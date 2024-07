Schmidt Ádám elfogadná, ha 23 érmet szerezne a magyar küldöttség

„A főbb feladatainkat mi az elmúlt két évben kellett, hogy elvégezzük, tehát a helyszínen már csak csekély mértékben tudunk hozzáadni ehhez – kezdte Schmidt az M1 Aktuális csatornán. – Ha ott is, a sportolók, sportvezetők bármilyen kérdéssel, kérdéssel fordulnak hozzánk, akkor azt igyekszünk megoldani, megválaszolni, és ezen kívül marad a szurkolás a helyszínen. Belőlem minden sporteseményen előjön a szurkoló, a rajongó, az az ember, aki annyira szeretné, hogy magyar sikerek legyenek. Az elmúlt két évben is vallottam – és ezt sosem rejtettem véka alá –, nem jelenthet gondot, ha az ember normális keretek között szurkol a honfitársainak.”

Schmidt elmondta, miért tartotta fontosnak, hogy az olimpiára készülő sportolókkal találkozzon az elmúlt hónapokban.

„Amikor megkezdtük ezt a szolgálatot a helyettes államtitkárral, akkor mi a zászlónkra tűztük azt a feladatot, hogy szeretnénk, ha a magyar sportban minden szereplővel – legyen az köztestületi vezető, országos szakszövetség vezetői, egyesület vezetője, vagy éppen sportoló –, nyílt, őszinte, tiszta és egyértelmű párbeszéd zajlana. Ismerjük meg egymás gondolatait, ne gondolja azt egyik szereplő sem a másikról, hogy okosabb vagy többet ért a sporthoz, mint bármelyik másik szereplő. Talán akkor tudjuk a sport ügyét a legjobb irányba terelni, ha minden gondolatiságot, minden ehhez kapcsolódó jó ötletet megosztunk egymással, és ezek alapján tudjuk kialakítani a közös stratégiát. Egyfelől ilyenkor azért előjön belőlem az az ember is, aki nagyon szeret a sportolók között lenni. Nekem megtiszteltetés, hogy ezekkel a hatalmas sportemberekkel beszélgethetek, kötetlenül, önzetlenül, ráadásul az ő közegükben. Ezért is fontos az, hogy én nem berendelek ide bárkit az irodámba, hanem én elmegyek oda, ahol ők vannak, mert számukra egy olyan közeg, ahol magabiztosabban mozognak és olyan dolgokat is megosztanak a másikkal, amiket nem biztos, hogy egy államtitkársági irodában megtennének. Tavaly, amikor a kvalifikációs világbajnokság során meglátogattam a sportolókat, nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett. Az az én meglátásom ezekkel a találkozókkal kapcsolatban, hogy a sportolóknak is megnyugtató, jó, ösztönző érzés, hogy az államtitkár nem egy irodában ülő és aktákat tologató valaki, hanem egy hús-vér ember, aki nyitott feléjük és érdeklődik irántuk, hogy mire van szükségük, mire nincs. Természetesen, ha még itt a hajrában valami felmerül, akkor azt igyekszünk nagyon gyorsan orvosolni” – fogalmazott az államtitkár, s kitért arra is, hogy mekkora erőfeszítés volt a számos kvalifikációs versenyt hazánkban megrendezni.

„Amellett, hogy ez egy nagy sportdiplomáciai siker, megnyugtató érzés a nemzetközi döntéshozóknak, ha Magyarországra küldenek egy-egy sporteseményt. A másik aspektusa ennek pedig az, hogy nyilván ehhez kell egy olyan kormányzat, amely a sportot stratégiai ágazatként kezeli és olyan támogatást ad, ami ezt lehetővé teszi. Bár, az egy tudatos döntés volt 2022-ben és 23 második fél évében is, hogy 24 az valóban az olimpia éve, és ezért olyan eseményeket hozzunk ide, amely segíti a magyar sportolókat, és azért azt jó tudni, hogy ezekre a nemzetközi sporteseményekre tízszer nagyobb a jelentkezés, mint amit lehetőségünk van támogatni. Most abba az irányba fókuszáltunk, hogy olyan eseményeket támogassunk, amelyekkel tudjuk segíteni az olimpiai létszámot” – jelentette ki Schmidt, és el is árulta, ez a törekvés nem volt véletlen.

