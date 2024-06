Nem hittem, hogy Sinnerből világelső lehet – Marozsán Fábián

Marozsán 2018 januárjában az ITF égisze alá tartozó Future-tornán találkozott Egyiptomban Jannik Sinnerrel. Az akkor 16 és fél éves olasz már felnőttversenyeken szerepelve játszott a nála másfél évvel idősebb Marozsánnal, ám sok köszönete nem lehetett benne – bár az első játszmát megnyerte, a folytatásban a magyar már csak három játékot engedélyezett neki a Sarm es-Sejk-i selejtező második fordulójában. Marozsán a versenyen végül feljutott a főtáblára, ám ott az első fordulóban kikapott. Ettől függetlenül emlékszik a Sinner elleni mérkőzésre, mivel még a Future-versenyeken is szokatlan, hogy valaki 16 és fél évesen szerepeljen.

„Emlékszem, hogy úgy volt, hogy egy olasz sráccal játszom majd, akinek az előző meccséből láttam néhány játékot. Feltűnt, hogy mennyire gyorsan mozog a pályán és mennyire nagy nyomás alá helyezi az ellenfelét, úgyhogy akkor azt mondtam magamnak, hogy ez nem lesz egy könnyű meccs, de talán van ellene némi esélyem. Első vagy második évemet játszottam az ITF versenyein, és éppen csak elkezdtem a Future-tornákon játszani, tehát még én is nagyon fiatal voltam, de ő még nálam is fiatalabb volt. Az már akkor is látszott Sinneren, hogy nagyon tehetséges, okosan játszott, nagyszerű tenyeressel és egészen jó fonákkal. Azt láttam, hogy jó játékos lesz belőle, de nem hittem volna, hogy világelső lesz. Mindenesetre csütörtökön szeretném élvezni a játékot és megpróbálom kihasználni az esetleg adódó lehetőségeimet” – idézte az ATP honlapja Marozsán Fábiánt a hat évvel ezelőtti mérkőzés kapcsán, amelyet egyébként a magyar teniszező a 6:4-re elvesztett első szett után 6:2, 6:1-gyel a maga javára fordított.