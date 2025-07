A Ferencváros játékosa megérkezett Debrecenbe – NS-infó

Korábban már beszámoltunk róla, hogy Varga Ádámot kölcsönadhatja a Ferencváros, mivel a kapus nem került be az FTC ausztriai edzőtáborba utazó keretébe.

Úgy tudjuk, a 26 éves kapus kedden utazott el Debrecenbe, hogy egyeztessen a DVSC-vel az átigazolásáról. A Ferencváros várhatóan egy évre adná kölcsön, és ha Varga is megállapodik a debreceni vezetőkkel, akkor az orvosi vizsgálatokat követően, még kedden vagy legkésőbb szerdán be is jelenthetik az átigazolását.

Varga Ádám 2016-ban került a Ferencváros első keretéhez, de azóta kölcsönben szerepelt Soroksáron és Kecskeméten is, az NB I-ben eddig 17 meccsen védett (nyolcat a Fradiban, kilencet a Kecskemétben).

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Fran Manzanara (Francisco Jesús López de la Manzanara Delgado, spanyol, Racing Ferrol – Spanyolország), Josua Mejías (Josua Antonio Mejías García, venezuelai, Kallithea – Görögország, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: Batai Tamás (BVSC-Zugló), Engedi Márk (Tiszakécskei LC), Erdélyi Benedek (BVSC-Zugló), Gyenti Kristóf (Békéscsaba 1912 Előre), Kohut Máté (Békéscsaba 1912 Előre), David Nwachukwu (nigériai, BVSC-Zugló). Kooperációs kölcsön után (Mezőkövesd Zsóry): Cibla Flórián, Doktor Zsolt, Hornyák Csaba, Vidnyánszky Mátyás

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Katona Levente (Kecskeméti TE), Andoni López (Ponferradina – Spanyolország), Iván Rodríguez (spanyol, Antequera CF – Spanyolország), Anesztisz Vlahomitrosz (görög, PASZ Lamia – Görögország), Varga Ádám (Ferencváros)

Távozók: Henrik Rönlöff Castegren (svéd, IK Sirius – Svédország), Brandon Domingues (francia-portugál, Real Oviedo – Spanyolország), Ferenczi János (FK Csíkszereda – Románia, szabadon igazolhatóként), Gonda Suicsi (japán, szabadon igazolható), Kocsis Gergő (szabadon igazolható), Krisztijan Malinov (bolgár, szabadon igazolható), Megyeri Balázs (ETO FC Győr, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd, ismét kölcsönbe)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Maurides (Maurides Roque Junior, brazil, FC St. Pauli – Németország), Arandjel Sztojkovics (szerb, Partizan Beograd – Szerbia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Jorgo Pëllumbi (albán)