Vizes vb: Marchand döbbenetes világcsúccsal, Kós ötödikként döntős 200 vegyesen

Tunéziai és ausztrál aranyéremmel indult a szerda délutáni program: elsőként a tunéziai Ahmed Dzsuadi nyerte meg a férfi 800 gyors döntőjét, a két német Sven Schwarz és Lukas Maertens előtt. A 20 éves tunéziai úszó 300 méter után hagyta faképnél a többieket és végül kényelmes, bő három másodperces előnnyel nyerte meg pályafutása első nagymedencés világbajnoki címét. A folytatásban az ausztrál Mollie O'Callaghan olimpiai, és világbajnokhoz és egykori világcsúcstartóhoz méltó úszással nyerte meg a női 200 gyorsot – karrierje 10. világbajnoki címét szerezte nagymedencében.

A délután első elődöntőjében érkezett az első magyar úszó a rajtkőre: Németh Nándor arra készült, hogy sorozatban ötödször jusson a 100 gyors döntőjébe – már a néggyel is egyedülálló a világon. Dohai bronzérmesünk a kettes pályát kapta az elődöntőben, s visszafogottabb kezdés után ötödikként fordult, végül remek második ötvennel 47.72-vel másodikként csapott a célba az ausztrál Kyle Chambers mögött. Lehajrázta többek között a tavalyi párizsi olimpián világcsúccsal győztes kínai Pan Csan-lőt is, és úgy tűnt, megvan az ötödik finálés szereplése. Néhány perccel később aztán kiderült, nincs. A másik elődöntőben ugyanis az amerikai Jacky Alexy és a román David Popovici is 47 alatti időt úszott, s ezzel annyira elhúzták maguk után a többieket, hogy végül heten is döntőbe kerültek, ami azt jelentette, hogy Németh Nándor 47.72-vel a kilencedik helyen első számú tartalékként várja, hogy valaki esetleg visszalép a csütörtöki döntőig.

Ha ez nem történik meg, úgy véget ér a remek sorozata: 2018 óta minden világbajnokságon döntőbe került ebben a számban.

„Úgy tűnik, igazam lett azzal kapcsolatban, milyen időre van szükség az éremhez. A saját úszásomban talán csak a forduló utáni kijövetelem volt az egyetlen hiba, nem volt benne semmi tartalékolás. Megvertem az olimpiai bajnokot, azt hittem ez elég lesz. Sajnos nagyon jól behúzták egymást a második futamban. Eljött az ideje annak, hogy nem kerültem be a döntőbe, jó lett volna a végtelenségig ott lenni. Tudom, hogy nem volt tökéletes a felkészülésem, ahhoz képest viszont megvagyok elégedve magammal” – idézte Németh Nándort az MTI.

A férfi 200 pillangóban – a világcsúcstartó Milák Kristóf és az olimpiai bajnok francia Léon Marchand távollétében – a legjobb idővel döntőbe kerülő amerikai Luca Urlando tulajdonképpen simán győzött, s így megszerezte pályafutása első felnőtt és nagymedencés világbajnoki címét. Az 1:51. 87-tel diadalmaskodó Urlando – Milák, Marchand és a megismételhetetlen Michael Phelps után – negyedikként úszta le a távot 1:52 perc alatt.

A férfi 200 vegyes első időfutamában szállt vízbe Kós Hubert és a pillangó után világcsúcs részidőn belül, elsőként fordult, 50 méter háton tovább növelte előnyét. Majdnem egy testhossz előnnyel fordult a mellúszásra, és ugyan ekkor elkezdett csökkeni kissé az előnye, de még a gyorsra is elsőként fordult. Annak a végén viszont a nagyot hajrázó japán Macusita Tomojuki megelőzte és 11 századnyival előbb nyúlt be, így megnyerte a futamot. Kós 1:57:22-nál állította meg az órát.

