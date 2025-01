Marozsán Fábián: A második szett után lelkileg és fizikailag sem voltam jól

A harmadik forduló jelentette a végállomást Marozsánnak az Australian Openen. A mérkőzés eleje kiegyenlített volt, végül azonban a korábbi világranglista-21. olasz 6:7, 7:6, 6:1, 6:2-re győzte le a 25 éves magyar játékost. A második szett rövidítésében Marozsánnak 6–3-nál három játszmalabdája volt a 2:0-hoz, de Sonego ezután zsinórban öt pontot nyerve egyenlített, és utána nem volt visszaút Marozsán számára.

„Az első két szettben elég jó színvonalú volt mindkettőnk játéka, fájt, hogy a második szettet nem nyertem meg. Éreztem, hogy azért ő is fáradt, ez a szakasz főként mentális csata volt. Nem mondom, hogy ha 2:0-ra elmegyek a játszmákat tekintve, akkor megnyerem a meccset, de lélektani szempontból én álltam volna jobban. Sajnos nem lett meg, pedig volt három szettlabdám is, fogadóként pedig snaszom is lett volna lezárni a szettet” – idézte Marozsán Fábiánt a menedzsmentjének közleménye.

Hozzátette: Sonego nagyon jó játékos, benne vannak az olyan kiemelkedően megütött pontok, amivel a harmadik játszmalabdát is hárította.

„Ezután lelkileg és fizikailag sem voltam jól, nagyon elfáradtam. A lábaimat is éreztem, tüdővel is nehezebben bírtam már a játékot, az utolsó két szettben messze voltam a legjobb teniszemtől. Mentálisan és erőnlétileg sem bírtam igazán a tempót, a meleg is nagyon megcsapott, de örülök neki, hogy a két döntő játszmás győzelmem után szombaton is három órát végigjátszottam. Abban kell fejlődnöm, ahogy ezeket a helyzeteket kezelem, vagy a szervát, vagy valami más játékelemet tartani, ami átlendít a hullámvölgyön. Bízom benne, hogy ebben előrelépek” – fejtette ki Marozsán.

Összességében nem bánkódik az eredmény miatt, úgy véli nincs oka a csalódottságra: a vereség persze sosem esik jól, de a két ötszettes mérkőzésen elért győzelmének örül.

„Mindenki átéli, hogy kikap egy tornán, kivéve a győztest. Itt, Melbourne-ben most több volt a pozitívum, a két megnyert mérkőzésemmel elégedett vagyok, hogy 128-ból 32 közé jutottam, és a pontjaimat is megvédtem, mindenképpen jó” – fogalmazott.

A világranglista-59. teniszező a tervek szerint most még néhány napig Melbourne-ben marad, onnan repül tovább Montrealba, ahol csatlakozik a Davis-kupa válogatotthoz. A magyar csapat jövő hét végén Kanadával mérkőzik meg a világdöntőbe jutásért.