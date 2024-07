A kajakos Varga Ádám az újabb érmet reális célnak, a párost ajándéknak tartja

A KSI 24 éves versenyzője három éve éppen Kopasz mögött lett második a japán fővárosban, s mint mondta, mindketten azon lesznek, hogy megismétlődjön a két magyar a dobogón forgatókönyv.

„Mindkettőnk számára az egyes a prioritás és meg szeretnénk ismételni, hogy az első két helyen magyar legyen. Ha rendesen edzünk, erre minden esélyünk meg is van” – mondta az MTI-nek a szolnoki edzőtáborban Varga Ádám, aki tavaly is ezüstérmet szerzett a duisburgi világbajnokságon

„Biztos vagyok benne, hogy a vb-címvédő portugál Fernando Pimenta és mi ketten ott leszünk az elején, de a tavalyi világbajnokságon harmadik német Jakob Thordsennel és a cseh Josef Dostállal is számolok. A mezőny gyakorlatilag ugyanaz, mint az elmúlt években mindig, én pedig bízom benne, hogy ki tudom hozni magamból, ami bennem van. Az edzések egyelőre jól mennek, úgyhogy bizakodva nézek előre. Az elmúlt években minden versenyemen dobogóra állhattam, így most is reális célnak tartom az olimpiai érmet.”

Varga Ádám elmondta, hogy a júniusi, szegedi Európa-bajnokság kicsit kettévágta az idényüket, de utána volt egy hét pihenője, s miután hivatalossá vált, hogy ő is olimpiai induló, megkezdték a felkészülést, amely szerinte remekül halad.

A Kopasz Bálinttal alkotott párosukról elárulta, hogy néhány hete jött az ezzel kapcsolatos ötlet.

„Bár próbáltuk már korábban is, akkor nem jött össze, most viszont működik, sőt egyre jobb, próbáljuk összecsiszolni. Körülbelül hetente egyszer gyakorlunk együtt, vagy én megyek Szegedre, vagy Bálint jön Szolnokra” – mesélte. „Persze voltak félelmek, hogy sok a két szám, vagy esetleg valamennyit kivesz majd az egyesből, de mindketten úgy gondoltuk, hogy ez csak ötszáz méter, ez nem fog minket egyáltalán hátráltatni, az egyes pedig másnap lesz. És – legalábbis számomra – vannak pozitív hozadékai is, ha párosban is edzek, mert valamennyire meggyorsítja a mozgásomat. Emellett így kicsit izgalmasabb is a felkészülés.”

Varga Ádám szerint az is jól jöhet majd Párizsban, hogy nem az 1000 méter egyes lesz az első éles pályájuk, hanem lesz előtte egy olyan, amit felszabadultan evezhetnek le.

„Úgy gondolom, hogy az 500 páros egy ajándék. Így van egy számunk, amelyben akár jó eredményt is elérhetünk, de ha mégsem, akkor sincs semmi baj, mert a fő számunk még azt követően jön majd” – fogalmazott.

A magyar kajak-kenu csapat augusztus 3-án és 4-én utazik a francia fővárosba, a versenyeik 6-án kezdődnek.