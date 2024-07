Kuttor-Bragmayer Zsanett futásban lemaradt, a 26. helyen zárt a triatlonversenyen

A véletlen szóról mindig egy vicc jut eszembe, amelyet kedves szőrmók rovattársammal szoktunk felidézni alkalmanként. Most nem ebben a vonatkozásában kerül terítékre, hanem hogy milyen sorsszerű (vagy éppen teljesen indokolatlan és értelmetlen) találkozásokat eredményez az olimpia. Lehet, hogy máshol, máskor is, de Párizsban biztosan. Ebben a műfajban a kedvencem marosvásárhelyi kollégám, Szép Zoli sztorija, aki rossz metróra szállt fel Muhari Eszter bronzérme után, úgyhogy logikusan az első adandó alkalommal leszállt, azonban a vezető sikeresen megállt egy lezárt állomáson. Hosszas küzdelem után sikerült elérnie sorstársaival, hogy kijussanak, kinyitották nekik a Champs-Élysées-nél található állomást. Zoli lesétált egy megállót, ahol összefutott – kivel mással… – a bronzérmével a nyakában a szüleivel fotózkodó Muhari Eszterrel, ennek örömére készített is vele egy szelfit.

Én, mivel szerencsére több alkalommal is eljutottam a Roland Garrosra, a tenisztorna helyszínére, kezdem azt érezni, hogy valamikor legalább minimum tízperces egyéni interjút készíthetek Carlos Alcarazzal, bár azt sem bánnám, ha majd az esküvői tanúm lenne és meglepne egy szép ajándékkal. Első „közös” élményünk szombati: eső miatt a játékosok nem ütögettek, Fucsovics Márton is csak kondizott, az edzését nem nézhettem meg, de interjúra szükségem volt vele. Edzőjével, Palágyi Miklóssal egyeztettem, először a Suzanne Lenglen-pálya alá jutottam be, mert az egyik ellenőrzőpontnál az olimpiai sajtóközpontra vonatkozó ALL feliratot úgy értelmezte az illetékes, hogy mindenhová bejárásom van a Roland Garroson. Más azért már éberebb volt, de így is probléma nélkül mentem át a Philippe Chatrier, vagyis a centerpálya alá, mert Palágyi mester arról tájékoztatott, a játékosok étterménél vannak. A médiaközponton vezetett oda az út, és amikor kinyitottam egy ajtót (nem lett volna szabad odáig eljutnom), hátráló kamerás embert láttam, egy másodperccel később meg a párosmérkőzése miatt a pálya irányába siető Alcarazt – a mellettem álló ausztrál hölgyre pillantva gyorsan visszacsuktam az ajtót…

Másnap, szintén a sajtóközpontban vártam, hogy végre elkezdődjön Fucsovics mérkőzése Rafael Nadallal, amikor gyanútlanul sétálva majdnem feldöntött egy elnézést kérő biztonsági és egy fiatalember teniszütőkkel a vállán – buenos días, senor Alcaraz! Addigra már a teljes famíliát megismertem egyébként, mert mit ad Isten, ahogy a Roland Garros felé baktattam vasárnap, az idei Garros- és wimbledoni győztes édesapját, édesanyját és kisöccsét láttam szembejönni.

Ja, Boris Beckerrel is találkoztam kétszer – ő inkább ne lepjen meg semmivel…

