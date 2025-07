Jön a 40. Magyar Nagydíj! – az eddigi 20 győztes hungaroringi sztorijai

LEWIS HAMILTON (2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019, 2020) – Mr. Hungaroring

Amikor Lewis Hamiltont a GP2 mezőnyének tagjaként 2006-ban először láthattuk versenyezni a Hungaroringen, még nem gondolhattuk, hogy neve a következő években valósággal egybeforr a mogyoródi pályáéval. Az F1-es közvélemény akkori épp egy másik britet, a pályafutása első diadalát nálunk arató Jenson Buttont ünnepelte, mit sem sejtve arról, hogy a juniorkategóriában pallérozódó honfitársa hamarosan átírja a győzelmi rekordokat a magyar helyszínen (is). Hamilton káprázatos tehetsége 2007-ben még saját főnökeit is meglepte a McLarennél, akik csak ámultak, hogy a fiatal versenyző első F1-es idényében is simán hozza a kétszeres világbajnok Fernando Alonso szintjét – ez épp nálunk fajult kezelhetetlen belháborúvá.

Lewis Hamilton 2013-ban először a Hungaroringen nyert a Mercedesszel (Fotó: AFP)

A brit újonc azonban a zavaró körülményekre fittyet hányva a pole pozícióból indulva magabiztos győzelmet aratott, egyértelmű jelét adva, hogy kapásból ráérzett a Hungaroring ízére. A McLaren színeiben további két alkalommal is úgy nyert nálunk, hogy azokban az idényekben összességében messze nem az övé volt a leggyorsabb autó, és az is sokatmondó, hogy első mercedeses idényében, 2013-ban is a Magyar Nagydíjon aratta egyetlen szezonbeli győzelmét. Ezek a valószínűtlen diadalok mutatnak rá igazán, hogy az évek során milyen különleges kötelék alakult ki Hamilton és a Hungaroring között, amit a versenyző gyakran szóba is hoz:

„Annyira szeretek Magyarországon lenni! Már 2006 óta járok ide, de Budapest azóta is minden alkalommal tartogat számomra valami meglepetést. A Hungaroringet pedig nem egyszerűen szeretem, hanem egyenesen imádom! Annyira király! Nem kifejezetten gyors, mert nincsenek rajta hosszú egyenesek, viszont hihetetlenül élvezetes. Nem tudom, ki tervezte, de mély tiszteletem neki! Ahogy az egészet megépítették, a szintkülönbségek, a kanyarok – minden pontosan olyan, ahogy én terveztem volna. Azért is szeretem a Hungaroringet, mert régi vágású pálya, átjárja a történelmi

hangulat, ez az egyik kedvenc helyem – lehet, ezért is voltam rajta annyira sikeres eddig. Ez a pálya mindig nagyon jó volt hozzám, és nem tudom, miért, de óriási a rajongótáborom itt. Ezért is imádok idejönni, hiszen mindig fantasztikus szeretet övez a reptéren, a pályán, a szállodánál.”

Hamilton nyolc győzelmével toronymagasan áll az örökranglista első helyén, és bár évek óta faggatjuk, mi a titka a Hungaroringen, konkrétumokkal ő sem tudott szolgálni. Ugyanakkor általában megemlíti, hogy a mogyoródihoz hasonló karakteres, régi vágású pályák fekszenek neki, ahogy a lassú kanyarok is passzolnak agresszív vezetési stílusához – talán ez magyarázza kiugró sikereit.

MICHAEL SCHUMACHER (1994, 1998, 2001, 2004) – A legnagyobb kedvenc

Bár bőven vannak pályák, amelyeken Michael Schumacher több győzelmet aratott, mint a Hungaroringen, olyan csupán elvétve, ahol nagyobb szeretet övezte volna a német szupersztárt. Már 1991-es bemutatkozásával lángra lobbantotta honfitársai F1-es szenvedélyét, akik aztán hamar rájöttek, hogy kedvencük biztatásához Magyarország az egyik legkiválóbb célpont. Hazánk közelsége, az alacsony árak, a kedvező nyári időpont és természetesen Schumacher lehengerlő sikerei több, mint egy évtizeden át tízezrével vonzották Mogyoródra a német szurkolókat, akik rendre fiesztahangulatot teremtettek a Hungaroringen. Erre tett még rá egy lapáttal, hogy a magyar rajongók körében is messze ő volt a legnépszerűbb, így négy győzelme piros betűs ünnepnek illett be sokak szemében.

