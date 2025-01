Odermatt pályacsúccsal győzött Wengenben

A legendák otthona és a „sebesség királynője” – már a lesiklópályák „beceneve” is árulkodó volt, ha az alpesisí-világkupa szombati versenyeinek rangját szeretnénk valahogy bemutatni. A férfiak megméretésének a wengeni Lauberhorn, a nők viadalának a jövő évi téli olimpia helyszíne, Cortina d’Ampezzo adott otthont.

Wengenben az osztrák Vincent Kriechmayr óriási bukása borzolta a kedélyeket, a kétszeres világbajnok osztrák a célegyenes előtti S-kanyart mérte el, és kötött ki a védőhálóban. Ugyan kiesett a versenyből, de a saját lábán síelt le a völgybe.

Az idény felfedezettje, a svájci Franjo von Allmen fantasztikus felső szektorának köszönhetően átvette Miha Hrobattól a vezetést. Ám nem tudott sokáig az élen maradni, Marco Odermatt a tavalyi duplázása után ismét megmutatta klasszisát. A Hundschopf nevű ikonikus ugratón nagyon elszállt, de szédületes sebessége miatt még egy hiba belefért neki az utolsó előtti kanyarban. A 27 éves svájci 2:22.58-cal megdöntötte Kristian Ghedina 1997 óta fennálló pályacsúcsát (2:24.23).

Cortinában az 1–14-es rajtszámokkal síelő hölgyek mind-mind egy másodpercen belül voltak egymáshoz képest. Aztán megjött Sofia Goggia! A 32 éves olasz a pálya közepén és az utolsó szektorban óriásit ment, megmutatva, hogy ki a „sebesség királynője” a mezőnyben. 42 századmásodperccel vette át a vezetést, ami egy ilyen szoros versenyben hatalmas különbség. Szombati teljesítményével Goggia ismét igazolta, amit már régóta tudunk róla: vagy nyer, vagy kiesik. Egy hete St. Antonban a lesiklást és a szuper G-t is elrontotta, most könnyen lehet, hogy a másik duplázásból mutat be egyet.

ALPESI SÍ

VILÁGKUPAVERSENY, FÉRFIAK, WENGEN

Lesiklás: 1. Marco Odermatt (svájci) 2:22.58, 2. Von Allmen (svájci) 2:22.95, 3. Hrobat (szlovén) 2:23.15. A szakági vk állása 4 futam után (még 5 van hátra): 1. Odermatt 325, 2. Von Allmen 243, 3. Murisier (svájci) 178. Az összetett vk állása 19 futam után (még 19 van hátra): 1. Odermatt 866, 2. Kristoffersen (norvég) 574, 3. Meillard (svájci) 482

VILÁGKUPAVERSENY, NŐK, CORTINA D’AMPEZZO

Lesiklás: 1. Sofia Goggia (olasz) 1:33.95, 2. Lie (norvég) 1:34.37, 3. Brignone (olasz) 1:34.50. A szakági vk állása 3 futam után (még 5 van hátra): 1. Federica Bri­gnone 189, 2. Goggia 180, 3. Hütter (osztrák) 176. Az összetett vk állása 16 futam után (még 19 van hátra): 1. Brignone 539, 2. Rast (svájci) 533, 3. Hector (svéd) 507