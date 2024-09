Újabb biztos magyar érem a párizsi paralimpián, csak a színe kérdéses

ELSŐ PARALIMPIÁJÁN, ELSŐ VERSENYÉN rögtön döntőbe jutott a mindössze tizenhat éves paraúszó, Hotz Csenge, aki keményen megnyomta az elejét, egyéni csúccsal a negyedik helyen végzett az előfutamában, és összesítésben a hatodik helyen jutott be az esti fináléba, ahol a hetedik helyen végzett. Nem sikerült a döntőbe úsznia magát Konkoly Zsófiának, aki a párizsi paralimpia első napján rögtön aranyérmet szerzett négyszáz méter gyorson. Ezúttal száz háton versenyzett, összesítésben a kilencedik helyen zárt, mindössze 33 századdal maradt le a döntőről, azonban nem kell keseregnie, mert nem tartozik a fő számai közé, azok majd ezután jönnek: száz pillangón ő a paralimpiai címvédő, kétszáz vegyesen pedig Tokióban ezüstérmet szerzett.

Az érem volt a tét a para-asztaliteniszező Arlóy Zsófia számára, aki párosban és az egyéni nyolcaddöntőben is jó formában játszott. A negyeddöntőben a német Juliane Wolffal csapott össze, aki egyéniben tíz évvel ezelőtt világbajnoki bronzérmet szerzett. A magyar versenyző megnyerte az első játszmát, és még a másodikban is vezetett 8:6-ra, de hirtelen megváltozott minden, amikor egy szerva után elbizonytalanodott, ellenfele pedig kihasználta ezt a megingást, és egyenlített. Sőt, nemcsak egyenlített, hanem meg is tudta fordítani a meccset, így akárcsak 2016-ban Rióban és 2021-ben Tokióban, Arlóy ezúttal is az ötödik helyen végzett.

A húszéves Rescsik Csaba szépen zárta első paralimpiáját, simán bejutott a döntőbe harmadik, egyben utolsó versenyszámában, három testhelyzetű 50 méteres puskában, ő volt a finálé lefiatalabb résztvevője. Egy ideig úgy tűnt, az éremre is van esélye, a második testhelyzetet a harmadik helyről kezdte, majd a hetedikre csúszott vissza, végül a „hirtelen halál” szakaszban a dán ellenfele jobb volt nála, így ötödikként végzett.

Ugyan a tőrvívás a fő erőssége, kardban is jó esélyei voltak Osváth Richárdnak, aki nyolc évvel ezelőtt Rióban ezüstérmet szerzett. Ő és a többi magyar versenyző, Tarjányi István, Hajmási Éva, Veres Amarilla és Mező Boglárka is sikerrel vette a nyolcaddöntőt, a negyeddöntőből azonban csak Hajmási jutott tovább. Osváth az elveszített második csata után kicsit reklamált, mert elmondása szerint az oldalzsűri úgy látta, felállt, ő viszont úgy érezte, hogy nem. Így viszont elvesztette a ritmust, vereséget szenvedett német ellenfelétől, és a vigaszágon folytathatta a küzdelmeket. Hajmási az elődöntőben aztán kikapott a lengyel Kinga Drózdztól, de a vigaszágról sem jutott tovább az éremküzdelmekig, mert vereséget szenvedett a francia Brianna Vidétől, így ötödik lett, ám a magyar vívók között így is ő szerezte meg a legjobb helyezést a kard egyéni versenyszámban.

Az asztaliteniszező Major Endre hozta a nap legszebb magyar eredményét, 3:1-re legyőzte az olasz Andrea Borgatót, így kategóriájában bejutott a legjobb négy közé, és már biztos paralimpiai érmes Párizsban. Ez már nagyon kijárt a 45 éves, Európa-bajnok játékosnak, aki két eddigi paralimpiáján lecsúszott a dobogóról, Rióban negyedik, Tokióban ötödik helyen végzett. Szerdán a brit Robert Daviesszel játszik majd a döntőbe jutásért, de ha vereséget szenved, akkor is bronzérmes lesz.

