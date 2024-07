Milák Kristóf ezüstérmes lett 200 pillangón, Németh Nándor egy századdal maradt le a dobogóról

FÉRFI 200 M PILLANGÓ – DÖNTŐ

Dübörög a ház – a francia szervezők vélhetően nem ismerik az Emergency House techno-pop számát, pedig a címe, szövege és végtelenül egyszerűen dübörgő zenei alapja beillett volna szerda este a La Défense Aréna hangszóróiból dübörgő repertoárba. A kilátogató szurkolók az úszóversennyel párhuzamosan egy őrülten pörgős koncerten érezhették magukat, egymást váltották a dobhártyaszaggató zenék, a nézők ugráltak, tapsoltak, énekeltek. A fények cikáztak a széksorok között, a lelátó padlózata pedig különböző intenzitással, de folyamatosan remegett. Időnként minden elsötétült, az emberek egy-egy slágert a telefonjuk vakuinak fényeit lóbálva táncoltak végig, majd ismét visszatért a fényár. A szektorok csordultig megteltek, amelyekben a legtöbben Léon Marchand és honfitársai sikeréért szorítani érkeztek. A franciák szuperklasszisa négy számban is éremesélyesként vágott neki az olimpiának, kedvéért pedig sokan az arcát formázó maszkot viseltek – mások a karjukra írták fel a nevét, sőt, a bevállalósabbak a bejárat előtt festették gyorsan a hajukat kék-fehér-pirosra.

Fél nyolc előtt nem sokkal a francia köztelevízió riporternője még egy utolsót igazított a sminkjén, majd elkezdődött az esti program, amelynek második versenyszámában a jelenkori magyar úszósport legnagyobb rejtélyét generáló Milák Kristófért szoríthattunk. A titokzatos egy éve után az olimpiára káprázatos eredményekkel, a középdöntőt a szám idei legjobbjának számító 1:52.72-vel megnyerő úszónk a bemelegítőterületen rezzenéstelen arccal ülve, kezeit összekulcsolva, zenét hallgatva várta, hogy a rajtkőhöz szólítsák.

Eljött a bevonulás ideje, Milák előtt Marchandot szólították be, az ötös pályához – az őrület ekkor az arénában a tetőfokára hágott, a saját gondolatait is alig hallotta az ember a francia szurkolók ordításától. Utána érkezett mellé a négyesre tokiói olimpiai bajnokunk, aki a tőle megszokott higgadt léptekkel, lazán körültekintve lépkedett el rajtkövéhez.

Az ott elhelyezett székre Milák komótosan ült le, majd lassú mozdulatokkal vette le melegítőjét, cipőjét és a zokniját. Miután a vízpartra sétált, legnagyobb ellenfelének hátat fordítva várta, hogy felszólítsák a rajtpozíció elfoglalására.

Marchand és Milák ugyanabban a századmásodpercben rajtolt el, majd fülsüketítő hangzavarban kezdődött meg kettejük küzdelme. Mindkét úszó félelmetesen kezdett, a magyar úszó azonban némileg a francia elé tudott kerülni, az első három hosszban 64, 60 majd 72 századdal vezetett.

Ami ezután, az utolsó 50 méteren kezdődött, arra nehéz szavakat találni: a franciák a lelátón ugráltak, üvöltöttek, dudáltak, sikítottak – Marchand pedig óriási hajrába kezdett, rémisztően jó karcsapásokkal közeledett Milák felé, akit az utolsó húsz méteren utolért, majd meg is előzött, s végül 54 századdal elsőként ért be, a magyar úszó tokiói olimpiai rekordját, az 1:51.22-es időt négy századdal megjavítva – az 1:50.34-es budapesti világcsúcsa nem volt veszélyben.

A legyőzött bajnok nagyokat zihálva, kábult tekintettel nézett az eredményjelzőre, utolsók között mászott ki a medencéből, majd az eredményhirdetésig félrevonult.

„Léon, Léon!” – skandálta a közönség, miközben a harmadikként, Milák mögött 1.05-tel beérő Ilya Kharun, majd friss ezüstérmesünk, végül pedig a francia zseni is felállt a dobogóra. Az érmet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, Fürjes Balázs akasztotta a nyakába. A közönség torkaszakadtából elénekelte a La Marseillaise-t, a bronzérmes telefonján készült egy szelfi, aztán a három dobogós körbesétált az arénában. A dobogón és a fotózkodás közben egy-egy finom félmosolyt már látni lehetett az arcán.

