Fucsovics Márton: Remélem, egyszer eljutok még a legjobb nyolcig Grand Slam-tornán

A nyíregyházi teniszező első kiemelt a selejtezőben, s a nyitó kört könnyed sikerrel vette, ugyanis 6:4, 6:3-ra megverte az osztrák Jurij Rodionovot. Még két győzelemre van szüksége a főtáblához, s nem igazán örül annak, hogy a kvalifikációban is pályára kell lépnie.

„Ha mondhatom ezt, nem jó itt lenni – jegyezte meg viccesen Fucsovics Márton a selejtezőre utalva, ugyanis világranglista-103. helyezettként csupán egy hellyel maradt le a főtábláról. – Nem selejtezőként fogom fel, hanem külön tornaként, ami segít jobban koncentrálni.”

A 33 esztendős játékos említést tett az előző évről, valamint a céljairól is: „Tavaly kisebb csukló- és hátsérüléssel küzdöttem, de most igyekszem visszakapaszkodni. Hosszú pályafutás során nem könnyű mindig ösztökéltnek maradni. Most a legjobb száz környékén vagyok, és motivál, hogy visszakerüljek az élmezőnybe.”

A magyar teniszező 2010-ben megnyerte a wimbledoni tornát a juniorok között, erről is szó esett, és ismét humorosan felelt Fucsovics: „Vagyis már öregszem. Egyébként emlékszem, remek hetem volt, szettveszteség nélkül nyertem. Ott voltak a családtagjaim és a barátaim. A győzelem óta nagyon magabiztos vagyok füvön, ami közel áll a szívemhez, akárcsak Wimbledon.”

Fucsovics a felnőttek között is szerepelt már kiválóan ezen a viadalon, és nem mondott le róla, hogy újra szép eredményeket érjen el: „Egyedül Wimbledonban jutottam el Grand Slam-tornán a negyeddöntőig. Nagyon büszke vagyok rá, s remélem, egyszer eljutok még a legjobb nyolcig, de meccsről meccsre kell haladni.”

„A tenisz sokat fejlődött az elmúlt négy-öt évben. Jönnek fel a fiatalok, félelem nélkül játszanak és hatalmasakat ütnek. A mérkőzések rendkívül fizikálisak, nekünk, »öregeknek« – tehát harminc felett – alkalmazkodnunk kell a játékhoz, gyorsítanunk kell a teniszünkön. Ezek a srácok gyorsabbak, erősebben, és nagyobbakat ütnek, nehéz velük tartani a tempót” – beszélt a kihívásokról a rutinos játékos.

Fucsovics a selejtező második körében az amerikai Zachary Svajdával (ATP-232.) mérkőzik meg, akit tavaly a cagliari challengertornán 6:3, 6:3-ra megvert. A találkozó várhatóan szerdán 13.30-kor kezdődik.