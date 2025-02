Elsőként a Békéscsaba jutott be a női röplabda Extraliga elődöntőjébe

RÖPLABDA EXTRALIGA, NŐK

NEGYEDDÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

MBH-BÉKÉSCSABA–SZENT BENEDEK RA 3:0 (17, 9, 17)

Békéscsaba, 690 néző. V: Takács Á., Szabó P.

BÉKÉSCSABA: Hurst 4, Kiss E. 3, KOCIC 14, DÉKÁNY 12, MAYER 15, Koseková. Csere: Kertész, Liker (liberók), Fekete R., Caraballo 1. Edző: Tóth Gábor

SZBRA: KOBAIDZE 10, Szabó K. 3, Franco 2, Glibic 10, Szakály 4, Susic 1. Csere: Nagy E. (liberó), Schneider, Kenyeres, Kacitadze 4, Vajai. Edző: Tomás Varga

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:0, 4:4, 8:5, 9:9, 12:10, 16:12, 21:13, 24:16. 2. játszma: 5:0, 10:3, 15:6, 22:8. 3. játszma: 3:4, 10:6, 12:11, 16:13, 17:16, 20:17

MESTERMÉRLEG

Tóth Gábor: – Fontos volt, hogy olyan összeállításban is pályára tudjunk lépni, amilyenben a Magyar Kupa bronzmérkőzését elképzeljük. Természetesen azoknak is fontos volt játékperceket adni, akik betegséggel vagy kisebb sérüléssel küzdöttek eddig, és ez remek alkalom volt arra, hogy visszatérjenek. Nagy téttel bíró mérkőzés volt ez, a második szett kicsit simább lett, de nagyon jó volt az atmoszféra a csapaton belül és ezt jó volt látni kívülről is.

Tomás Varga: – Az első meccs volt a legszorosabb, ott elhittük, hogy egy ilyen ellenféllel is tudunk szoros mérkőzéseket játszani. Később viszont már nem voltunk elég türelmesek, elsiettük a dolgokat, nagyon akartunk, de amíg az elsőn nem igazán hibáztunk, úgy a többin elég sokat. A Békéscsaba megmutatta az erejét, teljes mértékben felkészült abból, amit kitaláltunk ellenük, újra kellett szerveznünk a dolgokat, talán itt az utolsó szettben nyújtottuk azt, amit taktikailag szerettünk volna játszani. Későn jött, de a következő fázishoz nagyon kell. Örülök, hogy egy nehéz ellenféllel hasznos meccseket tudtunk játszani.

Az egyik fél három győzelméig tartó párharc végeredménye: 3–0 a Békéscsaba javára