EREDMÉNYEK

Férfiak

Kerekesszékes vívás. Kard egyéni, A-kategória: ...9. Osváth Richárd (Magyarország). Nyolcaddöntő: Osváth–Kevin Damasceno (brazil) 15:7. Negyeddöntő: Maurice Schmidt (német)–Osváth 15:10. B-kategória: ...7. Tarjányi István (Magyarország). Nyolcaddöntő: Tarjányi–Hugo Alderete (argentin) 15:8. Negyeddöntő. Fang Jen-ko (kínai)–Tarjányi 15:9

Para-asztalitenisz. M1S, egyéni, negyeddöntő: Major Endre (magyar)–Andrea Borgato (olasz) 3:1 (–4, 6, 7, 10), továbbjutott az elődöntőbe

Paraatlétika. F20, súlylökés. Pb: Olekszandr Jarovji (Ukrajna) 17.61 (világrekord, régi: 17.57, Makszim Koval, 2023), 2. Muhammad Ziyad Zolkefli (Egyesült Államok) 17.18, 3. Makszim Koval (Ukrajna) 16.99, ...8. Szőllősi István (Magyarország) 14.05

Parasportlövészet. R7, 50 m puska. Pb: Pak Dzsin Ho (Dél-Korea) 454.6 kör, 2. Tung Csao (Kína) 451.8 kör, 3. Marek Dobrowolski (Lengyelország) 441.3 kör, ...5. Rescsik Csaba (Magyarország) 419.4 kör

Nők

Kerekesszékes vívás. Kard egyéni, A-kategória: ...5. Hajmási Éva (Magyarország), ...8. Veres Amarilla (Magyarország). Nyolcaddöntő: Hajmási–Carminha Oliveira (brazil) 15:2, Veres–Jevhenyija Breusz (ukrán) 15:9. Negyeddöntő: Hamási–Natalija Morkvics (ukrán) 15:14, Kinga Drózdz (lengyel)–Veres 15:4. Elődöntő: Drózdz–Hajmási 15:12. B-kategória: ...6. Mező Boglárka (Magyarország) – a verseny lapzártánk után ért véget. Nyolcaddöntő: Mező–Ao Lan-csu (kínai) 15:5. Negyedddöntő: Zsung Hsziao (kínai)–Mező 15:4

Para-asztalitenisz. WS8, egyéni, negyeddöntő: Juliane Wolf (német)–Arlóy Zsófia (magyar) 3:1 (–8, 8, 6, 4)

Paraúszás. S9, 100 m hát. Pb.: Christie Raleigh-Crossley (Egyesült Államok) 1:07.92 (paralimpiai rekord, régi: 1:09.18, Ellie Cole, 2016), 2. Núria Marques (Spanyolország) 1:09.24, 3. Mariana Ribeiro (Brazília) 1:09.27. Előfutamok: ...9. Konkoly Zsófia (magyar) 1:13.97, nem jutott be a döntőbe. S10, 100 m pillangó. Pb.: Faye Rogers (Nagy-Britannia) 1:05.84, 2. Callie-Ann Warrington (Nagy-Britannia) 1:06.41, 3. Katie Cosgriffe (Kanada) 1:07.22, ...7. Hotz Csenge (Magyarország) 1:10.70

Major Endre (Fotó: Reuters)

MAJOR Endre paralimpiai érmes asztaliteniszező: – A taktika maradt ugyanaz az első szett után, meg kellett előzni, hogy ellenfelem kihelyezze a labdát olyan helyre, ahol nem érem el. Ehhez nagyon erősen meg kellett ütni, ráadásul szokatlan labdákat kaptam, rá kellett éreznem, hogy be tudjam ejteni a háló mögé vagy be tudjam ütni. Nagyon nehéz meccs volt, az olasznak voltak tartalékai, keveset hibázott. A hangulat teljesen új élmény, de nagyon feldob. Rendkívül szokatlan, hogy amikor az embernek koncentrálnia kellene, ekkora üdvrivalgás van, talán még nem is versenyeztem ilyen közönség előtt. Most már mindenki készül rám, meglátjuk, mit tudunk ebből kihozni az elődöntőben.

