Tenisz: Bondár és Marozsán az év játékosa

A magyar szövetség beszámolója szerint Bondár Anna a 93. helyen áll jelenleg a WTA-ranglistán (idei legjobbja a 79. pozíció volt), három ITF-tornagyőzelme mellett pedig Hamburgban 125-ös WTA-viadalt is nyert, utóbbit párosban is, de további két párossikert is ünnepelhetett.

Az 58. helyezett Marozsán idén már csak ATP-versenyeken indult, Umagban, Belgrádban és Miamiban is a negyeddöntőig jutott, utóbbi versenyen Alex de Minaurt és Holger Runét is legyőzte, de idei skalpjai közé tartozik Monfils, Cilic, Cerúndolo és Dimitrov is.

Bondár negyedszer, Marozsán másodszor végzett az élen.