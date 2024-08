Jannik Sinner szervezetében tiltott szert találtak, azonban nem függesztik fel

A világelső teniszező a márciusi Indian Wells-i 1000-es mestertornán esett át doppingellenőrzésen, amikor szervezetében rendkívül alacsony mennyiségben, kevesebb mint egymilliárdod grammnyi klosztebol nevű anabolikus szteroidot találtak, ráadásul a 23 éves olasz versenyző – nyolc nap különbséggel – kétszer is pozitív mintát adott – számolt be róla többek között a Corriere dello Sport. A BBC hozzátette, hogy az automatikus ideiglenes eltiltás ellen Sinner sikeresen fellebbezett, így továbbra is játszhatott, amíg zajlott az eljárás.

A Nemzetközi Teniszintegritási Ügynökség (ITIA) vizsgálatot folytatott, és az ügyben eljáró független bíróság úgy találta, Jannik Sinner nem hibázott, és nem tehető felelőssé a történtekért, így eltiltást sem kap. Büntetése csupán annyi, hogy az Indian Wells-i versenyen elért eredményeit törlik – ahol az elődöntőig jutott –, valamint megfosztják a 325 ezer dolláros pénzdíjtól és a tornán megszerzett 400 ranglistaponttól.

A klosztebol egy olyan szer, amelynek kémiai összetétele megegyezik a tesztoszteronéval, és horzsolások, kisebb sérülések kezelésére használják – a doppingoló sportolók izomtömeget növelnek vele. Az ITIA vizsgálata kimutatta, hogy Sinner szervezetébe véletlenül, akkor került be ez az anyag, amikor a fizioterapeutája masszírozta, aki az ujját megvágta, és olyan spray-t használt rá, amely ezt tartalmazza. A spray-t Sinner erőnléti edzője ajánlotta, amit egy olasz gyógyszertárban vett, azonban a fizioterapeuta nem ellenőrizte annak összetételét, ráadásul a masszázs során nem viselt kesztyűt.

Sinner a közösségi médiában reagált az ügyre: „Most már magam mögött hagyhatom ezt az emberpróbáló és rendkívül kellemetlen időszakot. Továbbra is mindent megteszek annak érdekében, hogy a későbbiekben is megfeleljek az ITIA doppingellenes programjának, és olyan csapat vesz körül, amely minden szabályt betart.”