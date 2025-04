A legjobb idénye után újra meg kell tanulnia járni – Federica Brignone-portré

Ha ez a portré közvetlenül az alpesisí-világkupa döntő hétvégéje után születik meg, a 2026-os téli olimpia egyik legnagyobb reménybeli csillagát mutatná be. Azonban az élet ismét bizonyította, nincs nála könyörtelenebb forgatókönyvíró. Federica Brignone egy héttel azután, hogy március 27-én átvette pályafutása második nagy kristálygömbjét a vk-pontverseny megnyeréséért, az olasz bajnokságon akkorát bukott, hogy „szanaszét” törte a bal lábát.

Az élete legjobb telét maga mögött tudó síző az április 3-án, Val di Fassában rendezett viadalon esett el, több helyen eltörte a sípcsontját, a szárkapocscsontját és a térdét is. Abban a versenyszámban bukott, amelyben másfél hónappal azelőtt világbajnok lett és 17 vk-futamgyőzelem fűződik a nevéhez – óriás-műlesiklásban. Brignone a második futamban veszítette el a kontrollját a lécei fölött, megbotlott és átesett az egyik kapun. A balesetet követően helikopterrel szállították kórházba. A 34 éves klasszis nemrég az Instagram-oldalára posztolt képet arról, hogyan nézett ki a lába az első műtéteket követően. Csak erős idegzetűeknek ajánljuk a megtekintését! Az életvidám olasz a posztjához írt szövegben mégis megpróbálta oldani a kedélyeket: „Nagy durranás lett a vége, de jobb lett volna, ha inkább a pezsgős üveget durrantom ki…”

2025. február 13., Saalbach: az óriás-műlesiklás világbajnoka (Fotó: AFP)

Ha a síelési stílusát kellene leírnunk, magabiztos, vagány, mégis precíz és összeszedett síző képe jelenne meg a szemünk előtt. Nem annyira vad, mint a mezőny jelenlegi leggyorsabb lesiklója, Sofia Goggia, de ő is szereti a határokat feszegetni. Jó példa erre a már említett világkupadöntő óriás-műlesiklása. A szakági pontversenyben húszpontos hátrányban várta az utolsó versenyt az élen álló Alice Robinsonnal szemben. Sun Valley-ban az első futam tűzése olyan fogós volt, hogy nyolc sízőnek is megoldhatatlan feladatot jelentett. Köztük volt a fiatal új-zélandi is, így a második futamot a második helyről váró Brignonénak a 13. hely is elég lett volna a fordításhoz. Azonban más taktikát választott, előremenekült, pattogósan és kockázatosan csúszva megőrizte a második helyét a nagy rivális svájci Lara Gut-Behrami mögött.

„Megpróbáltam megnyerni a versenyt, tudtam, hogy képes vagyok rá. Tudom, ezzel sok rajongómnak extra izgalmat okoztam, mert a síelésben nem tudhatod, mi fog történni a következő pillanatban. Végig akartam nyomni, ehhez nyugodtnak kellett maradnom, még ha ez nem is könnyű, amikor ekkora a tét – mondta az idényben szintet lépő olasz. – Őrület, milyen hónapok vannak mögöttem, hihetetlen idény volt. Korábban nem gondoltam volna, hogy képes leszek ilyen magas színvonalon síelni.”

2025. március 25., Sun Valley: a világkupadöntőn az óriás-műlesiklás kristálygömbjével (Fotó: AFP)

Tizenhat dobogós helyezés, ebből tíz győzelem, három kristálygömb (az összetetté és az óriás-műlesiklásé mellett a lesiklásét is megszerezte, szuper-G-ben pedig második lett), világbajnoki cím óriásban, vb-ezüst szuper-G-ben. A vk-futamgyőztesek örökrangsorában bejött a top tízbe, 37 sikerével az osztrák Marlies Schildet érte utol.

