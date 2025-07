Varga Zsolt: Figyelnünk kell a japánok gyors mozgására és lefordulásaira

Kezdésnek tökéletes volt: a mieink végig nagy tempót diktáltak, míg az ausztrálok pontatlanul, sok hibával játszottak. Ha az említett két tényező egyszerre érvényesül, annak bizony kiütés a vége, férfi vízilabda-válogatottunk 18–6-os győzelemmel és meggyőző teljesítménnyel kezdte a szingapúri világbajnokságot. Varga Zsolt együttese már a találkozó elején egyértelművé tette, hogy nem ad esélyt riválisának, amely több mint negyedórán keresztül gólképtelen volt, ráadásul csak minden második lövése találta el Csoma Kristóf kapuját. Ebben persze óriási szerepe volt a fegyelmezett magyar védekezésnek: nyolc labdaszerzést és öt blokkot jegyeztünk fel.

„Nem játszottunk hibátlanul, de azokat az elképzeléseinket, amelyekről beszéltünk a mérkőzés előtt, többnyire védekezésben és támadásban is megvalósítottuk. Ennek köszönhető, hogy már kilenc-egyre is vezettünk – értékelt a Manhercz Krisztián a találkozó után. – A világbajnokság első napján még senki sem szerzett érmet, szóval haladunk tovább az úton, amelyen elindultunk, mert nagyobb céljaink vannak a csoportban. Annak szerintem nincs jelentősége, hogy tizenkét góllal vertük meg az ausztrálokat, annak már inkább, hogy mindenkinek megvolt az első élménye a meccsuszodában. Egy-egy gól, gólpassz, blokk vagy védés is sokat számít lélektanilag, mindenből erőt meríthetünk. Megmutattuk, hogy ha odafigyelünk és a saját stílusunkban játszunk, huzamosabb ideig is tudunk dominálni egy-egy mérkőzésen.”

Japán ellen különösen fontos lesz, hogy férfiválogatottunk ráerőltesse akaratát az ellenfelére, mert az ázsiaiak szokatlan felfogásban vízilabdáznak, amihez kimondottan nehéz, de valójában nem is érdemes alkalmazkodni. Manhercz Krisztián szerint vasárnap már nem az ausztrálok elleni győzelemmel, hanem a hétfői találkozóval foglalkoztak, amelyen hasonlóan domináns játékra készülnek, mint a nyitányon.

„Sajátos stílust képviselnek a japánok. Azon leszünk, hogy a mi erősségeink domborodjanak ki, és a nekünk kedvező dinamika érvényesüljön – mondta a csapatkapitány, majd arról érdeklődtünk, hogy mit visznek magukkal a szombati mérkőzésből. – Sokat blokkoltunk és Csoma Kristóf is nagyon jól védett az ausztrálok ellen, emellett figyeltünk egymásra védekezésben, elöl pedig hatékonyak voltunk. Külön is készültünk a japánok mozgásaira, ebből a szempontból az olaszokhoz és a spanyolokhoz hasonló felfogásban játszanak – mindkét csapattal találkoztunk az elmúlt hetekben.”

A magyar válogatottat 2022 óta irányító Varga Zsolt kérdésünkre elmondta, a japánok ellen speciális taktikára lesz szükség, Inaba Juszuke és Taijo Vatanabe semlegesítése pedig kulcsfontosságú lehet – ketten együtt kilenc gólt lőttek a spanyoloknak. Soron következő ellenfelünk az Európa-bajnoknak sem adta olcsón a bőrét, várhatóan a mieinknek is alaposan meg kell dolgozniuk az újabb győzelemért.

„Láttuk, hogy a japánok tizenhat gólt szereztek a spanyolok ellen, egyébként is tudjuk róluk, hogy általában sokat lőnek és sokat is kapnak – hangsúlyozta Varga Zsolt. – Örülünk a jó kezdésnek, de a világbajnokság elején járunk, úgyhogy egyértelmű a feladatunk: hasonló alázattal dolgozunk tovább. A japánok nem lassítanak, figyelnünk kell, hogy a gyors mozgásukat és a lefordulásaikat a lehető legjobban reagáljuk le. Az ausztrálok ellen mindenki visszaért, amikor kellett, ezúttal is erre törekszünk.”

A szövetségi kapitány hozzátette, az ázsiaiak védekezése ellen is megvan a receptjük – hétfőn magyar idő szerint 7.45-kor kiderül, hogy mit főzött ki a szakmai stáb.

VIZES VB, SZINGAPÚR

FÉRFI VÍZILABDA

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

B-CSOPORT

Hétfő, 7.45: Japán–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Hétfő, 10.00: Ausztrália–Spanyolország (Tv: M4 Sport)