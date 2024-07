„Eredetileg az volt a terv, hogy a saját tempómat ússzam, és ne menjek bele olyasmibe, amit nem bírnék – kezdte Jackl Vivien, aki élete első olimpiáján a 14. helyen végzett. – Őszintén szólva kicsit jobbra számítottam, és nem is esett jól, nem is éreztem most a mozgást. Nem tudom, mi történhetett.”