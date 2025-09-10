Csókkirály helyett: Anna Kalinszkaja megnevezte a teniszvilág flörtkirályát

Anna Kalinszkaját korábban Jannik Sinner és Nick Kyrgios barátnőjeként is ismerték a női teniszezők mezőnyében. Most egy podcastadásban beszélt arról, hogy korábban számos férfi játékos próbálta üzenetben elcsábítani egy-egy randevúra. Szavai szerint azonban ez mostanság már kevésbé jellemző: „Most, hogy már idősebb vagyok, nem is tudom... egyeseknek nincs esélyük. Nincs szükség arra, hogy írjanak” – fogalmazott.

A 26 éves játékos, aki jelenleg a 34. helyen áll a világranglistán, később megnevezte azt a játékost, aki a leggyakrabban bombázta személyes jellegű üzenetekkel, de nem csak őt, hanem a mezőny többi tagjánál is rendszeresen próbálkozott: „Volt olyan, aki vagy tízszer írt nekem, de aztán feladta. Most megmondom, ki az: Holger Rune. Mindenkinek ír. Túl sokat képzel magáról. Lehet, hogy csak kétségbeesett, de nem ő volt az egyetlen, aki üzeneteket küldött.”

A 22 éves Rune később nem hagyta válasz nélkül Kalinszkaja leleplezését, az X-oldalán reagált az orosz játékos szavaira: „Ha-ha-ha... Adódhatnak olyan kulturális különbség közöttünk, ami miatt Anna egy sztorihoz fűzött kommentet is randimeghívásnak gondol. Ha randizni akarok, akkor randit kérek. Ne aggódj...” – zárta le az ügyet a maga részéről a dán játékos.