„Ez egy konkrét elképzelés és elhatározás volt részünkről, hogy nagyobb létszámú csapat legyen Párizsban, mint volt Tokióban. Ez sikerült. Ezzel a 180 kvótával most elmondhatjuk, hogy a 15. legnagyobb küldöttség Magyarországé, ami azt gondolom, hogy nemcsak a magyar sportnak, hanem Magyarországnak is óriási elismerés és nagy büszkeség. Nagyon erős magyar sportról tesz tanúbizonyságot, emellett pedig nyilvánvaló, hogy együtt jár az eredményesség a létszámmal. Tehát, ha egy nagyobb létszámú csapat vesz részt, akkor bízhatunk benne, hogy az eredményességen is látszani fog. Látva azt, hogy a sportolók hogyan készülnek, bízom benne, hogy az a bizonyos labda nekünk majd most befelé fog pattanni, az a néhány másodperc, vagy tizedmásodperc az most nekünk lesz majd kedvező a célba érésnél, és remélem, hogy akkor egy nagyon mosolygós és sikeres párizsi olimpiát tudhatunk magunk mögött” – osztotta meg várakozásait az államtitkár, majd szóba került, hogy az egyik legnagyobb, nemzetközi sportstatisztikákkal foglalkozó cég a Gracenote előrejelzése szerint hét aranyérmet szerzünk és összesen 23 érme lesz a magyar küldöttségnek.

„Hol kell aláírni? Nem biztos, hogy az a győzelem, amikor elsőként érsz célba. Az igazán nagy győzelem az, amikor olyan teljesítményt tudsz nyújtani, amelyet korábban soha nem voltál képes. Szerintem, ha a magyar sportolók ezt meg tudják tenni, akkor mindenki győztesként fog hazatérni. Ezt kívánom minden sportolónak. Ismerve a magyar sport erejét, ha ezt el tudjuk majd mondani az olimpikonjainkról a játékok végeztével, akkor sikeres olimpiát zárhatunk. Az konkrét célkitűzés volt, hogy nagyobb létszámú csapat legyen most, mint volt, Tokióban, nyilván én annak örülnék, ha eredményesebben is szerepelne. Az összéremszámra vetítve, a 23 érmet elfogadnám” – mondta Schmidt, és elmondta azt is, mely sportágaktól vár biztos éremszerzést, sőt aranyat.

„Amikor bevezettük 2023 január elsején ezt a teljesen új támogatási programot, a Nemzeti Versenysport Fejlesztési Programot, amelyben az addigi 16+8 helyett mi megszólítottuk valamennyi sportágat, akkor az összes szövetségi vezetővel leültünk, és feltérképeztük azt, hogy melyik szövetségben milyen szintű szakmai munka folyik. Több aspektusból megvizsgáltuk ezeket a szövetségeket, és ezek alapján kategorizáltuk őket. Ezek a kategóriák eredményesség alapján lettek kialakítva. Van négy olyan sportág, amelytől érmet bizton várhatunk, és reményeink szerint a legnemesebbet is. Ez a birkózás, a vívás, a kajak-kenu és az úszás. Ide sorolhatjuk talán a vízilabdasportot is, ahol mindkét csapatunk kint van. Bár már volt róla szó, hogy talán egész pici dolgok fognak dönteni, de volt lehetőségem a női vízilabda-válogatottat is meglátogatni, a szakemberekkel egyeztetni, és ott is valószínűleg egy-két apróság fog dönteni. Ezektől a kiemelkedő sportágainktól az ember érmet vár, lehetőség szerint többet is. Vannak olyan feltörekvő sportágak is, amelyekről nem mindenki beszél, hogy ha olimpiai eredményességről van szó. A mi elképzeléseinkben viszont ezek a sportágak úgy szerepelnek, hogy komoly eredményeket várunk tőlük” – fogalmazott az államtitkár végezetül üzent is a Párizsban szereplő sportolóknak.

„Gratulálok az olimpiára kiutazó sportolóknak, hiszen tényleg elképesztő teljesítmény ez és elképesztő nehéz munkának az eredménye, hogy kijutottak. Ők lesznek most Magyarország nagykövetei, ezért arra is felhívtam a figyelmüket, hogy ne csak az eredményeikkel, hanem az emberségükkel, testvéries gondolkodásukkal is mutassanak példát. Egy európai olimpia mindig nagyobb esély egy európai ország számára a kimagasló teljesítményre, úgyhogy remélem – az előző idézettel próbáltam érzékeltetni –, hogy mindenki képes lesz arra, hogy élete legjobbját nyújtsa”.