Michael Schumacher négyszer győzött és egyszer világbajnok lett Magyarországon

Statisztikai szempontból ugyanakkor inkább időmérős teljesítménye világít rá, mennyire uralta a mogyoródi pályát, mert nem kevesebb, mint hét alkalommal szerezte meg a pole pozíciót. Schumacher 1994-ben már ízelítőt adott belőle, hogyan kell a rövid, kanyargós pályánkon győzelemre váltani három boxkiállásos stratégiát, ezt azonban 1998-ban emelte mesteri szintre, amit mindig is pályafutása egyik legnagyobb diadalaként tartott számon. Aztán 2001-es győzelmével nálunk biztosította be negyedik világbajnoki címét, 2004-es diadalával pedig a Ferrari hatodik konstruktőri trófeájához járult hozzá, vagyis minden egyes hungaroringi elsősége különleges valamilyen szempontból.

A legendás versenyző gyakran megemlítette, mennyire tetszett neki fővárosunk – különösen a budai oldala –, a Hungaroring hangulatát pedig azért szerette igazán, mert a füves domboldalakat megtöltő szurkolók látványa újra meg újra felidézte benne pályafutása kezdeti szakaszát. Mindig is nagyra értékelte a helyi szurkolók szeretetét, a Magyar Nagydíj idején szervezett jótékonysági eseményeken pedig gondolkodás nélkül vállalta részvételt. Ilyen volt, amikor utolsó F1-es idényében, 2012-ben a fóti gyermekotthon lakóinak szerzett hatalmas örömet azzal, hogy több, mint két órán át válaszolt a kicsik minden kérdésére.

AYRTON SENNA (1988, 1991, 1992) – Különleges kötelék

Ayrton Senna és a Hungaroring kapcsolatát mi sem jelzi jobban, mint a statisztikai tény: amikor a brazil klasszis célba ért nálunk, sosem végzett a második helynél gyengébben – és egyetlen, technikai hiba miatti kiesése előtt is a második helyen állt 1993-ban.

Ayrton Senna 1988-ban nyert először a Hungaroringen

Ő volt a Magyar Nagydíj történetének első pole pozíciósa, és bár Nelson Piquet az első két évben még legyőzte, harmadik próbálkozására a mclarenes csapattárs Alain Prost támadásait visszaverve végre neki is eljött az áttörés. Azután az 1991-ben és 1992-ben szerzett győzelmével nyomatékosította, abban az időszakban nem volt nála jobb a mogyoródi dombok között.

Sikerei mellett azért is kedvelte őt a magyar közönség, mert mindenkivel emberségesen bánt és nem voltak sztárallűrjei. Az első nagydíj előtt például tökéletesen megfelelt neki egy Lada is, hogy megismerkedjen a pályával, és a zsigulis száguldás olyan jól sikerült, hogy néhány nappal később közel ezer lóerős F1-es Lotusával a pole pozícióba kvalifikálta magát. Korábbi fizioterapeutája, Josef Leberer felidézett egy történetet arról is, hogy Sennának később sem derogált egy sima kettes Golffal kijárni a hoteltől a pályáig, ha épp csak az állt rendelkezésre. Az osztrák szakember elmondta, az évek során különleges kötelék alakult ki a versenyző és a magyarok között, mert egyaránt jellemezte őket az alázat, a tisztelet és a szerénység.

A McLaren korábbi csapatmenedzsere, egyben Senna bizalmas jó barátja, Jo Ramírez pedig arra emlékszik szívesen, mennyire magával ragadta a pilótát egy magyar motoros rendőr magánakciója, aki a reptérre tartó felvezetőkonvoj elején kétkerekűje nyergében szórakoztatta különböző trükkökkel a sztárt. A „műsor” végén a világbajnok elővette pénztárcáját, és átnyújtotta a rendőrnek az összes benne lévő forintját, ami akkor egy kisebb vagyonnak felelt meg. Többek között az ilyen cselekedeteiért kedvelték őt annyira a magyar rajongók is, akik teljesen összetörtek, hogy 1994-től már nem találkozhattak kedvencükkel a Hungaroringen.

