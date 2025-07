Vismeg Zsombor: A spanyolokat is zavarba lehet hozni

Mire hozzászokom a szingapúri klímához, már indulhatok is haza – a hőmérséklet szinte állandóan a harminc fok, a páratartalom a hetven százalék feletti tartományban mozog. Felkészülten érkeztem, mindenhová jön velem a törülközőm, de nem sokat ér, ha öt perc után patakokban folyik a víz az emberről… Nem véletlen, hogy a helyiek is az árnyékot keresik: ilyen időjárási körülmények között már a fák sem segítenek, ezért a forgalmasabb sétányok és futókörök felett tető magasodik. A Nemzeti Stadion körül például úgy tudnak kocogni, görkorcsolyázni és biciklizni a sportolni vágyók, hogy közben a váratlan monszun­esőtől sem kell tartaniuk. Hiszik vagy sem, az aluljárókban is pezseg az élet: egyesek színes pokrócokon ülve tartanak teadélutánt, mások zenét hallgatnak, énekelnek vagy táncolnak, egyszóval jól érzik magukat – az árnyékban. Ehhez persze az is kell, hogy szigorúan büntessék a szemetelést, merthogy itt aztán tényleg olyan tisztaság van, hogy enni lehetne a földről.