Tenisz: Roger Federer korábbi edzője tart Magyarországon edzői továbbképzést októberben

Igen sűrű lesz a következő másfél hónap az edzőképzés terén: a Nemzeti Sportrádiónak adott interjújában Bardóczky Kornél, a Magyar Teniszszövetség (MTSZ) fejlesztési igazgatója elmondta, milyen tanfolyamokat tartanak ebben az időszakban, melyek közül az egyikre a svájci teniszlegenda, a 20-szoros Grand Slam-bajnok Roger Federer korábbi edzőjét is sikerült meghívni.

„Október harmadika és hatodika között az MTSZ D-licenszes edzői tanfolyamot tartunk, ők a legkisebb korosztállyal foglalkoznak – kezdte Bardóczky Kornél. – Ezután következik az utóbbi idők egyik legnagyobb eseménye a magyar tenisz edzőképzésében, mivel október huszonhatodika és huszonhetedike között két világhírű szakember érkezik hozzánk előadást tartani: Beni Linder jelenleg a Svájci Teniszszövetségnél dolgozik erőnléti edzőként, de korábban Roger Federer felkészítésével is foglalkozott, Jürg Bühler sportpszichológus pedig szintén a svájci szövetségnél a mentális felkészítésért felel. A két szakembert igen nehéz volt Magyarországra csábítani, ebben óriási szerepe volt Papp Sándornak, az MTSZ edzőképzési tanácsadójának, ő tárgyalt arról, hogy elutazzanak hozzánk. November nyolcadika és tizedike között pedig PTR-tanfolyamot tartunk, ez pedig a felnőtt játékosok képzésére irányul. Nagy lehetőség lesz ez tehát a magyar edzőknek, neves szakemberektől tanulhatnak és a kicsiktől egészen a felnőttekig minden korosztályt lefednek a továbbképzések.”

Bardóczky röviden értékelte a 2024-es idény eddig eltelt részét magyar szempontból. „Pozitívum, hogy a férfiaknál két játékosunk is folyamatosan a legjobb százban van, sőt, Marozsán Fábián személyében a top ötvenben is helyet foglal magyar teniszező. A nőknél korábban három játékosunk is a legjobb százban helyezkedett el, nemrég Bondár Anna jutott vissza ide, bízunk benne, hogy a többiek, elsősorban Gálfi Dalma és Udvardy Panna is követik hamarosan. Kiemelném Babos Tímea visszatérését, eredményeit párosban a közelmúltban, ahogy Stollár Fanny páros WTA-tornagyőzelmei is bizakodásra adnak okot – mellettük juniorjaink is megmutatták magukat a nemzetközi porondon, az ITF és a Tennis Europe versenyein. Csalódottságra nincs okunk, persze mindig szeretnék többet nyújtani a játékosoknak, abban bízva, hogy ők még jobb teljesítményt nyújtanak a jövőben is.”

A Magyarországot 28 Davis-kupa párharcban képviselő korábbi játékos kitért az idei válogatott-eredményekre is – kevéssel maradtunk le februárban hazai pályán a németek ellen a világdöntő csoportköréről, míg szeptemberben nagy csatában legyőztük Egyiptomot Kairóban, ismételten kiharcolva a világdöntő-selejtezőt.

„Szerintem nagy dolog, hogy sorozatban negyedik éve játszhattunk a világdöntőért, és ez jövőre is így lesz. A németekkel itthon, fedett kemény pályán játszhattunk februárban – világklasszis játékosok ellen, még úgy is, hogy Alexander Zverev végül nem jött el hozzánk. Három kettőre kaptunk ki, csakúgy, mint előtte a franciáktól szintén idehaza, vagy két éve az ausztráloktól idegenben – az pedig óriási fegyvertény, hogy ezúttal az első és második számú játékosunk nélkül idegenben nyertünk Egyiptomban, így jövő februárban ismét a világdöntőért harcolhatunk jövő februárban. A leendő ellenfelek teljes köre még függ az előttünk álló novemberi világdöntő eredményeitől, úgyhogy egyelőre nagy találgatásokba még nem mennék bele. Ám az elmúlt két találkozó Tatabányán pozitív élmény volt, mind a két alkalommal megtelt a Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnok, és ha a németek és a franciák mellett idevesszük az ausztrálokat: három óriási tenisznemzet ellen maradtunk alul minimális különbséggel három kettő arányban. Azt hiszem, kicsivel könnyebb sorsolással megérdemelnénk, hogy jövőre már bejussunk a világdöntő csoportkörébe” – fogalmazott Bardóczky Kornél.