Bravó! Második idővel döntős a női 4x200-as gyorsváltó!

ÚSZÁS

DÉLELŐTTI PROGRAM

11.00: előfutamok

11.00: női 200 hát – Molnár Dóra a 16. , Szabó-Feltóthy Eszter a 9. idővel középdöntős

11.18: férfi 50 gyors – Szabó Szebasztián a 24. helyen zárt, nem jutott tovább

11.47: férfi 200 vegyes – Zombori Gábor nem állt rajthoz

12.05: női 4x200-as gyorsváltó – a magyar váltó a második legjobb idővel jutott a döntőbe

A női 200 hát második előfutamában Szabó-Feltóthy Eszter az első 50-et ötödikként teljesítette, s a fél távnál is őrizte ezt a helyét, a harmadik fordulónál holtversenyben a bolgár Georgievával holtversenyben fordult, aztán szép hajrát nyitott és végül a harmadik helyen csapott célba a futamot fölényesen megnyerő kanadai Kylie Masse (2:08.54) és a brit Honey Osrin (2:09.57) mögött 2:09.72-vel. Ezzel jó esélye van a legjobb 16 közé bekerülni, még két futam van hátra.

Már a harmadik futamot követően eldőlt, hogy Szabó-Feltóthy Eszter középdöntős, hiszen öten is gyengébb időt úsztak, mint ő, és már csak egy futam van hátra. Ebben szerepel Molnár Dóra, úgyhogy akár két úszónk is ott lehet a középdöntőben.

„Örülök, hogy itt vagyok. A futam harmadik helyével szerintem továbbjutottam, pontosan ennyit akartam úszni, és bár nem volt a világ legjobbja, de azért én élveztem minden pillanatát. Délután azt szeretném, hogy egy összeszedett, jó úszást tudjak bemutatni. Hálás vagyok, hogy még egy ilyen kettő perc körüli úszásom lehet egy ilyen csodálatos közönség előtt” – fogalmazott a futama után Szabó-Feltóthy az M4Sport kamerája előtt.

Molnár jól kezd, a harmadik helyen fordul az első 50 méter után, s a második 50 végén nagy hajrával szinte teljesen egyszerre az első ötössel fordul. Molnár folyamatosan ott van az első ötben, ám a végére elfáradni látszik, s végül a nyolcadik helyen csap be, 2:10.51-es idővel. Bent van a középdöntőben Molnár is! Éppen csak, a 16. helyen csúszott be kettő századdal előzte meg ausztrál Jaclyn Barclayt! Szabó-Feltóthy Eszter a kilencedik idővel jutott tovább.

A következő magyar szereplő Szabó Szebasztián lesz, az 50 gyors 9. előfutamában láthatjuk majd – tíz versenyt rendeznek egymás után, összesen 82 úszó indul ebben a számban. A hatodik futmban mind a nyolc úszó jobbat úszott, mint az addig vezető fidzsi-szigeteki David Young, aki 22.71-nél állította meg az órát. A hatodik futamban Thomas Fannon viszont 21.79-et úszott, ami új ír csúcs. Lassan érkezik Szabó futama, a nyolcadikban szereplő hazai kedvenc Florent Manaudou átvette a vezetést 21.54-gyel. Eddig hatan mentek be 22 másodperc alá.

Szabó viszont nem megy be 22 másodperc alá, pedig jól kapta el a rajtot, s féltávnál még a harmadik helyen is állt, ám rosszul jött ki neki a fal a benyúlásnál, s végül 22.12-vel a hetedik lett. Jelenleg ezzel a 17. helyen áll, így biztosan nem jut a középdöntőbe korábbi világbajnoki negyedik helyezettünk.

Lement az utolsó futam is, amelyben a legnagyobbak indultak, s végül heten is jobb időt úsztak Szabónál, aki végül összesítésben így a 24. helyen zárt. A legjobb idővel 21.32-vel az ausztrál Cameron McEvoy jutott tovább megelőzve a kajmán-szigeteki Jordan Crooksot (21.51) és a fentebb már melített Manaudout.