Brignone ismét lecsapott arra a lehetőségre, amit minden idők legeredményesebb női sízője, Mikaela Shiffrin sérülése kínált. A 101-szeres vk-futamgyőztes amerikait tavaly decemberben ugyanúgy a hazai versenyéről, Killingtonból vitte el a mentőhelikopter, mint nemrég Brignonét. Rövid kihagyásának óriási hatása volt a világkupaidény alakulására, amelyben Brignone olyan teljesítményt nyújtott, amivel még az egészséges Shiffrinnek is meggyűlt volna a baja. Az említett statisztikai adatok jól mutatják, mennyire stabil volt végig a négy hónap során. A címvédő Gut-Behrami vele szemben ezúttal nem volt annyira éles, a vk-döntőig csupán egy futamot tudott megnyerni, mielőtt a tengerentúli záráson véghezvitte a szuper-G, óriás-műlesiklás duplázást.

2025. március 27.: az évad legjobbja (Fotó: AFP)

Hatalmas versengést ígért volna hármuk között a 2025–2026-os idény, benne Brignone hazai olimpiájával, amelyen élete legjobb formájában állhatott volna rajthoz. „Jelenleg nagyon távolinak tűnik az olimpia, most a következő negyvenöt nap a legfontosabb, amíg az orvosok szerint a sípcsontom gyógyulása tart. A doktorok sem tudnak semmi pontosabbal szolgálni, minden azon múlik, hogyan megy majd a fizioterápia. Még az sem biztos, hogy egyáltalán helyre tudják hozni a lábamat. Olyan súlyos a sérülésem, hogy öt hónapon belül biztos nem állhatok lécre, előbb az a fontos, hogy újra megtanuljak járni” – nyilatkozta az olasz sajtónak.

Az 1990. július 14-én született sportoló már 17 esztendős kora óra versenyez a világkupában, óriásban rögtön a második teljes évadában a legjobbak közé emelkedett. Világbajnoki ezüstérmes lett, és ötödikként zárta a 2010–2011-es kiírást, azóta is minden idényt a top tízben fejezett be – kivéve a 2012–2013-ast, amelyet bokaműtétje miatt szinte teljesen ki kellett hagynia. Az idei előtt ez volt szinte az egyetlen sérülése pályafutása során, mégis idő kellett neki, mire a korai sikerek után felért a csúcsra.

2025. április 3.: Val di Fassából mentőhelikopter vitte a trentói Santa Chiara kórházba (Fotó: Imago Images)

Már közel járt a huszonnyolchoz, amikor Pjongcsangban olimpiai bronzérmes lett fő számában, amihez képest négy évvel később, 2022-ben Pekingben még egy helyet javított. Csodával lenne határos, ha olyan súlyos sérülés után, amilyenből a következő hónapokban fel kell épülnie, sikerülne megtennie az utolsó lépést a dobogón felfelé. Márpedig csak az ötkarikás aranyérem hiányzik a gyűjteményéből, hiszen két évvel azután, hogy 2021-ben három számban is kiesett Cortina d’Ampezzóban, a hazai vb-jén (szlalom, óriás-műlesiklás és kombináció; emellett szuper-G-ben is csak a tizedik lett), a világbajnoki pódium tetejére is felállhatott.

2023-ban a francia Alpokban az utolsó egyéni kombinációt ugyanúgy ő nyerte meg, mint a múlttal egyenlővé tett versenyszám utolsó vk-kristálygömbjét is, még 2020-ban. Az az idény a koronavírus-járvány miatt idő előtt véget ért, ez kedvezett neki az édesapját nem sokkal korábban elveszítő Shiffrinnel szemben, aki a családi tragédiája ellenére is óriásit küzdött a végül első összetett vk-címét megszerző Brignonéval.

Nemcsak azért drukkolunk az olasznak, hogy minél hamarabb felépüljön, hanem azért is, hogy a sérülése után teljes életet tudjon élni. Ha ez 2026 februárja után olimpiai bajnokként sikerülne neki, a sportág egyik legnagyobb tettét hajtaná végre!

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. április 19-i lapszámában jelent meg.)