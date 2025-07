Belépne a kapun a férfiválogatott a Spanyolország elleni vb-döntőn

Barcelona, Fukuoka – Szingapúr? Vámos Márton első magyar vízilabdázóként lehet háromszoros világbajnok, ha válogatottunk csütörtökön legyőzi az Európa-bajnok és világkupagyőztes Spanyolországot. A vb-címvédő horvátokat (18–12) és az olimpiai bajnok szerbeket (19–18) már kipipálta Varga Zsolt együttese, amely nyolc napon belül másodszor méri össze erejét a spanyolokkal, ugyanis a két válogatott egy csoportban szerepelt. A szerdai szünnapon a szállodafolyosón beszélgettünk tapasztalt balkezesünkkel – öt tényezőre kérdeztünk rá, amelyek meghatározhatják a magyar idő szerint 15.35-kor kezdődő döntő kimenetelét.

1. GYORS REGENERÁCIÓ

Érzelmi hullámvasúton ültünk a szerbek ellen, a végletekig kiélezett, sok gólt és még több kiállítást hozó elődöntő fizikailag és mentálisan is sokat kivett a csapatból. Varga Zsolt szövetségi kapitány ugyanakkor már kedd este hangsúlyozta, megvan a terv, hogy a lehető leghatékonyabban használják fel a fináléig rendelkezésre álló időt. Hogyan zajlott ez a gyakorlatban?

„ Nehéz volt elaludni kedd este, már csak azért is, mert nagyon későn rendezték az elődöntőt – ecsetelte Vámos Márton. – Ilyenkor még pörög az ember, ami értelemszerűen befolyásolja az alvás minőségét. A szerdai szünnapon a regenerációra helyeztük a hangsúlyt, illetve a délutáni edzés előtt videóztunk is: elkezdtük elemezni a spanyolok játékát, megnéztük, mire kell figyelnünk a győzelemhez. Nagyon egységes csapatot alkotunk, jó hangulatban készülünk a döntőre. Gyorsan eltelt ez a két hét, már ott vagyunk a kapuban – szeretnénk belépni rajta.”

2. ALAPOS VIDEÓELEMZÉS

Nincs könnyű dolga a két csapatnak, ha szeretne újat mutatni a másiknak, elvégre az idén már hatodszor csapnak össze. A világkupa-selejtezőben dupláztak: az első mérkőzést a mieink nyerték meg 12–11-re, ám a döntőben visszavágtak a spanyolok, 15–9-re győztek. A nyári felkészülési mérkőzéseken (16–13, 21–17) és a vb-csoportkörben (10–9) is a rivális bizonyult jobbnak, de legalább van miért törlesztenünk…

„ A spanyol–görög elődöntőből és az egymás elleni csoportmeccsből egyaránt megnéztünk jeleneteket, még a nyári felkészülési mérkőzések felvételét is elővettük – avatott be minket a részletekbe Vámos, aki 11 gólnál jár a tornán. – A stábtagok nagyon részletes elemzést készítettek, nekünk pedig azokat az információkat adták át, amelyekről úgy gondolták, fontosak ahhoz, hogy képbe kerüljünk. A spanyolok évek óta együtt játszanak, a stílusukat illetően azon az úton haladnak, amelyen annak idején elindultak. Igyekeztünk a lehető legjobban felkészülni rájuk.”

„Nem vagyunk esélytelenebbek” – Hogyan tudtak megújulni a szerbek elleni elődöntő végjátékában?

– Nagyon nehéz meccs volt, sok gólt kaptunk, de legalább eggyel többet lőttünk – ez azért fontos tényező a csapatsportágakban… Nem tudnám visszaidézni a részleteket, vitt minket a lendület, fizikailag felőröltük a szerbeket. Tudtuk, hogy nehezebbek nálunk, ha statikus vízilabdát játszunk, valószínűleg kikaptunk volna. Megbeszéltük, hogy sokat mozgunk, ennek tulajdonítható, hogy a legvégén a fáradtság miatt egy-két rossz döntést hoztak. Ez volt az egyik legjobb mérkőzésem, nagyon élveztem. – Mire számít a spanyolok elleni döntőben?

– Nehéz lesz, de hát hogyne lenne nehéz, mégiscsak világbajnoki döntőt játszunk, bármi megtörténhet. Azon leszünk, hogy visszavágjunk a spanyoloknak a csoportkörben elszenvedett vereségért. Tudjuk, hogy komplett csapattal találkozunk, de szerintem nem vagyunk esélytelenebbek. – Foglalkoznak még az egymás elleni csoportrangadó utolsó negyedével?