„Az elejét keményen megnyomtam, a végén a gyorson viszont már ki tudtam engedni, mert láttam, hogy nagyon vezetek. Léon ideje sokkoló, egyszerűen hihetetlen, hogy erre volt képes, mert idén azért nem úgy edzett, mint tavaly. Fantasztikus úszó, de a döntőben csakis magamra kell majd figyelnem. Addig pedig még reggel vár rám a kétszáz hát előfutama, most arra koncentrálok” – mondta a vegyes zónában Kós.

Amiben az olimpiai és kétszeres világbajnok Léon Marchand döbbenetes úszást mutatott be és egészen fantasztikus, világcsúcsot repesztett: 1.31 másodpercet verve Ryan Lochte rekordjára, 1:52.69-nél csapott a célba. A világbajnokság első világcsúcsát szállító Marchand-nál nagyobb favorit egyetlen döntőben sem volt és nem is lesz Szingapúrban. Ami viszont jó hír számunkra, hogy Kós Hubert az ötödik legjobb idővel került a döntőbe, ami csütörtökön magyar idő szerint 13.23-kor kezdődik.

A nap krónikájához hozzátartozik még, hogy férfi 50 méter mellen az olasz Simone Cerasoulo győzött, míg a 4x100 méteres vegyes váltók versenyében – amelynek döntőjébe bomba meglepetésre nem jutottak be az amerikaiak – a semleges színekben induló oroszok diadalmaskodtak.

VIZES VILÁGBAJNOKSÁG, SZINGAPÚR

ÚSZÁS

AZ ELŐFUTAMOK MAGYAR EREDMÉNYEI

Női 50 m hát: Komoróczy Lora (28.57 másodperces idővel) a 27. lett, nem jutott tovább a középdöntőbe.

Férfi 100 m gyors: Németh Nándor (48.07) a 10. idővel középdöntős.

Férfi 200 m vegyes: Kós Hubert (1:57.93) a 4. idővel középdöntős, Zombori Gábor (1:59.51) a 17. helyen fejezte be a versenyt.

A vegyes csapatok 4x100 m vegyes váltójában Magyarország nem indult el.

A KÖZÉPDÖNTŐK MAGYAR EREDMÉNYEI

Férfi 100 m gyors: Németh Nándor (47.72) futamában a második lett, de a 9. idővel nem került a döntőbe.

Férfi 200 m vegyes: Kós Hubert (1:57.22) futamában a második lett, az 5. legjobb idővel került a csütörtöki döntőbe.

DÖNTŐK

FÉRFIAK

800 M GYORS

Világbajnok: Ahmed Dzsuadi (Tunézia) 7:36.88

2. Sven Schwarcz (Németország) 7:39.96

3. Lukas Märtens (Németország) 7:40.19

200 M PILLANGÓ

Világbajnok: Luca Urlando (Egyesült Államok) 1:51.87 perc

2. Krysztof Chmielewski (Lengyelország) 1:52.64

3. Harrison Turner (Ausztrália) 1:54.17

50 M MELL

Világbajnok: Simone Cerasoulo (Olaszország) 26.54 másodperc

2. Kiril Prigoda (Oroszország) 26.62

3. Csin Haj-jang (Kína) 26.67

NŐK

200 M GYORS

Világbajnok: Mollie O'Callaghan (Ausztrália) 1:53.48 perc

2. Li Ping-csie (Kína) 1:54.52

3. Claire Weinstein (Egyesült Államok) 1:54.67

VEGYES CSAPATOK 4x100 M VEGYES VÁLTÓJA

Világbajnok: Oroszország (Miron Lifincev, Kiril Prigoda, Darja Klepikova, Darja Trofimova) 3:37.97 perc

2. Kína (Hszü Csia-jü, Csin Haj-jang, Csang Jü-fej, Vu Csing-feng) 3:39.99

3. Kanada (Kylie Massie, Oliver Dawson, Josh Liendo, Taylor Ruck) 3:40.90