A Liverpool két magyarral a kezdőben győzte le a Jokohamát

A Liverpool FC a Jokohama F. Marinosszal vívott felkészülési meccset, Arne Slot a Mamardasvili – Bradley, Van Dijk, Konaté, Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch, Wirtz – Szalah, Ekitiké, Gakpo tizenegynek szavazott bizalmat. Pécsi Ármin kispados volt, a családi okok miatt Brazíliába utazó Alisson ellenben nem volt ott a keretben.

A Liverpoolnak voltak nagyobb helyzetei az első félidőben, Cody Gakpo járt a legközelebb a gólhoz, ám jobblábas lövése a kapufán csattant a 9. percben. A holland támadónak volt még egy komoly lehetősége, ám gyenge gurítását védte a kapus. A japánok legnagyobb lehetősége a 40. percben Din David előtt adódott, ám fejesét remekül védte Mamardasvili.

Arne Slot a szünet után pályára vezényelte Darwin Núnezt és Curtis Jonest, az első liverpooli meccsén játszó Ekitiké és Gravenberch nem jött ki a második félidőre. A vezetést azonban nem ők, hanem a japánok csereembere, Uenaka szerezte meg, aki elég kiszorított helyzetből lőtt a hosszú sarokba a kapufa segítségével.

A japán szurkolók nagy örömére Endo Vataru is beállt a 60. percben Van Dijk helyére, majd néhány perccel később Mamardasvili kivételével a teljes kezdőjét lecserélte Slot, így Szoboszlai és Kerkez számára is véget ért a meccs. Elliott, Mac Allister, Frimpong, Robertson, Ngumoha, Cimikasz és Nyoni is lehetőséget kapott a holland szakvezetőtől. A hetes csere előtt a Liverpool egyenlített, amikor egy japán labdavesztést követően Szalah tette középre a labdát, Jones továbbtolta azt, az érkező Wirtz pedig kilőtte a jobb sarkot.

Az új játékosok sem tétlenkedtek, a 67. percben Frimpong beadását a berobbanó Nyoni vágta a léc alá, már a Liverpoolnál volt az előny. A 3–1-es végeredményt Ngumoha állította be, aki egy szép szóló végén kilőtte a bal sarkot. Pécsi nem lépett pályára.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Jokohama Marinos–Liverpool 1–3 (Uenaka 54., ill. Wirtz 63., Nyoni 67., Ngumoha 87.)