NELSON PIQUET (1986, 1987) – Még fiának is magyar nevet adott

Az első Magyar Nagydíj győztese a célvonalon (Fotó: Imago Images)

Ha első Magyar Nagydíj, akkor Nelson Piquet – aligha van hazánkban olyan F1-es rajongó, aki ne vágná rá kapásból. A történelmi elsőkre mindig, mindenkor emlékeznek, így vált halhatatlanná nálunk a brazil klasszis is, aki ráadásul nem is akárhogy győzött 1986-ban. Az Ayrton Senna ellen bemutatott szenzációs előzését a mai napig a legjobbak közt emlegetik, és Piquet is annyira büszke rá, hogy az emlékezetes pillanat fotója ott lóg az irodája falán. A brazil sztár aztán azzal koronázta meg teljesítményét, hogy rögtön a következő évben is nyert, sőt egy 1990-ben elcsípett benettonos dobogóval azt is bebizonyította, hogy pályafutása végén is megőrizte kiváló tempóját a Hungaroringen. A magyarokkal való kapcsolata mindig is nagyszerű volt, és azt sem tagadta soha, mennyire vonzották a gyönyörű helyi nők. Érdekesség, hogy egyik fiának a László nevet adta, ennek hátteréről viszont csak annyit mondott, olyan keresztnevet akart gyermekének, amit a világ minden részén ugyanúgy ejtenek ki. Ki tudja, mi az igazság?

DAMON HILL (1993, 1995) – Öt helyett kettő

Lehengerlő Williams-Renault-jának, majd arrowsos csodatételének köszönhetően Damon Hill 1993 és 1997 között sorozatban akár öt Magyar Nagydíjat is megnyerhetett volna, de a duplázás fényében sem lehet szégyenkeznivalója. Pláne úgy, hogy diadalával ő lett az F1-történelem első olyan versenyzője, aki nagydíjgyőztes édesapja után tudott szintén futamot nyerni – ez azóta is csupán Jacques Villeneuve-nek és Nico Rosbergnek sikerült. Bár 1995-ben a pole pozícióból indulva minden egyes kört az élen töltve, a leggyorsabb kört is megszerezve domináns győzelmet aratott, a magyar közönség mégis akkor ünnepelte a leghangosabban, amikor két évvel később a mezpny egyik leggyengébb konstrukciójával, az Arrows-Yamahával három kör híján nyert. „A Hungaroring mindig is kedves marad a szívemnek, hiszen ott nyertem meg életem első versenyét, ami édesapám miatt is sokat jelentett nekem – mondta Hill. – Nagyon szerettem a pályát, mindig izgalmas volt rajta vezetni, és a domboldalon összezsúfolódó szurkolók látványa is fantasztikus volt.”

Két kétszeres győztes: Damoin Hill és Jacques Villeneuve (Fotó: Picture Alliance)

JACQUES VILLENEUVE (1996, 1997) – „Alvajáróként” brillírozott

Nelson Piquet nagyon magasra tette a lécet azzal, hogy kapásból megnyerte első két Magyar Nagydíját, ám Jacques Villeneuve pontosan tíz évvel később megismételte a brazil dupla bravúrját, ami azóta sem sikerült senkinek. A kanadai fenegyerek 1996-ban valósággal berúgta az F1 ajtaját, hiszen már valaha futott első versenyét is kis híján megnyerte Melbourne-ben. Noha a fizikailag megterhelő, nagyon technikás Hungaroringen általában a rutinos rókák villognak, Villeneuve úgy is hamar megtalálta a ritmust, hogy korábban juniorszériák tagjaként nem is járt nálunk. Első mogyoródi sikerének értékét tovább növeli, hogy a harmadik helyről indulva érte el, egy évvel később pedig Fortuna segítségével duplázott. A kanadai sztár bizarr hasonlatot hozott a hungaroringi száguldásra: „Nagyon megerőltető pálya, ráadásul nehéz rajta megtalálni a megfelelő beállításokat. A kanyarok sűrűn követik egymást, még egy lassú autóval is nagyon gyorsnak tűnik. Kicsit olyan rajta vezetni, mint az alvajárás: nem gondolkodsz, nem tudatosan cselekszel, csak ösztönből veszed be egyik kanyart a másik után. A kedvenc részem a gyors sikán, és az átépítés előtti egyes kanyar volt, mert akkor még igazán nagy tempóval lehetett belemenni.”

MIKA HÄKKINEN (1999, 2000) – Ez volt a „hazai” nagydíja

Mika Häkkinen (Fotó: AFP)

Az 1991-ben debütáló Mika Häkkinennek csupán 1997 végén jött el a nagy áttörés és az első győzelem az F1-ben, onnantól viszont a sikerekkel egy időben útnak indult a finn kontingens is, és hasonló okokból, mint a Schumacher-rajongók (kellemes nyári időjárás, alacsony árak, kiváló fesztiválhangulat), ők is a Magyar Nagydíjat választották első számú úti célul. A lelátókon sokáig állandó „programnak” számított, hogy a két sztárpilóta szurkolói egymást zrikálják, Häkkinent pedig a mai napig jó érzésekkel tölti el, hogy 1999-ben és 2000-ben is győzelemmel ajándékozta meg azokat, akik annyit utaztak miatta: „A magyar futamokon általában nagy a hőség, kanyar kanyart követ és akkoriban a pálya is elég hepehupás volt, de mindezek miatt még édesebb a győzelem. Ami pedig tovább fokozta a boldogságom, hogy örömet szerezhettem annak a rengeteg finn szurkolónak, akik évről évre eljöttek a kedvemért Magyarországra. Egyfajta hazai nagydíj volt ez nekem, tényleg mindenhol finn zászlókat lehetett látni.”

