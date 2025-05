Henny Reistad: Frusztráló, hogy még nem sikerült legyőznünk a Győrt

„Magam is érdekesnek találom, hogy a Győr ennyire dominálni tudja a párharcunkat. – árulta el Henny Reistad. – Ráadásul sok meccsünk egészen hasonló forgatókönyv szerint alakult az első, majd a második félidőben. Szeretnénk szombaton megtörni ezt a mintát. Sok találkozónk igen szoros volt, talán csak a nagyobb tapasztalat döntött a Győr javára. A végső szakaszban, az utolsó tíz percben nem voltunk elég élesek, most erre is fokozottan fogunk figyelni.”

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ (BUDAPEST, MVM DOME)

ELŐDÖNTŐ

Május 31., szombat

15.00: Győri Audi ETO KC–Team Esbjerg (dán)

18.00: Metz (francia)–Odense (dán)

HELYOSZTÓK

Június 1., vasárnap

15.00: bronzmérkőzés

18.00: döntő