– Már utána leültünk és megbeszéltük a történteket, levontuk a tanulságot. A szerbek ellen is vezettünk, aztán felzárkóztak, viszont nem hagytuk, hogy fordítsanak. A spanyolok talán azt hiszik, hogy mentálisan erősebbek nálunk, de közben biztosan tartanak tőlünk. Látták, hogy legyőztük a világbajnokot, majd az olimpiai bajnokot is – már csak az van hátra, hogy megverjük az Európa-bajnokot, és akkor minden rendben lesz. MINIINTERJÚ: FEKETE Gergő a férfiválogatott centere

3. ELŐNY–HÁTRÁNY JÁTÉK

A horvátok és a szerbek ellen egyaránt futószalagon kapta a kiállításokat a magyar csapat, de alkalmazkodott a felfogáshoz, a kapus Csoma Kristóf létszámhátrányban is rengeteg segítséget kapott a mezőnyből. Vámos szerint a fór–hátrány játék ezúttal is meghatározó lesz, támadásban pedig megőrizné a válogatott azt a lendületet, amellyel a világ- és az olimpiai bajnokot is elsöpörte az útból.

„Nagyon fontos, hogy továbbvigyük a jó lövőformánkat – hangsúlyozta a 33 éves balkezes. – Ehhez az kell, hogy felfrissítsük az izommemóriánkat, ezért olyan mozdulatokat végeztünk az edzésen, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a döntőben is hatékonyan lőjünk. Természetesen taktikai finomságokkal is foglalkoztunk, kiváltképp az előny–hátrány játékkal, mert azon áll vagy bukik minden. A horvátok elleni negyeddöntőben és a szerbek elleni elődöntőben is rengeteg kiállítást kaptunk, szóval elengedhetetlen, hogy emberhátrányban is fegyelmezettek legyünk.”

4. MENTÁLIS FRISSESSÉG

A magyar és a spanyol válogatott is ellentmondást nem tűrő játékkal menetelt a döntőig – amikor nagy ritkán megakadt a szekér, mindig volt valaki, aki nagyot tolt rajta. Az Európa-bajnok védekezését dicséri, hogy az ötből négy ellenfelét is tíz gól alatt tartotta, ugyanakkor a mieink támadójátéka kimagasló, a meccsenkénti 17 gól magáért beszél.

„A tapasztalat azt mondatja velem, az a csapat nyeri meg a döntőt, amelyik jobban védekezik. Mégis úgy érzem, hogy mindkét válogatott szeretné túllőni a másikat: nekünk ez lesz a hetedik mérkőzésünk a világbajnokságon, a spanyoloknak a hatodik, ráadásul idegőrlő csatákon vagyunk túl – emelte ki Vámos Márton. – Fáradtság ide vagy oda, muszáj mentálisan is frissnek lennünk, hogy mindenre jól reagáljunk. Sok gólra és kiállításra számítok – aztán lehet, hogy olyan meccset hoz a döntő, amilyen a spanyolok elődöntője volt, a görögök ugyanis kimondottan jól védekeztek ellenük.”

A spanyolok erejét mutatja, hogy az idei sorozatban az ötödik világbajnokság, amelyen érmet szereznek – három éve a Margitszigeten a csúcsra is felértek. A csapat gerince régóta együtt játszik, az előző évtized végén berobbanó fiatalok mostanra vezérré léptek elő. A mieinkhez hasonlóan a nyolcadik vb-döntőjére készülő rivális veretlenül masírozott a fináléba: a csoportkört háromból három győzelemmel zárta, a Montenegró elleni negyeddöntőt simán hozta (14–5), a görögök elleni elődöntőben viszont már jóval nehezebb dolga volt. Tudniillik a második félidőben tizenöt perc ötvenkilenc másodpercig nem lőtt gólt, Alberto Munárriz az utolsó utáni pillanatban mentette szétlövésre a partit (7–7), amelyet aztán meg is nyertek a spanyolok. S hogy mi ad nekik pluszmotivációt a döntő előtt? Alighanem Felipe Perrone visszavonulása, a rutinos zseni ugyanis pályafutása utolsó világbajnokságán szerepel – csapattársai szeretnék bearanyozni a csütörtök estéjét. Összeszokott vetélytárs

5. FIATALSÁG, VAGÁNYSÁG

A rutinos klasszisok higgadtsága aranyat érhet: Manhercz Krisztián vagy éppen Angyal Dániel mellett Vámos Márton is olyan tapasztalt vezér, aki a kulcspillanatokban a sereg élére áll. A kiváló balkezes pályafutása negyedik vb-döntőjére készül: 2013-ban és 2023-ban aranyat, 2017-ben ezüstöt akasztottak a nyakába. S hogy ezúttal milyen előjelekkel várja a finálét?

„Ezen már én is gondolkodtam. Lendületben vagyunk, szerintem megvan a fiatalokban az a plusz, ami ahhoz szükséges, hogy vébédöntőt nyerjünk – mondta határozottan Vámos. – Bízom a csapatban, nagyon jók a megérzéseim – többet egyelőre nem mondanék, csütörtökön úgyis minden eldől. Ha kiadjuk magunkból, ami bennünk van, megverhetjük a spanyolokat.”

VÍZILABDA

FÉRFIAK

A 7. HELYÉRT

10.00: Olaszország–Egyesült Államok

AZ 5. HELYÉRT

14.00: Montenegró–Horvátország

A 3. HELYÉRT

11.35: Görögország–Szerbia (Tv: M4 Sport)

DÖNTŐ

15.35: Magyarország–Spanyolország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!