Strandröplabda: nem jutott négy közé a címvédő Nyíregyházán

Mintha megállt volna az idő a hölgyeknél: ugyanaz a négy páros jutott be a nyíregyházi ob-forduló elődöntőjébe, amely három hete Csopakon is. Közülük ezúttal az akkor ezüstérmes Honti-Majoros Chiara és Posztós-Szabó Adrienn, illetve Gubik Hanna és Nagy Eszter került össze már a csoportküzdelmekben, s utóbbiak húzták a rövidebbet. Eztán azonban sikerült javítaniuk és végül Czene Adrienn és Szabó Luca ellenében kiharcolták a vasárnapi szereplés jogát, ahol a fináléba jutásért ismét összecsapnak majd Honti-Majorosékkal. A másik ágon a Vasvári testvérek, Eszter és Zsófi meccsel majd Munkácsi Rékával és Uhlmann Fannival a Kossuth téren felállított pályán, ami mindegyikük számára új helyszín lesz, hiszen a szombati főtáblás küzdelmek a Sóstói Parkfürdőben zajlottak.

A férfiaknál is maradt néhány ismerős arc Csopakról, de azért náluk több volt a mozgás. Például a 2019-ben országos bajnok Bán Viktor és Kiss Dániel a címvédő Dóczi Domonkost és Stréli Bence sérülése miatt annak alkalmi társát, az ötszörös bajnok Hajós Artúrt búcsúztatta a négy közé jutásért. A Csopakon finalista Ghazal Jamil ezúttal Solti Péterrel verekedte be magát az elődöntőbe, ráadásul a selejtezőből indulva. Csakúgy, mint a három hete negyedik Mikuláss Koch Marcell és Szabó Vilmos, akik az első helyen kiemelt Borbély Boldizsárt és Niemeier Lukast búcsúztatták. A két győztes duó éppen egymás ellen meccsel majd az elődöntőben. A biztos pont, a csopaki győző Kunert Mátyás és Polgár Levente volt, akik most is ott vannak a négy között, s vasárnap délelőtt Bánnal és Kissel kell megküzdeniük.

STRANDRÖPLABDA ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, 2. FORDULÓ, NYÍREGYHÁZA

A vasárnapi elődöntő programja:

09:40 Honti-Majoros Chiara, Posztós-Szabó Adrienn–Gubik Hanna, Nagy Eszter

10:30 Bán Viktor, Kiss Dániel–Kunert Mátyás, Polgár Levente

11:20 Munkácsi Réka, Uhlmann Fanni–Vasvári Eszter, Vasvári Zsófi

12:10 Ghazal Jamil, Solti Péter–Mikuláss Koch Marcell, Szabó Vilmos

14:05 női bronzmeccs; 15:15 férfi bronzmeccs; 16:30 női döntő; 17:30 férfi döntő

A vasárnapi éremmérkőzéseket az M4Sport+ televízió élőben közvetíti 14 órától