Milák korábban azt ígérte, hogy ezen döntőt követően interjút ad az M4 Sportnak – erre az este során nem került sor. A gigantikus arénában az úszók miután elhagyják az uszodát és a lelátót magában foglaló csarnokrészt, a személyes tárgyaikat az újságírók számára kijelölt zóna bejáratánál tudják át venni. Ezt követően nincs más választásuk, az öltözőig végig kell haladniuk egy nagyjából nyolcvan méteres folyosón, ahol a médiamunkatársak megszólíthatják őket és interjút kérhetnek tőlük. A felkérésnek a részt vevő sportolók jellemzően eleget tesznek, a magyar küldöttség összes tagja készségesen áll a kérdések elé.

Milák azonban most sem törte meg a csendet, magába zárkózva sétált az öltözőig, kezében az olimpiai éremért kapott ajándékdobozt pörgetve. Ezt követően a hivatalos sajtótájékoztatón sem jelent meg. A nevét jelző táblát először kirakták az asztalra, röviddel a kezdés előtt azonban levették, majd egy önkéntes közölte: nem számíthatunk a részvételére. A rejtély, hogy mi történt vele az elmúlt hónapokban, miért választotta ezt a szokatlan utat – és még hosszan sorolhatnánk a kérdéseket – továbbra is rejtély marad, ahogyan az sem, miként vélekedik mostani ezüstérméről.

Úszónknak ez a harmadik ötkarikás érme, mert három éve a japán fővárosban 100 méter pillangón ugyancsak második lett. A magyar csapatnak ez a második dobogós helyezése és az első ezüstje Párizsban.

Másik olimpiai számában, a száz pillangón pénteken ugrik medencébe a dübörgő nanterre-i oroszlánbarlangban.

FÉRFI 100 M GYORS – DÖNTŐ

Németh Nándor a harmadik legjobb idővel került be a késő esti döntőbe, ahol szintén kiválóan úszott (47.50), és csupán egyetlen másodperccel maradt le a dobogóról. A kínai Pan Csan-le világcsúccsal (46.40) győzött.

FÉRFI 200 M HÁT – középdöntő

Kós Hubert és Telegdy Ádám egyaránt az első futamba kapott besorolást: Kós magabiztosan, végig vezetve első lett (1:55.96), Telegdy hetedikként csapott célba (1:57.58). A második futam után kiderült, hogy Kós a legjobb idővel jutott be a fináléba, viszont Telegdy befejezte szereplését, összesítésben a 13. helyen végzett. Nagy meglepetésre nem jutott be a döntőbe a szám 2016-os olimpiai bajnoka, az amerikai Ryan Murphy (1:56.62) sem.

NŐI 200 M PILLANGÓ – középdöntő

Az ötödik, egyben utolsó olimpiáján szereplő, 2019-ben ebben a számban világbajnok magyar versenyző, aki néhány napja lázas volt, a tizedik idővel (2:09.28) várta a középdöntőt, amelyben ugyan javított (2:09.23), azonban ez is csak a 14. helyre volt elég összesítésben.

„Amire igazán készültem, az olimpia, abból ez volt most az utolsó. Szerettem volna mindenféle teher nélkül úszni, ez sikerült, kiúsztam magam, mindent benne hagytam ebben a maiban. Azt már a délelőtti előfutamok után azért sejtettem, hogy a döntő nem lesz meg” – nyilatkozta a 31 éves olimpiai bronzérmes úszó, aki a szezon végén a budapesti rövid pályás világbajnokság után befejezi pályafutását.

100 M NŐI GYORS – DÖNTŐ

A szerda esti program svéd diadallal kezdődött, Sarah Sjöström (52.16) a hetes pályán úszva nyerte meg a nők 100 méteres gyorsúszását az egyesen megbújó amerikai Torri Huske (52.29) és a hongkongi Siobhan Bernadette Haughey (52.33) előtt.