JENSON BUTTON (2006, 2011) – A leggyorsabb „pólóedző”

Klasszikus győzelem után klasszikus fotó: Jenson Button 2006-ban (Fotó: Getty Images)

Jenson Button első hat nagydíja kifejezetten középszerűen sikerült a Hungaroringen, ezért kezdetben a Magyarországhoz fűződő viszonya is átlagos volt. Pályafutása első győzelme 2006-ban viszont rögtön lángra lobbantotta a „szerelmet”, amit a különböző izgalmas helyi szponzoresemények csak tovább erősítettek. Miután 2010-ben a McLarenhez igazolt, a brit sztár évente többször is hazánkba látogatott, és rajongói a mai napig boldogan idézik fel, amikor kedvencük a Margit-szigeten edzést „vezényelt” az olimpiai bajnokokkal teletűzdelt magyar férfi vízilabda-válogatottnak, a budapesti Andrássy úton szaggatta az aszfaltot F1-es autójával, vagy a zsámbéki vezetéstechnikai központban száguldott egy Lada volánjánál. Az már csak hab a tortán, hogy Button pályafutása 200. nagydíján is épp nálunk győzött 2011-ben, így mindig nagy szeretettel beszél hazánkról: „Magyarország nagyon különleges hely számomra, ahová mindig szívesen tértem vissza. Ott nyertem az első nagydíjamat, aztán miután a kétszázadik versenyem apropóján együtt ünnepeltük a régi barátokkal és kollégákkal, másnap megnyertem a futamot. Tökéletes hétvége volt.”

SEBASTIAN VETTEL (2015, 2017) – Végül csak megtört az átok

Sebastian Vettel 2009 és 2013 között szédületes mértékben halmozta a győzelmeket az F1-ben, ám hihetetlen módon akkori 39 diadalából egyet sem a Hungaroringen jegyzett. Amikor sorozatban szerzett négy világbajnoki cím után leáldozott a Red Bull csillaga, félő volt, hogy a német klasszist is utoléri a mogyoródi „Prost-átok”, de amikor senki sem számított rá igazán, 2015-ben a Ferrari színeiben végre megtört a jég. Pedig Vettelt korábban is kellemes élmények fűzhették hazánkhoz, hiszen 2007-ben nálunk futotta első versenyét főállású F1-es pilótaként (korábban csak beugró volt), és akkor is feltűnően jól érezte magát, amikor egy Red Bull-lal száguldozott Szeged utcáin, vagy amikor jótékonysági meccsen csillogtatta meg futballtudását az Üllői úton. A legszebb élménye azonban a 2015-ös diadal volt, amely után a szervezőktől még egy herendi trófeát is kikönyörgött, mert abban az évben a hivatalos serleget a főszponzor tervezte (sablonosra). Két évre rá a német pilóta már a pole pozícióból indulva aratott sima győzelmet.

MAX VERSTAPPEN (2022, 2023) – Szabadidejében is a Hungaroringet választja

Max Verstappen eddig kétszer győzött Magyarországon (Fotó: AFP)

„Az összeset!” – vágta rá magabiztosan az akkor még csupán 17 éves Max Verstappen, amikor az F1-történelem legfiatalabb versenyzőjeként arról faggattuk, milyen rekordokat szeretne még megdönteni a csúcskategóriában. A Nemzeti Sportnak aztán F1-es pályafutása elején szinte minden évben alkalma nyílt interjút készítenie a holland klasszissal, így testközelből figyelhettük fejlődését. Az idő előrehaladtával egyre nagyobb ütemben szerezte a győzelmeket is, Magyarországon viszont érdekes módon csak a nyolcadik kísérlete során, 2022-ben jött el a nagy áttörés (aztán a következő évben is nyert). Pedig a Hungaroringet úgy ismeri, mint a saját tenyerét, köszönhetően annak, hogy olykor édesapjával és barátaival kibérelik a pályát, amelyen sportautóval száguldoznak. A Covid előtti években a nagydíjon kívül is többször megfordult nálunk, olykor különböző utcai parádékon is, vagyis egy időben szinte hazajárt. Akkor így fogalmazott hazánkhoz fűződő viszonyáról: „Igen, úgy alakult, hogy mostanában többször is jártam Budapesten, ahová mindig szívesen térek vissza. Szeretem a várost, örülök, hogy minden évben itt lehetek, az emberek mindig kedvesek velem. A belvárosi hangulatot és bárokat is kedvelem, minden olyan hívogató. Tetszik a kultúra, jó elvegyülni ebben a közegben. Nagyon szépek az épületek, a Duna-part, szinte minden.”

