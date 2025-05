Serie A: nem lesz leállás a téli ünnepi időszakban

A karácsony előtti is utáni hétvégén is pattog a labda pályákon az olasz első osztályú bajnokságban, csakúgy, mint január első hétvégéjén – jelentette be Ezio Simonelli, az olasz első osztályú labdarúgóliga (Lega Serie A) elnöke. A tisztségviselő szerint a téli szünet eltörlésének fő oka a rendkívül sűrű nemzetközi versenynaptár.

„Játszani fogunk a karácsony előtti hétvégén (december 21–22-én), valamint az utána következőn is (december 27–28-án). A 2026-os év első hétvégéje január 3-ára és 4-ére esik, úgyhogy nem lesz leállás – idézi Simonellinek a Radio1 Rai-nak adott interjúját a Football Italia. – A versenynaptár hihetetlenül zsúfolt, van egy csomó nemzetközi kötelezettségünk, úgyhogy nem lehetséges téli szünetet tartani. Valószínűleg húsvétvasárnap is játszani fogunk.”

A tervek szerint a Serie A 2025–26-os idénye az augusztus 23–24-ei hétvégén indul.