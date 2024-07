„Hozzam haza, amiről mindig álmodoztam” – ezt az útravalót kapta Vigvári Vince testvérétől és nagypapájától

„Hozzam haza, amiről mindig álmodoztam” – ezt az útravalót kapta Vigvári Vince testvérétől, a magyar férfi vízilabda-válogatott bő keretében még szereplő Vigvári Vendeltől, és nagypapájától, a kétszeres olimpiai bajnok Schmitt Páltól. Hogy egészen pontosan mit szeretne hazahozni Párizsból, azt az olimpiai újonc nem szerette volna hangosan kimondani, de tudjuk, mi a mindenkori cél vízilabda-válogatottunknál.

Videónkból az is kiderül, hogy 21 éves világbajnokunk többet aludt-e az elutazás előtti éjjel, mint a szintén első ötkarikás játékára készülő Nagy Ádám, továbbá Bányai Márk is beszél arról, hogyan éli meg azt, hogy teljesül gyerekkori álma: védhet az olimpián. Emellett szó esik arról is, mennyire volt kemény a felkészülés és mennyire kovácsolódott össze a csapat Párizsra.