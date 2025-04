Gyárfás Tamásra súlyosabb büntetést kért az ügyészség

Ahogy arról korábban beszámoltunk, 2024 februárjában Gyárfás Tamást hét évre, Portik Tamást életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte Fenyő János médiavállalkozó 26 évvel azelőtti meggyilkolása ügyében első fokon a Fővárosi Törvényszék. Mindkét vádlottat tíz évre eltiltották a közügyektől.

Az ügyészség korábban Gyárfás Tamást bűnsegédként azonosította, jelenleg viszont már őt is felbujtónak minősítették. Ő volt ugyanis az, aki megbízta Portik Tamást, hogy gondoskodjon Fenyő János megöléséről. A felbujtó felbujtójaként az ügyészség szerint jogilag Gyárfás is felbujtónak minősül, ezért a korábbinál súlyosabb büntetést kért, írja a Népszava.

Gyárfás Tamás korábban sportriporterként, sportvezetőként, televíziós producerként is tevékenykedett, 1972-től a Népsportnál dolgozott, 1984-ben pedig ő tudósított a szocialista országok által bojkottált Los Angeles-i olimpiáról, majd az 1988-as szöuli ötkarikás játékokról is. Gyárfás Tamást 1993-ban választották meg a Magyar Úszószövetség elnökének, melyet 2016-ig vezetett. Pályafutása során az Európai Úszószövetség, a Nemzetközi Úszószövetség és a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke is volt.