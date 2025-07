Triatlon: szombaton kezdődik az U23-as és junior Európa-bajnokság

Biztató első félév után a másodikban sorban érkeznek majd a korosztályos világversenyek a magyar triatlon-utánpótlásnak. A fiatalok közül többen is megmutatták, hogy jó formában várják az idei első világversenyt, több érmet is szereztek az indulóink az eddigi junior Európa-kupákon, az U23-asok pedig a felnőttmezőnyben bizonyították a tudásukat.

Szombaton kezdődik 2025 első korosztályos Európa-bajnoksága, az U23-asok és a juniorok viadala, amelyen összesen tizennégy magyar versenyző indul el a nemzetközi szövetség honlapján látható nevezési listák alapján. Érdekesség, hogy a Spanyolországhoz tartozó Melilla lesz a házigazda, ami Marokkó tengerpartján található.

Nem semmi a névsor: a juniorok között címvédőként szerepel a még mindig csak ifjúsági korú Szalai Fanni, de ott lesz a juniorok között a még nála is fiatalabb, 2009-es születésű Kropkó Jázmin, rajta kívül egy kortársa lesz még az egyébként javarészt 2006-os és 2007-es triatlonosok alkotta mezőnyben. Kropkó junior Ek-bronzot is ünnepelhetett nemrég, az aquatlonban pedig junior Európa-bajnok, felnőtt Eb-második lett. Szűcs András is megméreti magát, aki elsőéves a junioroknál, tavaly az ifjúsági Eb-n zárt harmadikként.

De nem Jázmin lesz az egyetlen Kropkó a viadalon: az U23-asoknál Márta és Márton is elindul, utóbbi felnőttvilágkupa-ezüstöt ünnepelhetett májusban, míg Márta a múlt héten a világbajnoki sorozat Hamburgban rendezett versenyén lett hatodik a mixváltóval, amelynek a már emlegetett Szalai Fanni is a tagja volt.

Kropkó Márton és Kropkó Jázmin Forrás: MTSZ

Erős magyar válogatott indul az Eb-n,

amelynek minden tagját kiemelhetnénk.

„Az eddigiek alapján ismét biztató a fiatalok formája, de a tavalyi sikereket nem lesz könnyű túlszárnyalni. Bízom bennük, mindenki adja ki magából a maximumot, és akkor biztosan örülhetünk újabb érmeknek” – mondta még júniusban az Utánpótlássportnak Pocsai Balázs, a hazai szövetség utánpótlás-szakágvezetője.

A kétnapos viadalon szombaton az egyéni számokat rendezik meg, vasárnap pedig a mixváltókon lesz a sor.

A magyar csapat a Melillában megrendezendő U23-as és junior triatlon Európa-bajnokságon:



U23



Dobi Gergő, Kovács Gyula, Kropkó Márton

Kropkó Márta, Peszleg Dominika



Junior



Kendeh-Kirchknopf Sebestyén, Holba Zsombor, Szűcs András, Trungel-Nagy Zalán

Baier Zsófia, Kropkó Jázmin, Pusztai Dóra, Szalai Fanni, Szobácsi Laura



(Kiemelt képünkön: Szalai Fanni Forrás: World Triathlon)