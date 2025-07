Korisok a vízben, avagy különleges csapatépítő délután a Lupa-tóban

A JEGES SPORTOK képviselői leginkább csak dúdolni tudják a régi slágert („Ha végre itt a nyár és meleg az idő, az ember strandra jár”), hiszen a nyár számukra sokkal inkább a kemény edzéseket hozza el, s még véletlenül sem a strandra járást.

Kivéve, ha a válogatott vezetőedzőjét Nicky Goochnak hívják: a brit szakember, aki amúgy korábban versenyzőként is a csúcsokat ostromolta, kifejezetten figyel arra, hogy a rövid pályás gyorskorcsolyázókat igazi csapattá „gyúrja össze”, s ha ennek az ő elképzeléseiben az is részét képezi, hogy a heti edzésterv szerda délutáni programpontjánál az szerepel, hogy „Irány a Lupa-tó!”, akkor bizony minden egyes versenyző fürdőcuccot pakol a táskájába, s megcélozza a tavat.

Az olimpiai bajnok, ma már Gooch mellett edzőként dolgozó Knoch Viktor „csekkol be” elsőként a strandon, de van magyarázat a korai érkezésre is, hiszen 9 éves fiát is terelgeti ezen a napon: Oliver remekül feltalálja magát a vízi játszótéren (is), így korábbi klasszisunk mosolyogva fogadja a jelenkor versenyzőit.

Jászapáti Péter egy labdával érkezik, Tiborcz Dániel komótosan, minden lépésére figyelve közlekedik a parton (csípősérülése miatt inkább óvatos, de szerencsére már együtt edz a csapattal) – a május vége óta a válogatottal a budapesti Gyakorló Jégcsarnokban készülő belga együttes tagjai meg szinte a ruháikat is futás közben vetik le, egyből a tóba „vágják magukat”. Mármint a fiúk, mert a lányok (köztük a világklasszis Hanne Desmet) azért kecsesebben közelednek a víz felé…