Megvan az első magyar Európa-bajnoki dobogó az autókrossz csúcskategóriájában

Tóth Richárd szombaton a leggyorsabb volt az időmérőn, megnyerte első előfutamát, vasárnap pedig folytatta remeklését az FIA Autókrossz Európa-bajnokság nyirádi fordulójában. A második előfutamban másodikként intették le, a harmadikban pedig egy kizárást követően harmadik helyen végzett.

A baleset miatt piros zászlóval leintett, és így megismételt elődöntőben a szakadó esőben kilőtt a rajtból, és magabiztos versenyzéssel nyert, így a fináléban az első rajtpozíció, azaz a pole volt az övé. A döntőben Mike Bartelen szenzációsan startolva gyakorlatilag rajt-cél győzelmet aratott, a további dobogós helyekért azonban óriási küzdelem zajlott.

Tóth Richárd az első kanyarok utáni kavarodásban volt ötödik is, de az első kört másodikként zárta. A folytatásban nem bírta tartani az őt üldöző Bernd Stubbét, a tízszeres Európa-bajnok a második körben megelőzte a magyar versenyzőt, az utolsó körökben pedig a négyszeres Európa-bajnok Petr Nikodém szorongatta nagyon, de megelőzni már nem tudta. Tóth Richárd végül Bartelen és Stubbe mögött harmadikként ért célba, és történelmet írva, első magyarként állhatott dobogóra a Super Buggy kategóriában.

„Rosszabb volt a rajtom, mint az elődöntőben, vizes volt a pálya, én pedig jobb tapadással számoltam – nyilatkozta Tóth Richárd. – Az első kanyarban elém is jöttek, össze is csúsztunk négyen, ott kissé kaotikus volt, azt sem tudtam, merre vagyok arccal. A kettes kanyarban nagyon mások voltak a körülmények, ott nem volt tapadás, ott hibáztam is egy alkalommal, ezt használta ki Stubbe. Az utolsóelőtti körben megtaláltam a tempót, kissé túlfeszítve a húrt azonban megütöttem az autó elejét, ott el is görbült egy-két alkatrész. Ezt követően már csak azért imádkoztam, hogy ne hulljon szét alattam a versenygép. Nikodém ugyan utolért, de tudtam, ha védem a belső ívet, nem lesz ebből probléma. Ez az első Eb-dobogóm, de remélem, nem az utolsó!”

Tóth Richárd mellett egyetlen döntőben volt még érdekelt magyar. A Junior Buggy kategória fináléjában a rajt utáni első kanyarban ifjabb Istókovics István és a holland Joep Cuenen összeakadtak, a döntőben így a kilencedik hely jutott a hazai versenyzőnek.

Ami a többi magyart illeti; a Super Buggyban Istókovics Istvánnak, a Cross Carban pedig Baráti Tamásnak az elődöntő jelentette a végállomást, az Európa-bajnokságon debütáló Balázs Csaba pedig az előfutamokat követően búcsúzott.