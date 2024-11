Női kézilabda BL: sokkal többet nyert az Esbjerg a vasárnapi meccsnél

A világ jelenlegi legjobb játékosa további két évre írt alá, így 2027-ig marad Esbjergben.

„Arra a kérdésre kellett felelnem, hogyan képzelem el a karrieremet, szeretnék-e váltani az idény végén. Azonban nem láttam igazán okot a távozásra, hiszen olyan ambiciózus csapat tagja lehetek, amely le akarja tenni a névjegyét Európában, nem elégszik meg a jelenlegi helyével, fejlődni szeretne” – indokolta meg a hosszabbítását Reistad.

A 25 éves norvég irányító-átlövő már mindent megnyert a válogatottal, és 2021-ben a Vipersszel a BL-ben is felért a csúcsra, de a mentalitását ismerve az Esbjergnél sem éri be kevesebbel. A dán klubnál elárulták, a megtartását egyéni szponzorok is segítették, akik a játékoshoz hasonlóan szintén elkötelezték magukat a közös folytatás mellett.