NIGEL MANSELL (1989) – Rapszodikus viszony happy enddel

Nigel Mansell 1989-ben a 12. helyről indulva nyert, ráadásul a régi nyombonalon (Fotó: Getty Images)

Nem sok olyan versenyző van a Magyar Nagydíj történelmében, akinek viharosabban alakult a kapcsolata a Hungaroringgel, mint Nigel Mansellnek. Az egykori brit közönségkedvenccel a bárányhimlőtől kezdve a szürreális műszaki hibán át a váratlan győzelemig szinte minden megtörtént, de a történet a sok kalamajka ellenére végül happy enddel zártul, hiszen 1992-ben nálunk ünnepelte egyetlen világbajnoki címét. Williamses éveiben egyébként Mansell szinte mindig esélyesnek számított a győzelemre, ezért is érdekes, hogy egyetlen diadalát 1989-ben a Ferrari színeiben érte el a 12. helyről indulva. A kezdeti időkben a helyi szurkolók minden F1-es sztárt valóságos félistenként kezeltek, és Mansell is nagyon kedvelte a Magyar Nagydíj hétvégéit: „Bár a logisztika olykor okozott némi bonyodalmat, mindig is nagyon élveztük a versenyhétvégéket Magyarországon. A szervezés kitűnő, a pálya pedig az egyik legjobb volt a naptárban – ideális a nézők szempontjából, és sok érdekes kanyar van rajta. Azért is szerettem, mert a születésnapom mindig a nagydíj idejére esett.”

THIERRY BOUTSEN (1990) – Megragadta a nagy esélyt

Thierry Boutsen ellenállt a riválisok nyomásának az Adrian Newey-tervezte Williams-Renault-ban

Thierry Boutsen sosem tartozott az igazi F1-es szupersztárok közé, két williamses idényében mindazonáltal összeszedett három győzelmet – ebből egyet a Hungaroringen. A belga versenyző már az első Magyar Nagydíj mezőnyében is ott volt, a gyengécske Arrowsszal azonban nem is álmodozhatott kiugró eredményekről. A következő két évben viszont a Benettonnal már megmutatta, hogy képes jó ritmust találni a különleges pályán, hiszen előbb a negyedik, majd a harmadik helyen végzett. Ezután igazolt a felfelé ívelő Williams-Renault-hoz, amellyel 1989-ben szintén elérte a dobogó harmadik fokát, egy évvel később pedig a pole pozícióból kihozva a maximumot, szinte az egész mezőnyt feltartva győzött. Érdekesség, hogy a nagydíjhétvége előtti nyilatkozata tökéletesen leírja, mi kellett néhány nappal későbbi sikeréhez: „Tudom, hogy vezető mérnökünk, Adrian Newey keményen dolgozik a kasztni aerodinamikai módosításain. Életbe vágó, hogy jól sikerüljön az időmérő, mert mindenki tudja, mennyire nehéz előzni a kanyargós Hungaroringen.” Mansell érkezésével aztán többé nem volt helye a Williamsnél, így ezután sem Magyarországon, sem máshol nem tudott már futamot nyerni.

RUBENS BARRICHELLO (2002) – Utálta, de megszerette

Rubens Barrichello (Fotó: AFP)

Hosszú utat járt be Rubens Barrichello, mire tizedik próbálkozására megnyerte a Magyar Nagydíjat. A brazil versenyző először 1993-ban járt nálunk, és őszintén elismerte, eleinte nem tetszett neki a Hungaroring. Túl hepehupásnak érezte az aszfaltot, és a különleges, kacskaringós vonalvezetésen sem találta a ritmust. Egy kiesés után elkeseredetten tért haza, de megfogadta, a későbbi sikerek érdekében változtat hozzáállásán: „Beláttam, ha folyamatosan csak azt ismételgetem magamban, hogy nem szeretem a pályát, sosem fogok rajta jól teljesíteni. Ezért megpróbáltam változtatni a hozzáállásomon, és a pozitívumokra koncentrálni, ami olyan jól sikerült, hogy 1995-re valósággal szerelembe estem a Hungaroringgel. Ha akkor nem változtatok fejben, sosem nyertem volna Magyarországon.”

