Maratoni meccsen, ötméteresekkel vertük meg az olaszokat: Magyarország elődöntős az olimpián!

A majd’ negyvenperces első félidőt túlélve olasz akciógóllal indult a második, Francesco Di Fulvio akcióból talált be, Vogel majdnem megakadályozta. A négyperces kiállításból jobban jött ki a rivális, megúszásból most már valóban egalizált, a közjáték bennünk is mély nyomot hagyott, nemcsak az olaszokban.

Tizenkilenc perc lepergett a mérkőzésidőből és továbbra is csak Manhercz Krisztián volt eredményes. Ennek véget kellett volna vetni, Zalánkinak azonban csak nem akart összejönni az a fránya gól. Bezzeg a túloldalon: lövőcsel, lóba, a feldagadt szemű Jansik beleütött a labdába, de Gonzalo Echenique lökete a kapunkban kötött ki (4–5). Di Fulvio megint hat a hat ellen villant. Zalánki nem csüggedt, lőtt ismét, de muszáj is volt, és végre gólra váltottunk egy emberelőnyt – amire szintén fórból azonnal belőtték a hetediket az olaszok (5–7). Zalánki akciógólja jelezte, vannak még terveink, mindezek megvalósítására nyolc percünk maradt.

Echenique fórgól, Fekete Gergő fórgól, ott maradtunk Olaszország nyomában (7–8). Kiegyenlíthettünk, Zalánki nem is szórakozott, miközben a helyét keresgélte mindenki, megtréfálta Del Lungót. Vogel szabálytalansága után olasz ötös következett – megfogta! A lélektani előnyön túl számszerűen is jobban álltunk: Manhercz Krisztián ötödször talált be, ő volt a hős. Szűk másféllel a vége előtt Nicholas Presciutti bevágott egy fórt, de mi is megkaptuk az esélyt. Ebbe a figurába minden tudásunkat bele kellett adnunk, a szívünk eddig is ott volt a medencében. Ki lövi vajon el? Természetesen Manhercz, csakhogy kijött a kapusról, odakerült az olaszokhoz. Visszakaptuk a sanszot, Jansik egyedül úszhatott a kapu felé, azonban elrontotta a meccslabdát.

Ötméterespárbaj: Varga Dénes kapufával nyitott, a gólvonalra pattant, nem mögé; Vogel természetesen kivédte Di Fulvio lövését, Vámos Márton magabiztos volt, Fondelli a ráadásban is rontott, Zalánki balosa szintén jó helyre ment, Presciuttié is, de előnyben maradtunk. Fekete hibázott, Vogel, az ötösölő eszén viszont megint nem lehetett túljárni. Az ötödiket természetesen Manhercz Krisztián vállalta magára nálunk, kíméletlen volt. Bejutottunk a négy közé, Horvátország következik, küzdhetünk tovább a csillogó érmekért!

Korábban

Görögország–Szerbia 11–12 (3–3, 2–3, 4–2, 2–4)

Egyesült Államok–Ausztrália 7–7 (1–3, 2–2, 2–0, 2–2) – ötméteresekkel 4–3

Horvátország–Spanyolország 10–8 (2–0, 4–3, 2–2, 2–3)