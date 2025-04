Rune legyőzte Alcarazt a barcelonai döntőben; Zverev a születésnapján lett tornagyőztes

Carlos Alcaraz szettveszteség nélkül jutott el a barcelonai fináléig, de Holger Rune is csak egyszer kényszerült harmadik játszmára, és a döntőig vezető úton elbúcsúztatta a címvédő Casper Ruudöt is.

Az első játszmában Alcaraz brékelőnyét egyből kiegyenlítette Rune, és a dán 5:4-nél több szettlabdához is jutott, ezeket azonban nem tudta értékesíteni. A tie-breakben ugyan többször is elbukta a saját szerváját, és két újabb szettlabdát is veszni hagyott, de játszmaelőnybe került. A második felvonásban Alcaraz 2:1-re vezetett, ám utána Rune egymás után öt játékot nyert, és ő lett a barcelonai torna győztese.

Münchenben a Marozsán Fábiánt korábban kiejtő Alexander Zverev 2017 és 2018 után harmadszor nyerte meg a döntőt. A 28. születésnapjához érkező német kiválóság a fináléban Ben Sheltont verte meg két játszmában.

A roueni női döntőben Elina Szvitolina mindkét szettben brékhátrányból fordítva verte meg a szerb Olga Danilovicsot. Az ukrán teniszező egyetlen játszmát sem bukott el, és a 18. tornagyőzelmét ünnepelhette.

Arina Szabalenka 2024-ben a negyeddöntőben búcsúzott Stuttgartban, most viszont bekerült a fináléba, ahol a lett Jelena Ostapenko lesz az ellenfele.

TENISZ

ATP-TORNA, BARCELONA

Rune (dán, 6.)–Alcaraz (spanyol, 1.) 7:6 (8–6), 6:2

ATP-TORNA, MÜNCHEN, DÖNTŐ

Zverev (német, 1.)–Shelton (amerikai, 2.) 6:2, 6:4

WTA-TORNA, ROUEN, DÖNTŐ

Szvitolina (ukrán, 1.)–Danilovics (szerb, 3.) 6:4, 7:6 (10–8)

WTA-TORNA, STUTTGART, ELŐDÖNTŐ

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Paolini (olasz, 5.) 7:5, 6:4

Ostapenko (lett)–Alekszandrova (orosz) 6:4, 6:4