A következő érdekeltségünk Zombori Gábor lett volna a férfi 200 vegyes középdöntőjének utolsó, negyedik futamában, ám a magyar úszó végül nem állt rajthoz. A harmadik futam előtt valósággal „felrobbant” az uszoda, mégpedig azért mert rajtkőre áll a tegnap Milák Kristófot lehajrázó, s ezzel második, másfél órával később pedig harmadik párizsi aranyát is megnyerő Léon Marchand. S ha már arra járt, ki is harcolta a továbbjutást másodikként zárva. Végül a Zombori nélküli negyedik futam után kialakult a legjobb 16 mezőnye, a legjobb időt Szeto Daija úszta, 1:57.48-cal, a brit Duncan Scott a második 1:57.77-tel, a harmadik pedig a már említett Marchand lett, 1:57.86-tal.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint Zombori betegség miatt lépett vissza.

A délelőtti program zárásaként jönnek a női 4x200-as gyorsváltók, a Pádár Nikolett, Ábrahám Minna, Késely Ajna, Ugrai Panna összeállítású magyar válogatott a második futamban indul majd. Az első futamot a végig vezető Egyesült Államok nyerte az óriásit hajrázó Brazília és harmadik helyen benyúló Nagy-Britannia előtt. A negyedik Új-Zéland 7:54.37-es időt úszott.

Nálunk Pádár Nikolett kezd, és jól is rajtol, 100 méternél a második helyen fordult az ausztrál Lani Pallister mögött és kétszáznál is a második, így is vált. Ideje 1:57.82, ami dicséretes. Jön Ábrahám Minna. Tartja a második helyet, az izraeliek mögöttünk egy tized másodperccel, és az olaszok is közel vannak. Ábrahám második száza remekül sikerül, szépen egy testhosszra leszakítja a harmadikra fellépő olaszokat. A harmadik emberünk Késely Ajna tovább növeli az előnyünket, amely már majdnem két testhossz az izraeli, olasz duó előtt, az ausztrálok győzelme nem forog veszélyben. Ugrai Panna az utolsó úszónk, az első ötvenen feljönnek a kínaiak a harmadik helyre és nagyon jönnek felfelé a kanadaiakkal együtt... Az utolsó ötvenre bő testhosszal fordulunk, eszméletlen hajrát nyit a kínai, de Ugrai előnye kitart, s megvan a második hely! Ráadásul a magyar váltó 7:52.25-ös ideje a második legjobb! Döntőben a váltó!

A váltó tagja a medencéből kimászva értékelték is a futamot, a nagyszerű időeredményt és a továbbjutás tényét az M4Sport kamerája előtt.

„Igazi csapatmunka volt, idejöttünk és megcsináltuk amiért jöttünk. Meglepődtem, hogy másodikként bent vagyunk. Nagyon várom a döntőt. – kezdte az értékelést Pádár Nikolett.

„Nagyon durván kiúsztuk magunk, bíztam a lányokban, hogy meg tudjuk csinálni és sikerült is, nagyon boldog vagyok” – fogalmazott Ábrahám Minna.

„A döntő egy ajándék lesz, nem hittük volna, hogy másodikként bejutunk. Nagyon meglepődtünk az időn és a helyezésen is. Kicsi a bors, de erős jeligével megyünk a döntőre, szeretnénk egy szép eredményt elérni” – jelentette ki Késely Ajna.

„Amikor megtudtam, hogy én megyek utolsónak... Hűűű, szinte remegett a lábam a vízben, mert nagyon jöttek mögöttem. Az időnk reggelhez mérten jó. Most jön a regenerálódás, aztán este... Olimpiai döntőt úszunk, nincs mit magyarázkodni” – mondta Ugrai Panna.

ESTI PROGRAM

20.30: középdöntők, döntők

20.38: férfi 200 hát DÖNTŐ (Kós Hubert)

20.46: férfi 50 gyors középdöntő

21.19: női 200 hát középdöntő (Molnár Dóra, Szabó-Feltóthy Eszter)

21.47: férfi 200 vegyes középdöntő

22.03: női 4x200-as gyorsváltó DÖNTŐ (Magyarország)