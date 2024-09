Jászapáti Petra tarolt a rövid pályás gyorskorcsolya ob-n

Különösebb tétje nem volt a magyar bajnokságnak ezúttal, már persze a presztízsként elkönyvelt győzelmek és érmek mellett, erőfelmérőnek azonban nagyszerű volt – Jászapáti Petra esetében különösen, hiszen jelenlegi legjobb rövid pályás gyorskorcsolyázónk a tavalyi szezont majdnem teljes egészében kihagyta egy betegség miatt, s ugyan a végén, a rotterdami világbajnokságon „beszállt” a váltóban a társai közé, érthetően maradt benne hiányérzet, no meg persze szomorúság, hogy egy teljes éven keresztül csak a palánk külső oldaláról követhette a történéseket.

Nem úgy idén!

Elkiabálni persze nem szeretnénk semmit, ám Jászapáti Petra formája biztatónak tűnik, s mindezt nemcsak az mondatja velünk, hogy világbajnoki ezüstérmesünk mindhárom távon győzött (és így persze az összetett elsőséget is megszerezte), sokkal inkább az, hogy mindezt meggyőző fölénnyel tette, és persze az, hogy boldogan értékelte lapunknak visszatérését:

„Már annak is örülök, hogy itt lehetek. Tavaly is úgy volt, hogy indulhatok az országos bajnokságon, aztán mégsem… Hosszú idő után futottam ismét egyéni versenyt, s az nem volt elvárás feltétlenül, hogy mindhárom távon nyerjek, az már inkább, hogy maradjak ki az esetleges ütközésekből. A bajnokság mindkét napján gyakorolhattam több mindent a jégen, így például az íveket, a kanyarokat. Azt nem tudom megmondani, hogy ott tartok-e, ahol szeretnék, ahol kell ilyenkor, mert ezúttal nincs viszonyítási alapon. Tapogatózom én is, az első nemzetközi versenyen majd meglátjuk, hol is tartok valójában. Persze, az időeredményeimet hasonlíthatnám a két évvel korábbiakhoz is, ám itt, a Gyakorló Jégcsarnoknak más a jég, mint máshol, így ennek nincs értelme. A tavaly nyári időimtől jobbat tudok már, de ez sem feltétlenül irányadó, mert azt megint csak nem tudjuk, hogy azok mire lettek volna elegendőek a nemzetközi mezőnyben. Annyi biztos, hogy nagyon keményen végigcsináltam a felkészülést, jó állapotban vagyok, és már alig várom, hogy ismét versenyezhessek. Számolom vissza a napokat: október legvégén verseny, három hát múlva utazunk.”

A férfiaknál vasárnap Nógrádi Bence nyerte mindkét egyéni számot, így a szombaton 1500 méteren győztes Jászapáti Péter „csak” második lett az összetettben Nógrádi mögött.

A férfi korcsolyázók az ob-t követően Hollandiába utaznak, ahol a holland korisokkal készülnek néhány napig, majd jégre lépnek ott az „Invitation Cup” elnevezésű viadalon, amely gyakorlatilag az ottani országos bajnokság – meghívott korcsolyázókkal kiegészülve.

A nők itthon készülnek.

Az öt női és öt férfi short trackes október huszadikán utazik el a hat állomásos világkupa-sorozat, idéntől egyébként World Tournak elkeresztelt széria első helyszínére, Montreálba.

RÖVID PÁLYÁS GYORSKORCSOLYA

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, GYAKORLÓ JÉGCSARNOK

Férfiak. 500 méter. Országos bajnok: Nógrádi Bence (FTC) 42.362, 2. Jászapáti Péter (SZKE) 42.528, 3. Czank-Varga Benjámin (KSI) 42.672. 1000 méter. Ob: Nógrádi Bence 1:34.138, 2. Csizmadia Márk (FTC) 1:37.026, 3. Bontovics Balázs (FTC) 1:41.679. Összetett verseny. Ob: Nógrádi Bence 89 pont, 2. Jászapáti Péter 60, Csizmadia Márk 29

Nők. 500 méter. Ob: Jászapáti Petra (SZKE) 44.661, 2. Somogyi Barbara (UTE) 44.897, 3. Kónya Zsófia (SZKE) 44.999. 1000 méter. Ob: Jászapáti Petra 1:38.968, 2. Sziliczei-Német Rebeka (FTC) 1:39..332, 3. Tóth Eszter (FTC) 1:39.332. Összetett verseny. Ob: Jászapáti Petra 102, 2. Somogyi Barbara 45, 3. Kónya Zsófia 31

Vegyes csapatok. Ob: FTC (Nógrádi Panka, Végi Diána Laura, Csizmadia Márk, Sziliczei-Német Rebeka, Major Dominik) 2:48.770, 2. KSI (Haszonits, Kiss-Gebora, Szigeti D., Czank-Varga, Hemző, Kun) 2:50.662, 3. SZKE (Jászapáti Petra, Kónya, Somodi, Jászapáti Péter, Vágfalvi) 2:53.327