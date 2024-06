Cselgáncs: vérmes reményekkel készülnek az ifjúságiak a közelgő Eb-re

Lezárult ifjúsági korú dzsúdósainknak a tavaszi Európa-kupa-viadalok sora, és a legjobbak már javában készülnek a két hét múlva Szófiában kezdődő korosztályos Európa-bajnokságra. A válogatóul szolgáló Ek-versenyek után 14 fős magyar csapat (hét fiú és hét lány) indul a bulgáriai Eb-n.

Összességében kicsit ingadozó volt a fiatalok teljesítménye az Európa-kupa-versenyeken

– kezdte a helyzetértékelést Bíró Norbert szövetségi edző az Utánpótlássportnak. – Ugyanakkor ez valahol érthető is, mivel a versenyzők az ifjúsági korosztályban lépnek be először úgy igazán a nemzetközi vérkeringésbe, és tapasztalják meg mind a felkészülésben, mind a versenyprogramban azt a ritmust, amely majd felnőttkorban is vár rájuk. Vízválasztó időszak ez sokak pályafutásában, és nem mindenkinek sikerül azonnal felvenni a tempót nemzetközi porondon, de persze akadnak olyanok is, akik pedig könnyebben veszik az akadályokat. Az idei válogatóversenyek alapján jelenleg a lányok tűnnek erősebbnek. Hozzátenném, hogy ez egyébként évről évre változik, mert tavaly meg a fiúk voltak ígéretesebbek. Persze az Európa-kupa-szereplés bizonyos mértékben előrevetíti, hogy kitől várhatunk jó eredményt majd az Eb-n is, viszont nem jelent garanciát a sikerre. Rendre látunk meglepetéseket, és olyanok is képesek az érem közelébe odaérni, akiktől alapvetően nem vártuk volna.

A mostani csapattól előzetesen két érmet, illetve egy-két pontszerző helyezést remélünk.

Kunyik Botond (fehérben) egy ezüsttel, egy ötödik és egy hetedik hellyel zárta az Ek-versenyeket Forrás: EJU

Az Európa-kupa-szezonban

Vas Mira (52 kg) nyújtotta a legjobb teljesítményt, aki Teplicében és Bielsko Bialában is nyert, és idén még veretlenül áll.

Kiss Viktória (48 kg) szintén két érmet szerzett; Teplicében második, Bielsko Bialában harmadik lett, míg Jüttner Janka (52 kg) egy bronzzal és két ötödik hellyel hangolt az Eb-re. A fiúk közül Galó Bence (60 kg), Kunyik Botond (55 kg) és Kis Levente (60 kg) szerepelt a legjobban; mindannyian szereztek egy-egy ezüstérmet, valamint Galó és Kunyik további két-két pontszerző helyet is bezsebelt. Radovics Mihály (50 kg) egy bronzzal és két ötödik hellyel zárt.

„Jelenleg a poreci nemzetközi edzőtáborban készülünk a juniorokkal, illetve az olimpiai előtt álló felnőttekkel közösen. Az elmúlt években ez egy jól bevált felkészülési helyszínünkké vált ebben az időszakban, mivel minőségi edzőpartnerekből nincs hiány egyik súlycsoportban sem, és kiváló körülmények között el tudjuk végezni a szükséges munkát. Ráadásul olimpiai és világbajnok felnőtt klasszisokkal körülvéve edzhetnek az ifik, akik számára ez nagyon motiváló közeget is jelent egyben. A munkamorálra és a hozzáállásra nem panaszkodhatunk, jól dolgoznak a fiatalok, szóval bízunk a legjobbakban az Eb-n."

Az ifjúsági Eb-n induló magyar csapat:

Fiúk:

Radovics Mihály (50 kg), Kunyik Botond (55 kg), Galó Bence (60 kg), Kis Levente (60 kg), Lengyel Csanád (66 kg), Horváth Nándor (73 kg), Kiss Szabolcs (73 kg)

Lányok:

Takács Nóra (40 kg), Pápai Stella (44 kg), Kiss Viktória (48 kg), Vas Mira (52 kg), Jüttner Janka (52 kg), Sárközi Zsuzsa (70 kg), Krüpl Georgina (70 kg)

(Kiemelt képen: Vas Mira (fehérben) Forrás: EJU)