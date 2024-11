Alpesisí-vk: Tóth Zita és Leitgeb Richard a világ legjobbjaival versenyez

A magyar sísport történelmében először fordul elő, hogy a világkupa technikai számaiban mindkét nemnél szerepel magyar síző. Tóth Zita és Leitgeb Richard célja a pontszerzés – tájékoztatta a magyar szövetség csütörtökön az MTI-t.

Tóth Zita november eleje óta tartózkodik a finnországi Leviben, és a világranglista 78. helyéről indítja a szezont. A csapata szerint jó formában van, motivált, és a pályát sikerült az edzéseken jól megismernie. A Vasas sportolója idén új csapattal, az APEX2100-zal dolgozik. Elmondása szerint kiválóan sikerült a nyári felkészülése, miután összesen 40 napot tölthetett havon Norvégiában, Svájcban és Ausztriában. Idén a világkupában a pontszerzés a célja a technikai számokban.

Leitgeb Richard is Leviben kezdi a vk-szezont. A honosított magyar síző már nyáron letette névjegyét, amikor is megnyerte a dél-amerikai kupa összetett versenyét műlesiklásban. A világkupákon számára is a pontszerzés, azaz a legjobb harminc közé kerülés a cél. A világranglista 83. helyén álló síző szintén jó formában érzi magát.

„Mindkét sízőnk nagyon céltudatos és kitartó, bízunk benne, hogy hétvégén sikeresen kezdik el a 2024–2025-ös vk-sorozatot. Zita mögött egy kiváló szakemberekből álló stáb áll, akik már eddig is profi módon készítették fel a versenyidőszak kihívásaira. Richardnak a három év kihagyás után nagy lendületet adott a sikeres visszatérése a nyári versenyeken, így Leviben felveheti a versenyt a világ legjobb sízőivel” – nyilatkozott Csák Levente, a Magyar Síszövetség elnöke.

Leviben szombaton a nők, vasárnap a férfiak versenyét rendezik meg.