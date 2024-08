Jesús Navas jelezte, nem gondolta meg magát: hivatalosan is elköszönt a spanyol válogatottól

Jesús Navas már az Európa-bajnoki döntő előtt jelezte, hogy azzal a mérkőzéssel befejezettnek tekinti karrierjét a spanyol válogatottban – végül nem léphetett pályára az angolok ellen 2–1-re megnyert berlini fináléban –, ám a Marca úgy tudja, Luis de la Fuente szövetségi kapitány a szeptemberi Nemzetek Ligája-mérkőzéseken minél több Eb-aranyérmest szeretne pályára küldeni, így számított volna rá is. Nos, a pénteki kerethirdetés előtt egy nappal a védő a közösségi médiában posztolt közleményében egyértelművé tette: nem lesz többé válogatott.

„Nagy megtiszteltetés volt, hogy képviselhettem a hazámat, viselhettem a spanyol válogatott mezét. A tizenöt éve kezdődött sorozat most véget ér. Örök hála minden kapitánynak, amit tehettem a válogatottért, azt megtettem” – többek között ezt írta Jesús Navas, az egyetlen labdarúgó, aki két Európa-bajnoki és egy világbajnoki diadal mellett csúcsra jutott a Nemzetek Ligájában is.

Navas 2009-es bemutatkozása óta 56 mérkőzésen játszott a spanyol válogatottban, öt gólt szerzett; utolsó meccse a franciák elleni idei Eb-elődöntő volt.

A 39. évében járó védő a klubjában az év végéig aktív marad; a Sevilla mindhárom bajnokiján pályára lépett ebben az idényben, igaz, már csak csereként.