Ehhez persze még arra is szükség volt, hogy győztes istállóhoz igazoljon, ami 2000-ben össze is jött. A Ferrari színeiben elsőként negyedik, majd második lett, 2002-ben viszont a pole pozícióból indulva megnyerte a Magyar Nagydíjat a világbajnoki címet már korábban bebiztosító, így háromnegyed gőzzel hajtó Michael Schumacher előtt.

FERNANDO ALONSO (2003) – Első és egyetlen

Fernando Alonso 2003-ban először nyert, azóta nem sikerült neki győzni a Magyar Nagydíjon (Fotó: AFP)

Amikor Fernando Alonso – akkor minden idők legfiatalabb pilótájaként – 2003-ban a Hungaroringen megnyerte első versenyét, senki sem gondolta, hogy a jövő nagy tehetsége a következő húsz évben sem ér fel a csúcsra a Magyar Nagydíjon. A spanyol klasszis ezután további 31 győzelmet és két világbajnoki címet szerzett az F1-ben, Mogyoródon viszont rendre elkerülte a szerencse. 2006-ban egy rosszul rögzített kerék miatt az élről esett ki, 2007-ben a mclarenes belviszály fosztotta meg a pole-tól és a győzelmi esélytől, 2014-ben pedig az utolsó körökben előzte meg őt Daniel Ricciardo. Ennek ellenére az első diadal az mégis csak az első diadal, ezért Alonso örökre szívébe zárta hazánkat: „A Hungaroring remek kis pálya, olyan különleges karakterrel, amely nem sok más aszfaltcsíkra jellemző. Mindig is szerettem visszatérni Budapestre, mert a belvárosban van a szállásunk, nagyszerű kilátással a Dunára – egész hétvégén úgy érezzük, hogy benne vagyunk a város pezsgésében. Kellemes emlékeket őrzök a helyszínről, hiszen itt nyertem először, ami felejthetetlen élmény.” Alonso kedden töltötte be 44. életévét, és még mindig nem adta fel a reményt, hogy egyszer újra a hungaroringi dobogó tetejére álljon.

KIMI RÄIKKÖNEN (2005) – Majdnem örök második

Kimi Räikkönen a dobogó tetején (Fotó: AFP)

Finoman szólva sem gyakori, hogy egy versenyző valamelyik pályán hat alkalommal is a második helyen érjen célba, de hungaroringi statisztikái kapcsán Kimi Räikkönent legalább az vigasztalhatja, hogy 2005-ben legalább egyszer felállhatott a dobogó felső fokára. Ennyi dobogós hely fényében nem is kérdés, hogy a finn klasszis igazán gyors volt a mogyoródi pályán, hiszen a sok-sok második helyet jó néhányszor úgy érte el, hogy autója teljesítménye erre nem feltétlenül „jogosította fel”. Többször balszerencse is hátráltatta, 2005-ben viszont minden stimmelt, mert a negyedik helyről indulva a rajt után rögtön felzárkózott Michael Schumacher mögé, és a McLaren kiváló versenytempóját kihasználva a boxkiállásoknál meg is előzte a hétszeres világbajnokot. Annak ellenére, hogy „csak” egyszer nyert nálunk, Räikkönen mindig szívesen tért vissza Magyarországra: „Fogalmam sincs, hányszor jártam itt, de ahogy lehetőségem engedte, néhányszor már körbenéztem Budapesten. Szeretek idejönni, mindig kedvesen fogadnak minket. Kellemes az ország, amit érdemes lehet meglátogatni szabadságon is, de a versenyhétvégéken semmi időm más programokat szervezni. A legszebb élményem nyilvánvalóan a futamgyőzelem, nagyon gyors autónk volt azon a hétvégén.”

HEIKKI KOVALAINEN (2008) – Egy győzelem és más semmi

Heikki Kovalainennek az ölébe hullott a 2008-as siker (Fotó: AFP)

A GP2-es bajnokság második helyezettjeként Heikki Kovalainen óriási reményekkel érkezett meg 2007-ben az F1-be, de az nem lehet véletlen, hogy két topcsapatnál, a Renault-nál és a McLarennél sem találta meg számításait. Olyannyira, hogy a wokingiaknál töltött két idénye során a csapattárs Lewis Hamilton hét győzelme mellett egyetlen ölébe hulló diadalt tudott felmutatni – éppen a Hungaroringen. Az első helyet annak köszönhetően érte el 2008-ban, hogy Hamilton defektet kapott, a végig vezető Felipe Massa pedig motorhiba miatt kiesett a hajrában. Amikor Kovalainen nyert, a csapatrádión ezt mondták neki: „Üdvözlünk a győzelmek világában – ez az első a sok közül.” Nos, ez a megállapítás nem is állhatott volna távolabb a valóságtól, sőt ezután már csupán egy dobogóra futotta a finntől. A versenyzőt szimpatikus, közvetlen, barátságos személyisége miatt mindenki kedvelte az F1-ben, de az igazi győztesekre jellemző „gyilkos ösztön” hiányzott belőle. Ennek ellenére Fortuna közbenjárásával a Hungaroring történetének dicső lapjaira így is Kovalainen neve került rá.

