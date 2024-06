Nyílt vízi úszás: Betlehem Dávid aranyérmes 5 kilométeren az Eb-n!

Betlehem Dávid szerdán az olimpiai 10 kilométeres távon a harmadik helyen ért célba, ezzel felnőtt pályafutása során először állt egyéniben dobogón világversenyen. Nem kellett sokat várnia és máris a dobogó tetejére is felállhatott.

Betlehem végig az élmezőnyben úszott eleinte a harmadik, aztán előbb Rasovszky Kristóf, majd Marc-Antoine Olivier mögött a második helyen. Az utolsó körre Betlehem ritmust váltott, és csak a franciák 2017-es világbajnoka, Olivier tudta tartani vele a tempót.

A két úszó őrült hajrát vívott egymással, még az utolsó húsz méteren is oda-vissza előzgették egymást, végül Betlehem az utolsó pillanatokban rá tudott tenni egy lapáttal és riválisánál négy tizedmásodperccel hamarabb érintette a falat. A különbség ugyan szemmel is látható volt kettejük között, de a hivatalos végeredményre a célfotó elemzése miatt néhány percet várni kellett. Olivier a 10 km után az 5 km-es távon is csak a második helyen ért célba. A dobogó harmadik fokára az olasz Marcello Guidi állt.

A magyarok közül Rasovszky Kristóf ugyan sokáig vezetett, végül a hatodik, míg Hambardzumyan Arshak a 13. lett.

„Szerencsére Kristóf elkezdte az elején, ez az iram kellett ahhoz, hogy a végén is bírjuk. Amikor láttam, hogy a francia kimegy a bal oldalra, már tudtam, hogy én a hosszabb úton le fogom majd gyorsulni. A tegnapi nap egy óriási löketet adott nekem, elhittem azt, hogy ha akkor sikerült a hajrá, ezt a mait meg tudom nyerni” – nyilatkozott az M4 Sport stábjának Betlehem Dávid, aki Rasovszky 2018-as sikere után lett a kontinensviadal legjobbja.

Rasovszky Kristóf elmondta, ez jobb úszás volt, mint az egy nappal korábbi, nem csalódott, bár nyilván többet szeretett volna úgy, hogy több mint két kört úszott az élen. Hozzátette, ezúttal is összeakaszkodott az egyik olasszal, és bízik benne, hogy a riválisok inkább az úszásra koncentrálnak majd a jövőben.



ÚSZÁS

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG (BELGRÁD)

NYÍLT VÍZI ÚSZÁS

5 km. Férfiak

Európa-bajnok: Betlehem Dávid (Magyarország) 53:28.3

2. Marc-Antoine Olivier (Franciaország) 53:28.7

3. Marcello Guidi (Olaszország) 53:30.8

...

6. Rasovszky Kristóf (Magyarország) 53:36.7

...

13. Hambardzumyan Arshak (Magyarország) 55:11.7