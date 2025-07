Vizes vb: Németh 100 gyorson, Kós 200 vegyesen magabiztosan jutott középdöntőbe

A mieink közül elsőként Komoróczy Lora ugrott vízbe 50 méter háton, egyéni legjobbjától messze elmaradva, 28.57 másodperccel a 27. helyen végzett.

Férfi 100 méter gyorson 12 előfutamot rendeztek, a 110 induló közül Németh Nándor 48.07 másodperccel a 10. helyen jutott tovább.

„Ez egy jó reggeli úszás volt, az első ötvenet megnyomtam, mert ezt akartam gyakorolni, valami hasonlóra van szükség a középdöntőben is egy erősebb második hosszal. Nagyon izgalmas lesz a középdöntő, 2023-ban azt mondtam, hogy az volt a valaha volt legerősebb mezőny ebben a számban, nem volt igazam” – nyilatkozta az MTI-nek Németh, aki megjegyezte, hogy a románok sztárjával, David Popovici-csal meg is beszélték, hogy milyen elképesztően „telített” a szám.

Németh tavaly a dohai vb-n a magyar küldöttség egyetlen érmét szerezte a medencében, harmadik volt ebben a számban, amelyben első magyarként állhatott világbajnoki dobogón, a párizsi olimpián aztán egyetlen századdal maradt le ettől.

„Van még bennem, de nem tudom, hogy az elég lesz-e a döntőre. Persze, nem fogok feltett kézzel odamenni, rendkívül kemény csata lesz, amit várok is” – tette hozzá a 25 éves úszó, aki úgy érzi, az éremszerzéshez 47 másodpercen belüli időre lesz szükség, ez egyébként az olimpiai döntőben csak a kínai Pan Csan-lönek sikerült világcsúccsal (46.40). Viszonyításképpen, Popovici olyan idővel (47.41) nyitott az előfutamban, amivel a párizsi fináléban megelőzte volna a második Kyle Chalmerst, míg az ausztrál századra pontosan azt úszta (47.48), mint amivel a francia fővárosban ezüstérmet nyert.

Férfi 200 méter vegyesen Zombori Gábor 1:59.51 perces idejével a 17. helyen végzett, és egyetlen századdal kicsúszott a középdöntőből. A szám utolsó előfutamában egymás mellet úszott a 200 méter háton Párizsban olimpiai bajnok Kós Hubert és csapattársa, a négyszeres ötkarikás aranyérmes Léon Marchand. A francia szupersztár végül csak három tizeddel előzte meg magyar barátját, aki 1:57.93-mal összesítésben a negyedik idővel jutott tovább.

„Ez esett eddig a legjobban, még ha nem is jelentett semmit. Ez olyan volt, mint az edzések a hétköznapok során, bejöttünk a call roomba, viccelődtünk egymással, még mutattam is a fiúknak, hogy az én nevem szerepel ott a junior világcsúcsnál. Tudom azért, hogy hol a helyem ebben a mezőnyben, az egyik csapattársam nyilván sokkal jobb nálam, de este be kell jutni a legjobb nyolc közé” – nyilatkozta az MTI-nek Kós, aki a Texas egyetemen egy csoportban készül Marchand-nal, illetve az összesítésben harmadik Shaine Casasszal is. A 22 éves Kós megjegyezte, kedden este még egy kicsit bántotta, hogy nem tudott érmet szerezni 100 méter háton, de tudja, büszke lehetek azokra az időkre, amiket abban a számban úszott.

A 4x100 méteres vegyes vegyesváltó végül nem indult el, mivel a csapat egyetlen mellúszóspecialistája, Fángli Henrietta egészségügyi problémája miatt nem tudta vállalni a szereplést.

VIZES VILÁGBAJNOKSÁG, SZINGAPÚR

ÚSZÁS

AZ ELŐFUTAMOK MAGYAR EREDMÉNYEI

Női 50 m hát: Komoróczy Lora (28.57 másodperces idővel) a 27. lett, nem jutott tovább a középdöntőbe

Férfi 100 m gyors: Németh Nándor (48.07) a 10. idővel középdöntős

Férfi 200 m vegyes: Kós Hubert (1:57.93) a 4. idővel középdöntős, Zombori Gábor (1:59.51) a 17. helyen fejezte be a versenyt

A vegyes csapatok 4x100 m vegyes váltójában Magyarország nem indult el

KÖZÉPDÖNTŐK, DÖNTŐK

13.02: férfi 800 m gyors, döntő

13.17: női 200 m gyors, döntő

13.26: férfi 100 m gyors, középdöntő (Németh Nándor)

13.36: női 50 m hát, középdöntő

13.50: férfi 200 m pillangó, döntő

13.59: férfi 50 m mell, döntő

14.11: női 200 m pillangó, középdöntő

14.29: férfi 200 m vegyes, középdöntő (Kós Hubert)

14.41: vegyes csapatok 4x100 m vegyes váltó, döntő