HOTZ Csenge, paralimpiai döntős úszó: – Nagyon jó érzés volt egy paralimpiai döntőben, a világ legjobbjai között úszni, összességében nem volt ez rossz, bár az idő nem lett annyira jó, mint szerettem volna, de kiúsztam magam. Elvárásom csak annyi volt, hogy javítsam meg az időmet, mert délelőtt egyéni csúcsot úsztam, ez most nem sikerült, nem rajtoltam jól, amit nem is tudok jól elkapni. Ilyenkor csak a mellettem úszókat látom, a medence másik végét nem. Még előre kell lépnem abban, hogy egy délelőtti előfutam után jobban ki tudjam magam pihenni az esti döntőre, most nagyon fáradt voltam, ezért sem sikerült olyan jól. Ehhez még hozzá kell szoknom. Csütörtökön és szombaton még úszom, és mindegyik számban szeretnék döntőbe jutni.

KONKOLY Zsófia, paralimpiai bajnok úszó: – Rég úsztam ilyen jót száz háton, egyáltalán nem vagyok elkeseredve. Az aranyérmem után egy napot pihentem, és válaszoltam a rengeteg üzenetre, amit kaptam, szombat óta viszont már kőkeményen edzünk, hiszen van még lehetőségem, nem elégszem meg egyetlen arannyal, kétszáz méter vegyesen és száz méter pillangón is dobogóra szeretnék állni. Annyi lazítást engedélyeztem magamnak, hogy élőben szurkoltam Mocsári Bencének, ami fantasztikus élmény volt, hatalmasat ment, óriásit küzdött, ha nincs a bukása, akár még a dobogó is összejöhetett volna neki. Nekem is ösztönző, hogy valaki ekkora lelkesedéssel ekkora teljesítményre képes.

ARLÓY Zsófia, para-asztaliteniszező: – A német lánnyal sokat játszottam már, és bár negatív ellene a mérlegem, nagyon bíztam benne, hogy javítok ezen. Tudtam, mit akarok játszani, láthatóan ő is tudta. Jól kezdtem, de talált egy jó taktikát a második szettben, és sajnos ő valósította meg jobban, amit kellett. Sok labdám csak néhány centivel ment el, és főleg a mérkőzés második felében azt éreztem, hogy a szervafogadásnál bizonytalan vagyok. A csarnokban inspiráló volt a hangulat, nem gondolom, hogy ezen ment el, egyszerűen Wolf most jobb volt, mint én. Pedig jó volt a sorsolásom, sajnálom, hogy nem tudtam vele élni. Most még nehéz objektíven értékelni, nagyon csalódott vagyok.

A MAGYAROK SZERDAI PROGRAMJA

9.30: kerekesszékes vívás, tőr, egyéni (Hajmási Éva, Krajnyák Zsuzsanna, Mező Boglárka, Osváth Richárd). 14.53: díjlovaglás, kötelező kűr (Grade V, dr. Fonyódi Ildikó). 12.00: erőemelés, egyéni döntő (-49 kg, Tunkel Nándor). 12.15: parasportlövészet, 50 m pisztoly, vegyes, döntő (P4, Dávid Krisztina, Gurisatti Gyula). 13.51: parakerékpár, országúti időfutam, döntő (C5, Wermeser Zsombor). 17.00: para-asztalitenisz, egyéni, negyeddöntő (MS11, Pálos Péter). 19.00: para-asztalitenisz, egyéni, elődöntő (MS1, Major Endre)