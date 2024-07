Kapás Boglárka: Nagyon szerencsések vagyunk, hogy ez már a harmadik olimpiánk együtt

„Nagyon szerencsések vagyunk, hogy ez már a harmadik olimpiánk így együtt. Pont tegnap gondoltam arra, nagyon ritka, hogy sportoló férj és feleség közösen megy bármilyen versenyre, nemhogy olimpiára, nemhogy háromra. Nyilván nagyon boldog vagyok, és tudom értékelni, hogy együtt megyünk” – mondta Kapás Boglárka az NSO Tv-nek a reptéren, s ezzel férje, Telegdy Ádám is teljes mértékben egyetértett.

Videónkban felidézik azt is, milyen volt, amikor Rióba először utaztak együtt olimpiára, s milyen most, amikor közösen biztosan utoljára adatik ezt meg nekik. Emellett elmondják azt is, visznek-e magukkal valamit itthonról, ami erőt adhat nekik Párizsban.