NŐI 1500 M GYORS – DÖNTŐ

Katie Ledecky nem hagyott kétséget afelől, hogy megszorítani sem hagyja magát ezen az estén: az amerikai világklasszis 15:30.02-es olimpiai rekorddal szerezte meg karrierje nyolcadik ötkarikás aranyérmét.

FÉRFI 200 M MELL – DÖNTŐ

Milák legyőzőjében, Léon Marchand-ban maradt erő a nem egészen két órával később következő 200 mell döntőjére is, és ebben a számban nem kellett lehajráznia senkit, legfeljebb visszavernie Zac Stubblety-Cook támadását: gyakorlatilag az első tempótól az utolsóig vezetett a francia, és ezt a számot is olimpiai rekorddal nyerte meg (2:05.85).

ELŐZMÉNYEK

Döntőseink

Férfi 200 pillangó: Milák Kristóf a legjobb idővel (1:52.72) jutott be a döntőbe. (A másik magyar induló, Márton Richárd 1:55.93-mal a 14. helyen végzett).

Férfi 100 gyors: Németh Nándor a harmadik legjobb idővel (47.61) jutott be a döntőbe.

Középdöntőseink

Férfi 200 hát: Kós Hubert (1:57.01) a negyedik, Telegdy Ádám (1:57.98) a 16. helyen jutott be a középdöntőbe.

Női 200 pillangó: Kapás Boglárka (2:09.28) a tizedik helyen jutott be a középdöntőbe.

PÁRIZS 2024

ÚSZÁS, PARIS LA DÉFENSE ARÉNA

FÉRFI 100 M GYORS

Olimpiai bajnok: Pan Csan-le (Kína) 46:40 – világcsúcs

2. Kyle Chalmers (Ausztrália) 47.48

3. David Popovici (Románia) 47.49

4. Németh Nándor (Magyarország) 47.50

5. Maxime Grousset (Franciaország) 47.71

6. Josha Salchow (Németország) 47.80

7. Jack Alexy (Egyesült Államok) 47.96

8. Chris Giuliano (Egyesült Államok) 47.98

FÉRFI 200 M MELL

Olimpiai bajnok: Léon Marchand (Franciaország) 2:05.85 – olimpiai csúcs

2. Zac Stubblety-Cook (Ausztrália) 2:06.79

3. Caspar Corbeau (Hollandia) 2:07.90

4. Tung Csi-hao (Kína) 2:08.46

5. Hanaguruma Ju (Japán) 2:08.79

6. Vatanabe Ippei (Japán) 2:08.83

7. Josh Matheny (Egyesült Államok) 2:09.52

8. Joshua Yong (Ausztrália) 2:11.44

FÉRFI 200 M PILLANGÓ

Olimpiai bajnok: Léon Marchand (Franciaország) 1:51.21 – olimpiai csúcs

2. Milák Kristóf (Magyarország) 1:51.75

3. Ilya Kharun (Kanada) 1:52.80

4. Krzysztof Chmielewski (Lengyelország) 1:53.90

5. Noe Ponti (Svájc) 1:54.14

6. Martin Espernberger (Ausztria) 1:54.17

7. Kregor Zirk (Észtország) 1:54.55

8. Alberto Razzetti (Olaszország) 1:54.85

NŐI 100 M GYORS

Olimpiai bajnok: Sarah Sjöström (Svédország) 52.16

2. Torri Huske (Egyesült Államok) 52.29

3. Siobhan Bernadette Haughey (Hongkong) 52.33

4. Mollie O'Callaghan (Ausztrália) 52.34

5. Shayna Jack (Ausztrália) 52.72

6. Jang Csün-hszüan (Kína) 52.82

7. Marrit Steenbergen (Hollandia) 52.83

8. Gretchen Walsh (Egyesült Államok) 53.04

NŐI 1500 M GYORS

Olimpiai bajnok: Katie Ledecky (Egyesült Államok) 15:30.02

2. Anastasiia Kirpichnikova (Franciaország) 15:40.35

3. Isabel Gose (Németország) 15:41.16

4. Simona Quadarella (Olaszország)

5. Li Ping-csie (Kína)

6. Moesha Johnson (Ausztrália)

7. Beatriz Dizotti (Brazília)

8. Leonie Märtens (Németország)