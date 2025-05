Aranyszavak a MÁV Előre történelmi duplázása után

Bár a MÁV Előre és a Fino Kaposvár párharcát 3:0-ra nyerték a székesfehérváriak, a második és a harmadik találkozót is csak az ötödik játszmában tudták megnyerni. A somogyiak soha nem adták fel, a szombati meccsen a harmadik és az ötödik játszmában is három-három mérkőzés-, egyúttal pedig bajnoki címet jelentő labdát hárítottak és kétszettes hátrányból is egyenlítettek. Így nem csoda, hogy a hazai játékosok a találkozót követően boldogan, de rendkívül elcsigázottan ünnepeltek.

A csapat vezetőedzője, az argentin Omar Fabian Pelillo is mosolyogva értékelte a mérkőzést és az egész idényt. „A végletekig megdolgoztunk ezért a sikerért az elmúlt egy évben, és nagyon büszke vagyok, hogy ilyen örömet tudtunk szerezni a városnak és a klubnak, hiszen az egy történelmi siker, hogy ugyanabban az évben mindkét címet elhódítottuk. Ez egyedi dolog, de bízom benne, hogy nem megismételhetetlen, mert már idény közben is éreztem, hogy hatalmas potenciál van a társaságban. Már tavaly is csak kis különbség volt a két csapat között, most viszont egyértelműen mi voltunk a jobbak, úgyhogy azt elismerem, hogy sokkal simább is lehetett volna a döntő. Az viszont különösen boldoggá tesz, hogy szeretteim körében ünnepelhetem a bajnoki címet, akik Magyarországra látogattak ennek alkalmából.”

A bajnokság legjobb játékosának az átló poszton szereplő Pesti Marcellt választották, aki korábban a Kecskeméttel, illetve márciusban a MÁV Előrével nyert már Magyar Kupát, bajnoki címet azonban eddig még soha. „Rengeteget dolgoztunk azért, hogy a Magyar Kupa mellé a bajnoki serleget is odatehessük, és úgy gondolom, hogy megérdemeltük. Régóta vártam már erre a bajnoki címre és most nagyon boldog vagyok, hogy végre összejött. Ugyanakkor annak is nagyon örülök, hogy vége van a bajnokságnak, mert egy nagyon nehéz időszak van mögöttem, nagyon elfáradtam, főleg mentálisan. Iszonyatos nyomás volt rajtunk, úgyhogy most nagyon jól fog esni a pihenés.”

A csapat sikerének másik kulcsa a feladó poszton szereplő Szabó Vilmos, aki korábban a Pénzügyőrrel már ünnepelhetett bajnoki címet, de az egy egészen más szituáció volt. „A Pénzügyőrben Magyar Bálint mögött csak a második számú feladó voltam. Bálintnak azóta is nagyon hálás vagyok, hogy mindig türelemmel kezelt és segítette a pályafutásomat. Én őt tartom Magyarország legjobb feladójának, de nagyon jó érzés a legjobbat legyőzni. Mert teljesen más érzés úgy bajnoki címet szerezni, hogy szerves része vagyok a kezdőcsapatnak. Nagyon boldog vagyok, hogy ez is megadatott nekem.”

A fehérváriak egyik legrutinosabb játékosa a 30 éves, saját nevelésű center, Eke Péter, aki a MAFC-ban érte el első sikereit, most azonban anyaegyesületével lett bajnok és kupagyőztes. „Ezért dolgoztam tizenöt éven keresztül, és most egy álom beteljesült a számomra. Az pedig különösen boldoggá tesz, hogy Székesfehérváron érhettem fel a csúcsra.”

Éppen tíz esztendővel fiatalabb nála Bandi Bernát, aki cserejátékosként vált főszereplővé a döntő második találkozóján. 2:1-es és 17:13-as kaposvári vezetésnél lépett pályára, azonban sorozatban tízet nyithatott, s így csapata 22:17-re fordított, majd a mérkőzést is megnyerte. „Utánpótlásbajnok már voltam, de ez egészen más, még akkor is, ha elsősorban csereként jutottam lehetőséghez. Rengeteget dolgoztunk egész évben ezért a sikerért és úgy gondolom, hogy ebből mindenki kivette a részét. Ebben az idényben nagyon jól mentek a nyitások, úgyhogy én ezekkel igyekeztem hozzájárulni a bajnoki címhez. Itt a végén már az idegek harca zajlott, de álltuk a sarat és ennek bajnoki cím lett a jutalma.”

A MÁV Előre Foxconn bajnokcsapata: Redi Bakiri, Bandi Bernát, Eke Péter, Fazekas Balázs, Redjo Koci, Karim Alejandro Luna Slainbe, Pesti Marcell, Péter Arnold, Sebestyén Márton, Szabó Vilmos, Szávai Károly, Szendrői Mátyás, Szentesi Bálint, Takács Milán, Tamási Benedek, Tepszis Ákos, Tomanóczy Bálint. Edző: Omar Fabian Pelillo