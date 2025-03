Öt éve bénította meg a világot a koronavírus-járvány

Fotó: AFP Március 10. – A labdarúgó Bajnokok Ligájában bejelentették, hogy több zárt kapus mérkőzésre is sor kerül a nyolcaddöntőben. Az első ilyen találkozón az olasz Atalanta továbbjutott a Valencia ellen.

Március 11. – A koronavírus-járvány miatt Magyarország kormánya úgy döntött, betiltja a 100 főnél nagyobb beltéri és 500 főnél nagyobb kültéri eseményeket. A bajnokságok közül néhány zárt kapuk mögött folytatódott (még egy ideig), de például a jégkorong Erste Liga lezárta az idényt, két bajnokot (FTC és Csíkszereda) hirdetett. Több nemzetközi verseny halasztását is bejelentették, többek között a március 19. és 22. közé tervezett budapesti európai olimpiai kvalifikációs birkózóversenyt.

Március 12. – A nemzetközi labdarúgó-bajnokságokban elindultak a halasztások, a Juventus, az Inter és a Real Madrid karanténba került, leállt az NHL és az NBA is. A férfi tenisztornákat szervező ATP hat hétre felfüggesztett minden tornát, így az április végére kiírt budapesti férfiviadal is elmaradt.

Március 13. – Egyre több dominó dőlt el. Hivatalosan is törölték a Formula–1 szezonnyitóját, az Ausztrál Nagydíjat. A csapatok ugyan már a helyszínen voltak, ám miután a McLaren dolgozóinál felütötte a fejét a vírus, felgyorsultak az események, és végül még az első szabadedzés előtt törölték a futamot. A túraautó-világkupa (WTCR) és a gyorsasági kamion Európa-bajnokság Hungaroringre tervezett közös szezonnyitója is a vírus áldozata lett. Elhalasztották az eredeti tervek szerint Budapestről induló Giro d’Italiát is, de a kézilabda világában a női olimpiai, valamint az Európa-bajnoki selejtezők is halasztásra kerültek.

Március 14. – Ettől a naptól fogva leállt a teljes hazai vízilabdaélet is.

Március 15. – A Nemzetközi Evezősszövetség törölte a tavaszi olimpiai kvalifikációs eseményeket.

Március 16. – Az MLSZ azonnali hatállyal, átmeneti időre felfüggesztette a szövetség valamennyi szervezett versenyprogramját, közben az úszók országos bajnokságát is halasztották.

Március 17. – Az UEFA bejelentette, hogy egy évvel elhalasztja a 2020-as Európa-bajnokságot, az eredeti terveknek megfelelően a kontinenstornának Budapesten kívül még tíz nagyváros adott otthont egy esztendővel később. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége befejezettnek nyilvánította az idényt, bajnokokat nem hirdettek. A Nemzetközi Jégkorongszövetség (IIHF) törölte a divízió 1/A-s világbajnokságot.

Március 18. – Egyre intenzívebbek lettek a tokiói olimpia elhalasztásával kapcsolatos megbeszélések, az F1 világában az új szabályok bevezetését halasztották egy évvel, 2021 helyett 2022-re.

Március 19. – Athénban üres lelátók előtt adta át Görögország Japánnak az olimpiai lángot.

Március 20. – Elhalasztották a májusi budapesti vizes Európa-bajnokságot.

Március 24. – A Nemzetközi Olimpiai Bizottság hivatalosan is bejelentette, hogy a világjárvány miatt kialakult helyzetre tekintettel 2021-ben lesz a tokiói olimpia és paralimpia.