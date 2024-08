Csipes Tamara éjjel gondolta ki az öngyilkos taktikát, amely érmet eredményezett

„A hibás rajt utáni második rajtunk is jól sikerült, nem értékelem rosszabbra, sőt, teljesen egyben volt. A rajt utáni visszaállásunk után jó sebességet vettünk fel és ott kezdődtek a problémák, hogy százötven méter körül hiába mentünk ezzel az érzéssel elég magas sebességgel, a mellettünk lévő spanyol és az ausztrál négyes folyamatosan ellépett. A kétszázas frissítő hoppunk is szinte érdektelen volt a mezőnyben, semmit nem reagált rá a helyezésünk. Összességében elég jó pályának zárom, amit pozitívan is fel lehet fogni, mert sokkal rosszabb egy hibás pályával beérni és úgy hetediknek lenni, de természetesen sokkal többet vártunk ettől. Nem titok, éremért jöttünk ide és nagyon nehéz lesz most feldolgozni, hogy a következő lehetőségre négy évet kell várnunk” – értékelt az M4 Sportnak Csizmadia Kolos.

„Nehéz mit mondani, mert ha egyedül álltunk volna a rajtvonalra és ugyanilyet megyünk, akkor most elkezdtem volna csapkodni a vizet és a hajót, hogy ez milyen jó volt, úgyhogy kicsit elszomorító, hogy ennek most csak egy hetedik hely lett a vége. Olyan egységek is megelőztek minket, amelyeket bőven magunk mögé szoktunk utasítani. Fogalmam sincs, hogy mi történt” – fogalmazott Kuli István.

„Elég sok munka van ebben az egységben, nyilván a többiekben is, de sokkal többet vártunk. Sok lemondás, alázat és még egyéb dolgok, amik a sporttal együtt járnak... Ha az előjelek nem úgy alakultak volna, ahogy alakultak és ha érzésre nem lett volna ennyire jó... Ilyenkor nehéz azt mondani, hogy ez a hetedik hely jó vagy rossz, mert annyira mást vártunk, hogy idő lesz ezt feldolgozni” – tette hozzá Csizmadia Kolos.

„Nem éreztünk hibát, csalódottak vagyunk – nem is kicsit… Igazából fogalmam sincs, hogy mi történt, és meg sem fogjuk tudni mondani, mert a műszereinket is leszereltük, hogy könnyebb legyen a hajó. Ezt a könyvet most becsuktuk és nem hepiend lett a vége, de sajnos ez van…” – tette hozzá az újságíróknak Kuli István.

„Nagyon nehéz most ezt a futamot értékelni. Már az első rajtunk is jól sikerült, a visszaállás után is nagy tempót mentünk, aztán szerintem 150 körül valami történhetett, mert anélkül, hogy visszavettünk volna, elmentek mellőlünk a körülöttünk lévők. Nem érzek nagy hibát ebben a futamban, az elszomorító, hogy úgy éreztem, jól mentünk, mégis hetedik hely lett a vége” – ismételte meg Csizmadia Kolos a magyar sajtómunkatársaknak.

Férfi K–4 500

1. Németország 1:19.80

2. Ausztrália +0.04

3. Spanyolország +0.25

4. Ukrajna +1.21

5. Litvánia +1.33

6. Szerbia +1.72

7. Magyarország (Kuli István, Csizmadia Kolos, Nádas Bence, Tótka Sándor) +2.19