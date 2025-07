Kajak-kenu: két magyar arany a korosztályos vb-n szombaton

Az első döntős napon, pénteken három arany-, négy ezüst- és egy bronzérmet szerzett a magyar válogatott a Portugáliában zajló U23-as és ifjúsági kajak-kenu világbajnokságon.

A fiataljainknak szombaton sajnos kevésbé jött ki a lépés, legfőképp az időjárási körülmények balszerencsés alakulása miatt. Ahogyan a hazai szövetség írja a napi beszámolójában, a korábbi évek tapasztalatai alapján lehetett tudni, hogy Montemor-o-Velhóban „az időjárási körülmények megkavarhatják a lapokat és bizonyos pályák előnybe kerülhetnek a többihez képest. Így volt ez most is, de a megszokottnál ezúttal sokkal jobban beleszóltak az égiek, mint ahogy azt illik. Talán mindent el is mondunk azzal, hogy a tizenegy A-döntőből hetet az egyes, a kettes vagy a hármas pályán induló versenyző nyert meg, a hatostól lefelé viszont már dobogó is elérhetetlen volt bárki számára.”

A dobogóra végül két magyar fiatal ért oda, mindketten az ifjúságiak között tudtak nyerni:

Barna Dávid Zsombor C-1 200 méteren, Marenec-Dózsa Zsombor pedig C-1 1000 méteren ért elsőként a célba.

Marenec-Dózsa Zsombor Forrás: MKKSZ

A gyengébb nap ellenére a magyar csapat

öt arany-, négy ezüst- és egy bronzéremmel továbbra is vezeti az összesített tabellát.

A részletes eredmények ITT böngészhetők.

(Kiemelt képünkön: Barna Dávid Zsombor Forrás: MKKSZ)