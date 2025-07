Kajak-kenu: vb-n folytathatják az éremhalmozást a magyar fiatalok

A szokásoknak megfelelően kiváló formában kezdték meg az évadot a magyar korosztályos kajakosok és kenusok, akiknek egy része a felnőttvilágkupákon és a felnőtt Európa-bajnokságon is bizonyított, míg az idény első utánpótlás-világversenyén, a július elején megrendezett U23-as és ifjúsági Európa-bajnokságon rekordszámú érmet szerezve zárta az élen a nemzetek különversenyében a küldöttségünk. A magyar csapat 34 éremmel (18 arany, 9 ezüst és 7 bronz elosztásban) zárta a romániai Pitestiben megrendezett kontinensviadalt.

A válogatottból öten is duplázni tudtak, vagyis két aranyérmet is szereztek: az ifjúságiak között Mircse Iván (K-1 1000 és K-2 500), Holló Hanna Havadi (K-1 500 és K-2 500), Gazdag Marcell (K-1 200 és K-1 500) és Gyányi Milán (C-1 500 és C-2 500), az U23-asoknál pedig Rendessy Eszter (K-1 500 és K-1 1000) állhatott kétszer is fel a dobogó legfelső fokára. Közülük mindannyian megméretik magukat a szerdán kezdődő portugáliai korosztályos vb-n, amin összesen ötven magyar fiatal indul el, az U23-asok és az ifik között is huszonöt.

A Montemor-o-Velhóban megrendezendő világbajnokságon 66 ország képviselteti magát, köztük természetesen a magyarok, akik tehát jó esélyekkel indulnak, ráadásul

az elmúlt évek mintája alapján a válogatottunk a vb-ken még az Eb-khez képest is több érmet szerez, ennek alapján joggal bízhatunk ismét éremesőben.

Az eseményen az első döntőket péntek délután rendezik meg, a többi finálé pedig szombaton és vasárnap következik.

A magyar csapat a portugáliai U23-as és ifjúsági kajak-kenu vb-n:



Ifjúságiak



Leány kajak:



K-1 200: Mészáros Anna

K-1 500: Jeszkel Panna

K-2 500: Holló Hanna Havadi, Acélos Hanna Glória

K-4 500: Holló Hanna Havadi, Jeszkel Panna, Mészáros Anna, Moór Mirtill

K-1 1000: Leskó Vivien



Fiú kajak:



K-1 200: Herk László

K-1 500: Gazdag Marcell Zsolt

K-2 500: Mircse Zoltán Iván, Szabó Vilmos

K-4 500: Konyecsni Milán, Jancsó Levente, Gazdag Marcell Zsolt, Szabó Vilmos

K-1 1000: Mircse Zoltán Iván

K-1 5000 mixváltó: Leskó Vivien, Borda Huba



Leány kenu:



C-1 200: Paragi Petra Laura

C-2 200: Poszpischil Luca Panna, Hamar Léna

C-1 500: Matkovics Vanda Zita

C-2 500: Matkovics Vanda Zita, Paragi Petra Laura

C-4 500: Bernáth Iringó Virág, Poszpischil Luca Panna, Hamar Léna, Kis-Batka Iringó Júlia



Fiú kenu:



C-1 200: Barna Dávid Zsombor

C-1 500: Gyányi Milán

C-2 500: Pálfalvi Viktor Gyula, Gyányi Milán

C-4 500: Pálfalvi Viktor Gyula, Barna Dávid Zsombor, Péter Zsolt Zsombor, Vonga Ádám

C-1 1000: Marenec-Dózsa Zsombor

C-1 5000 mixváltó: Kis-Batka Iringó Júlia, Marenec-Dózsa Zsombor



U23-asok



Női kajak



K-1 200: Decsi Dorina

K-1 500: Rendessy Eszter Júlia

K-2 500: Gombás Alíz, Pető Hanna

K-4 500: Szegedi Angelina Judit, Gombás Alíz, Rendessy Eszter Júlia, Pető Hanna

K-1 1000: Bársony Ottília Eszter

K-1 5000 mixváltó: Rendessy Eszter Júlia, Halmy Lőrinc



Férfi kajak:



K-1 200: Tamás Gergő

K-1 500: Kollek Bálint

K-2 500: Avar Tamás, Juhász Máté

K-4 500: Samu Péter, Hidvégi Zalán Imre, Hidvégi Hunor Tamás, Keller Gergő Zoltán

K-1 1000: Kollek Bálint



Női kenu:



C-1 200: Horányi Dóra

C-2 200: Győre Panna, Molnár Csepke

C-1 500: Horányi Dóra

C-2 500: Győre Panna, Molnár Csepke

C4 500: Győre Panna, Molnár Csepke, Horányi Dóra, Zagyvai Borbála

C-1 5000 mixváltó: Zagyvai Borbála, Uhrin Dávid



Férfi kenu:



C-1 200: Kurczina Máté

C-1 500: Buday Domonkos

C-2 500: Molnár Csanád, Rumi Gergő

C-4 500: Mészáros Milán, Mitropoulos Iliász, Molnár Csanád, Rumi Gergő

C-1 1000: Uhrin Dávid

(Kiemelt képünkön: Gazdag Marcell Forrás: MKKSZ)