Balogh Botondék a hajrában egyenlítettek a sereghajtó otthonában, ismét hátrányból felállva nyert a Milan

Balogh Botond együttese szombaton a tabella legutolsó, 20. helyén álló Monza otthonába látogatott, ahol nagy meglepetésre kifejezetten nehéz ellenfélbe ütközött. A monzaiak az első perctől magabiztosabban játszottak, és a 60. percben Armando Izzo találatával még a vezetést is megszerezték. Nem sokkal később azonban több változtatást is végrehajtott a Parma – például a magyar válogatott védő is pályára került a 64. percben –, aminek meglett az eredménye. A 84. percben ugyanis Ange-Yoan Bonny révén kiegyenlítettek a vendégek, akik így egy ponttal távoztak Monzából. 1–1

Az Udinese és a Verona összecsapásán egészen a 73. percig kellett várni az első gólra (a szlovák középpályás, Ondrej Duda szerezte), amely egyben a győzelmet jelentette a vendégeknek, az udineiek ugyanis már nem tudtak egyenlíteni a hátralévő időben – maradt a 0–1.

A hárommérkőzéses vereségi sorozatát a Lecce ellen törte meg a Milan. Sérgio Conceicao csapata akkor kétgólos hátrányból állt fel, ezúttal egygólos hátrányból kellett visszakapaszkodnia. A 33. percben Lucas Da Cunha lőtt 18 méterről laposan a jobb alsó sarokba, ezzel szerzett vezetést a Como. A második játékrészben Christian Pulisic egyenlített éles szögből, majd Tijjani Reijnders kiugrott, és a bal alsó sarokba lőtt. A hajrában a csereként beálló Dele Allit és Cesc Fabregas vezetőedzőt is kiállították a vendégek részéről, de a végeredményt ez nem befolyásolta, 2–1-re nyert a Milan.

OLASZ SERIE A

29. FORDULÓ

Monza–Parma 1–1 (Izzo 60., ill. Bonny 84.)

Udinese–Verona 0–1 (Duda 73.)

Milan–Como 2–1 (Pulisic 53., Reijnders 75., ill. Da Cunha 33.)

Kiállítva: Dele Alli (90+1., Como)

KÉSŐBB

20.45: Torino–Empoli (Tv: Match4)

VASÁRNAP

12.30: Venezia–Napoli (Tv: Match4)

15.00: Bologna–Lazio

16.00: Roma–Cagliari

18.00: Fiorentina–Juventus

20.45: Atalanta–Internazionale (Tv: Match4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Genoa–Lecce 2–1 (Miretti 16., 45+2., ill. Krsztovics 68. – 11-esből)