Mark Wrebber öröme (Fotó: AFP)

MARK WEBBER (2010) – Két kategóriában is győzött

Mark Webber 2010-ben futotta F1-es pályafutása legjobb idényét, amikor a világbajnoki címért az utolsó versenyig harcban állva négy versenyt is megnyert. Ezek közül a hungaroringi volt az egyik, köszönhetően a Red Bull elsöprő tempójának. A Milton Keynes-iek az időmérőn több, mint egy másodperccel voltak gyorsabbak a legközelebbi riválisoknál, ám sokáig úgy tűnt, Sebastian Vettel lesz az, aki a pole pozícióból indulva sima győzelmet arat. Csakhogy a német pilóta elbambult futam eleji biztonsági autós időszak alatt, túlságosan lemaradt tőle, az emiatt kirótt boxutcán áthajtásos büntetés pedig elég volt ahhoz, hogy Webber nyerjen a 150. F1-es versenyén. „Természetesen ez a győzelem a kedvenc élményem a Magyar Nagydíjakról, de egyébként is kedveltem az ottani versenyhétvégéket – mondta az ausztrál. – Mindig jó volt a hangulat a pályán, és Budapestet is imádom. Gyönyörű város, számos kellemes étteremmel és szép hellyel.” Webber egyébként már jóval F1-es karrierje kezdete előtt, 1998-ban is nyert versenyt a Hungaroringen, méghozzá a Mercedesszel a sportautó-vb-n, vagyis ő azon kevesek egyike, akik több kategóriában is bevették a különleges pályát.

DANIEL RICCIARDO (2014) – A kürtöskalács rabja

A Daniel Ricciardóból áradó örök derű és jókedv a magyar rajongókat is mindig magával ragadta, az ausztrált ráadásul több kellemes élmény is fűzi hazánkhoz. A legszebb természetesen az egyik legizgalmasabb Magyar Nagydíjon aratott győzelme 2014-ből, de azokat az utcai parádékat is szívesen idézi fel, amikor Budapest belvárosában száguldozott Red Bulljával. Ricciardo ezt megelőzően már a juniorkategóriák feltörekvő tehetségeként is járt nálunk, amikor még szabadon bulizhatott a budapesti éjszakában: „Vannak azért rossz élményeim is – 2008 volt az év, amikor utoljára ittam Jägermeistert, és ez Budapest hibája… Soha többet nem nyúlok hozzá, az biztos!” Az igazi magyar kürtöskalács habzsolása viszont bevallottan a gyengéje, ugyanakkor szívesen próbál ki különleges éttermeket is nálunk: „Nagyon király ez a város, és bár nekem még nem volt rá lehetőségem, néhány barátom kipróbálta a híres fürdőket. Én viszont rengeteg jó étteremben jártam, különösen az tetszett, amelyikben középkori hangulatban, kézzel lehet enni. Az jó buli volt.”

Daniel Ricciardo óriási hajrával győzött (Fotó: AFP)

ESTEBAN OCON (2021) – Fortuna is rámosolygott kedvenc pályáján

Esteban Oconnak eddig nem adatott meg, hogy rendszeresen győzelemre esélyes topcsapatoknál versenyezzen, mégis áll egy diadal a neve mögött, amit óriási meglepetésre a 2021-es Magyar Nagydíjon szerezett meg. Az Alpine abban az évben is a középmezőnybe tartozott, így előtte senki sem számolt a francia sikerével, csakhogy a nedves pályán induló futam az első kanyarban káoszba torkollt, és többen is kiestek az esélyesek közül. Ocon útját azonban az nyitotta meg az első hely felé, hogy az új rajtnál a topfavorit Lewis Hamilton egyedüliként rosszul mérte fel a körülményeket, és nem cserélt slick gumikra már a felvezető körön. Ezzel bukott egy kört a többiekhez képest, így Ocon került az élre, aki taktikus versenyzéssel és nagyszerű védekezéssel megnyerte a versenyt. A francia pilótának még édesebbé tette első futamgyőzelmét, hogy kedvenc pályáján aratta.

