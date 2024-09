Nincs döntés egyelőre Kenderesi Tamás doppingügyében a mai CAS-tárgyalás után

Az igazság pillanata! Nagyjából ekképp várhatta szeptember 18-át Kenderesi Tamás olimpiai bronzérmes úszó, de úgy tűnik, még türelmesnek kell maradnia. Az első fokon – a Magyar Antidopping Csoport (MACS) kezdeményezésére – a magyar, három tagú szakértői bizottság által elmarasztalt sportoló, aki jelenleg is négyéves eltiltását tölti, igaza és ártatlansága védelmében fordult az egyetlen lehetséges fórumhoz, a lausanne-i székhelyű Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) a MACS döntésével szemben.

A 2016-os riói olimpián 200 méteres pillangóúszásban bronzérmes Kenderesi Tamás fellebbviteli tárgyalására végül is a sportoló elhatározásából került sor, hiszen, ha belenyugszik az itthon meghozott elmarasztaló határozatba, akkor végérvényesen a „doppingvétséget elkövetett” sportolók körében emlegetnék a nevét, miközben ügyvédjével, Dr. Hergenrőder Tamással együtt már tavaly nyár elején, határidőn belül beadták fellebbezésüket a svájci székhelyű testületnek, s ebben alapvetően a biológiai útlevélen alapuló vizsgálati módszer hitelességét vonták kétségbe a mögötte álló orvosi és jogászcsapat megállapításaira támaszkodva.

Az ezúttal a felperesi oldalt képviselő sportoló és ügyvédje – amennyire az előzetes jogi érvelésükből ez leszűrhető volt –, több ponton is támadta mind a mintavétel és a tárolás körülményeit, a biológiai útlevél méréseihez köthető matematikai számítások megalapozottságát, sőt még a jogszabályhoz kapcsolódó eljárás bizonyos határidőkre vonatkozó elemeit is.

A Nemzetközi Sportdöntőbíróság online formában bonyolította le a mai meghallgatást, amelyre a szokásosnál is hosszabb várakozási idő után került sor. Érdekes lenne azt is megvizsgálni, hogy az olimpiák ideje alatt akár azonnali, ad hoc döntéshozatalra is képes sportjogi fórumnál vajon az ellenérdekű fél késlekedése milyen okokra vezethető vissza, hiszen ne feledjük: ez a hosszas várakozási idő is mind távolabb kényszerítette a sportolót, magát, térben és időben eredeti sportágától, akár – ártatlansága esetén – a visszatérés lehetőségétől is.

Az is ismert, hogy a 3 tagú választottbírói panelben eredetileg a felperes oldalán szereplő Dr. Dávid Gyula választottbíró épp ezen késlekedés jogszerűtlenségégére hivatkozva mondott le néhány hónappal ezelőtt és vonult vissza 75 évesen a CAS-ban betöltött további feladataitól. Helyére dr. Pákay Péter, szintén magyar CAS választottbíró került, s amennyiben a panel két másik tagja nem változott, akkor a testületet az eredetileg tervezettek szerint James Drake KC, valamint a korábban a WADA-nál vezető szeperet betöltő német dr. Ulrich Haas alkotta – Drake vezetőként, Pákay a felperes, azaz Kenderesi és jogi csapata, míg Haas az alperes, azaz a Magyar Antidopping Csoport (MACS, más néven HUNADO) delegáltjaként került a bírói trióba.

Az amúgy is a felperes szemszögéből roppant költséges eljárás kiadásait csökkenti, hogy a mai fellebbviteli tárgyalást online formában bonyolították le szerda reggel 9.30 órától. Így a felperesi csapat, beleértve Kenderesi Tamást is, a jogi képviselő pécsi irodájából követte a tárgyalást és vett részt az eljárásban. „Szinkrontolmácsolás mellett zajlott a meghallgatás, rendkívüli figyelmet igénylő módon, s egyelőre nincs döntés, mert a háromtagú választottbírói testület újabb dokumentumokat kért be a felektől. Egyelőre nem mondhatok részleteket arról, milyen dokumentumokról van szó, mert még zajlik az eljárás, de a jövő hét végéig csatolnunk kell a mai felhívás szerinti iratokat és várjuk a döntést” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Dr. Hergenrőder Tamás ügyvéd, Kenderesi Tamás képviseletét ellátó csapat vezetője.

Kenderesi Tamás, aki korábban, az ügy kirobbanásakor is használta közösségi felületeit, hogy a nyilvánosságot tájékoztassa az akkor még csak felmerülő doppingvétséggyanúról saját személyét illetően, a mai tárgyalási napot megelőzően is hangot adott türelmetlen várakozásának, amely úgy tűnik egyelőre nem veszített aktualitásából, hiszen ahogy Instagram-bejegyzésében írta,...„ végre eljött az idő... Szentül hiszek benne, hogy az a sok áldozat, az iszonyatosan nehéz edzések, az álmaim hajszolása… Az, hogy MINDENT ennek rendeltem alá és ezáltal példakép lehettem másoknak… Ezek egyszerűen NEM VESZHETNEK KÁRBA!!!”