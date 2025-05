Sárkány Zalán és Fábián Bettina nyerte a medencés maratont

Sárkány Zalán, a Balatoni ÚK Veszprém úszója: – Jó úszás volt ez, elsősorban jó visszajelzés a komolyabb edzőtáborok előtt. Én már nem nagyon fogok tíz kilométert úszni nyílt vízen, bár a szegedi ob-n is elindulok, meg itt is versenyeztem, mert Laci bácsi megkért, én pedig ezekkel az eredményekkel igyekszem visszaadni a klubnak azt a sok szeretet és támogatást, amit az elmúlt időszakban kaptam. Örülök, hogy ez ma így sikerült, de nálam a fókusz elsősorban a szingapúri világbajnokságon van, hogy ott jól menjen a 400 és az 1500, erre készülünk, ezért vár rám még most az edzőtábor, majd sok komoly tréning. Fábián Bettina, az FTC versenyzője: – Ez a verseny abszolút az edzés része volt, hiszen tegnap is leúsztunk tíz kilométert, illetve tegnapelőtt meg azelőtt is, úgyhogy ez csak illeszkedett a sorba – és még holnap reggel lesz kilenc és fél. Egyébként kifejezetten jólesett, az iramváltások is jók voltak, amiből érződik, hogy a munka is egyre jobb. És azért is értékes ez az egész, mert a múlt hét kiesett betegség miatt. Nyilván azért ingerszegény versenyszám ez, úgyhogy jövőre szerintem beszerzek ilyen vízálló fülhallgatókat, berakok egy Madonna-playlistet, és elúszom Szegedig.