Esteban Ocon – vajon jut egyről a kettőre, vagy Kovalainenhez hasonlóan ez marad az egyetklen sikere? (Fotó: AFP)

Néhány évvel később így emlékezett vissza a nagy napra: „Természetesen nagyon szép emlékeket őrzök arról a hétvégéről, az karrierem eddigi csúcspontja, de egyébként Magyarország a győzelmem előtt is különleges volt számomra. A Hungaroring az egyik, ha nem a kedvenc pályám Szuzukával együtt. A mai napig emlékszem, micsoda támogatást kaptam a helyiektől, amikor először itt versenyeztem még a Formula-Renault alsóbb kategóriáiban. Imádom a kanyarok kombinációit a pályán, ahol mindig különleges verseny kerekedik. Nagyon szórakoztató akár csak egy kört is megtenni.”

OSCAR PIASTRI (2024) – Az első győzelem – furcsa körülmények között

A tavalyi Magyar Nagydíj dobogója (Fotó: AFP)

Miután első próbálkozásra megnyerte az F3-as, majd az F2-es bajnokságot is, Oscar Piastri furcsamód nem kapott pilótaülést 2022-re, bezzeg a következő idényre két csapat harcolt a kegyeiért. A teszetosza Alpine kezei közül kicsúszott a csiszolatlan gyémánt, aki így a McLarennel mutatkozott be az F1-ben, és 2024-ben a wokingiak színeiben nyerte meg élete első versenyét – méghozzá a Hungaroringen! Az ausztrál pilóta azonban így sem tudott teljesen felszabadultan ünnepelni, mert csapata túlbonyolította a taktikát, és miután mögötte haladó csapattársára, Lando Norrisra szabta a kedvező boxstratégiát, arra utasította a brit pilótát, engedje vissza az élre Piastrit. A helycsere természetesen sokáig váratott magára, és csak hosszas győzködés árán történt meg az utolsó körökben, így azt a hamis képet festette, mintha az ausztrál ajándékba kapta volna a győzelmet, pedig ő semmit sem tehetett a nyakatekert taktikázásról. A lényeg azonban, hogy Damon Hill, Fernando Alonso, Jenson Button, Heikki Kovalainen és Esteban Ocon után neki is a Hungaroringen jött össze a nagy áttörés, így örökre szívébe zárta hazánkat. „Nagyon izgatott vagyok a visszatérés kapcsán. A magyar versenyhétvége mindig szórakoztató, a főváros nagyszerű és a pálya is menő. Biztos vagyok benne, hogy jó érzés lesz visszatérni oda, ahol az első győzelmet szereztem, de mihelyst a pályára hajtok, már nem ez jár majd a fejemben.”

A legnagyobb név a hiányzók listáján a négyszeres világbajnok Alain Prosté, akinek hét próbálkozása során egyszer sem sikerült bevennie a Hungaroringet, sőt dobogóra is csupán kétszer állhatott. A diadalra 1988-ban és 1993-ban is nagy esélye kínálkozott, de különböző okok miatt mindkétszer lemaradt róla. A 2016-os világbajnok Nico Rosbergnek szintén nem volt szerencséje nálunk, mert bár két alkalommal is a pole pozícióból rajtolt, a dobogó tetejére nem állhatott fel. Noha pályafutásuk során több, mint tízszer nyertek F1-es futamot, Felipe Massa és David Coulthard egyaránt tizenöt kísérletből egyszer sem tudtak győzni a Hungaroringen, de az osztrák rajongók is szomorúan vették tudomásul, hogy hiába buzdították Gerhard Bergert 1986 és 1997 hatalmas létszámmal, a tízszeres futamgyőztes nálunk sosem tudott nyerni. A győztesek klubjának nagy hiányzói

A HUNGARORING HÚSZ F1-ES GYŐZTESE

Lewis Hamilton (brit) 8

Michael Schumacher (német) 4

Ayrton Senna (brazil) 3

Nelson Piquet (brazil) 2

Damon Hill (brit) 2

Jacques Villeneuve (kanadai) 2

Mika Häkkinen (finn) 2

Jenson Button (brit) 2

Sebastian Vettel (német) 2

Max Verstappen (holland) 2

Nigel Mansell (brit) 1

Thierry Boutsen (belga) 1

Rubens Barrichello (brazil) 1

Fernando Alonso (spanyol) 1

Kimi Räikkönen (finn) 1

Heikki Kovalainen (finn) 1

Mark Webber (ausztrál) 1

Daniel Ricciardo (ausztrál) 1

Esteban Ocon (francia) 1

Oscar Piastri (ausztrál) 1